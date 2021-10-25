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Новости Коронавирус и карантин
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Интервалы движения поездов метро могут сократить в Харькове: Поможет избежать скопления пассажиров

Интервалы движения поездов метро могут сократить в Харькове: Поможет избежать скопления пассажиров

В Харькове планируют сократить интервалы движения поездов метро. Отмечается, что этом может предотвратить скопление людей на платформах, что актуально во время карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"Департаменту инфраструктуры Харьковского городского совета, руководству КП "Харьковский метрополитен" рассмотреть возможность сокращения интервала движения поездов метрополитена во избежание скопления пассажиров", - говорится в сообщении.

Срок действия - на период карантина, до соответствующего решения.

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Автор: 

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сократить что бы уменьшить скопление людей

Л - логика
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25.10.2021 12:05 Ответить
Все логично. Поезда будут ходить быстрее = людей на станции в ожидании поезда будет скапливаться меньше.
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25.10.2021 12:44 Ответить
Мудро!
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25.10.2021 12:25 Ответить
Ja NeUmerHerwam


@neumerherwam

·
https://twitter.com/neumerherwam/status/1452532182782709762 2 ч

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25.10.2021 12:41 Ответить
 
 