Стартовала акция "Подпиши открытку на фронт". Любой желающий может поблагодарить военных онлайн

Любой желающий может в онлайн формате написать открытку с благодарностью украинским воинам, защищающим территориальную целостность Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инициатива возникла в рамках "Новая почта полумарафон. Киев".

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Ранее в рамках полумарафона Леонид Остальцев преодолел "Самый тяжелый забег" в военном снаряжении весом свыше 30 килограммов. Ветеран АТО посвятил свой поступок украинским защитникам и защитницам с признательностью за их службу.

"Пробежав десять километров в военной амуниции, я услышал и прочел много теплых слов благодарности. Мне приятно, но очень хочется, чтобы их также получили парни и девушки на фронте, — говорит Леонид Остальцев. — Очень важно помнить о тех, кто сейчас на войне защищает нас. Важно сказать, что мы ждем их возвращения домой".

Все открытки будут отправлены в ближайшие к линии разграничения отделения Новой почты. Их доставка возможна благодаря "Гуманитарной почте Украины" ― проекту, в рамках которого волонтерские организации бесплатно передают на восток грузы для военных. С отделений открытки заберут представители фондов помощи украинским военным, чтобы передать в подразделения по всей линии фронта.

"Новая почта" поддерживает украинскую армию с начала вооруженной агрессии Российской Федерации. Необходимые вещи на фронт доставляет "Гуманитарная почта" с 2014 года. За это время передано больше 19 000 тонн гуманитарной помощи, — рассказывает директор по управлению репутацией и маркетингом "Новой почты" Елена Плахова. — Кроме материальной поддержки, наши военные также нуждаются в простых словах благодарности. Для них они значат намного больше, чем можно подумать: открытка ― это весть о том, что мы верим в победу и ждем военных домой".

"Новая почта" призывает присоединиться к благодарности военным и подписать им открытку онлайн до 7 ноября на сайте myrunforlife.org.

Над проектом работал продакшен mlnk.team и режиссер Слава Мельник.