За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 27 человек, выявили 546 новых случаев. Среди заболевших 44 ребенка, - Кличко. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве выявили 546 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 251786), зафиксировано 27 летальных случаев от коронавируса.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Так, заболели 301 женщина в возрасте от 19 до 100 лет, 201 мужчина в возрасте от 18 до 88 лет, 23 девочки от 4 месяцев до 17 лет и 21 мальчик от 4 месяцев до 17 лет.

Зафиксировано 27 летальных случаев от вируса (всего 5900): 11 женщин от 38 до 96 лет, 16 мужчин от 46 до 92 лет

За прошедшие сутки госпитализированы 74 больных коронавирусом, 229 пациентов госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

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В то же время, 59 жителей Киева преодолели коронавирус (всего 226447).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в следующих районах: Днепровском (232), Дарницком (137) и в Подольском (35).