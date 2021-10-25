За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 27 человек, выявили 546 новых случаев. Среди заболевших 44 ребенка, - Кличко. КАРТА
За прошедшие сутки в Киеве выявили 546 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 251786), зафиксировано 27 летальных случаев от коронавируса.
Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
Так, заболели 301 женщина в возрасте от 19 до 100 лет, 201 мужчина в возрасте от 18 до 88 лет, 23 девочки от 4 месяцев до 17 лет и 21 мальчик от 4 месяцев до 17 лет.
Зафиксировано 27 летальных случаев от вируса (всего 5900): 11 женщин от 38 до 96 лет, 16 мужчин от 46 до 92 лет
За прошедшие сутки госпитализированы 74 больных коронавирусом, 229 пациентов госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
В то же время, 59 жителей Киева преодолели коронавирус (всего 226447).
Больше всего случаев заболевания обнаружили в следующих районах: Днепровском (232), Дарницком (137) и в Подольском (35).
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Людей запугали приказами (вышедшими во всех организациях и учреждениях примерно в одно время, на основе спущенного в них сверху ультиматума) что через 3 недели (осталось 2) тем из них, кто не будет вакцинирован, не выплатят зарплату (с концами, а не с отсрочкой, будет считаться что они в бессрочном отпуске за свой счет, пока не вакцинируются).
Народ массово хлынул в центры вакцинации, стоят очереди по 300 человек, без всякой там дистанции по 1,5 м друг за другом, дышат в затылок друг другу и заражаются, перспектива умирать с голода без денег и работы кажется страшнее, у части людей и заначек то нет на черный день, и все равно ведь миллионы не успеют вакцинироваться.
По крайней мере, очереди можно было бы уполовинить, вакцинировать по четным и нечетным дням только тех, у кого соответственно номера паспортов или дни рождения заканчиваются четными и нечетными числами, но тогда процесс был бы организован уже наполовину не через ж., а у нас (у нашей власти) не могут допустить, чтобы не создавать дополнительные трудности, если их можно создать.