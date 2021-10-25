Интервалы движения поездов метро могут сократить в Харькове: Поможет избежать скопления пассажиров

В Харькове планируют сократить интервалы движения поездов метро. Отмечается, что этом может предотвратить скопление людей на платформах, что актуально во время карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"Департаменту инфраструктуры Харьковского городского совета, руководству КП "Харьковский метрополитен" рассмотреть возможность сокращения интервала движения поездов метрополитена во избежание скопления пассажиров", - говорится в сообщении.

Срок действия - на период карантина, до соответствующего решения.

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