РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13616 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 620 9

Стартовала акция "Подпиши открытку на фронт". Любой желающий может поблагодарить военных онлайн

Любой желающий может в онлайн формате написать открытку с благодарностью украинским воинам, защищающим территориальную целостность Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инициатива возникла в рамках "Новая почта полумарафон. Киев".

Читайте также: Третья партия груза помощи США для ВСУ прибыла в Украину, - Минобороны. ФОТО

Ранее в рамках полумарафона Леонид Остальцев преодолел "Самый тяжелый забег" в военном снаряжении весом свыше 30 килограммов. Ветеран АТО посвятил свой поступок украинским защитникам и защитницам с признательностью за их службу.

"Пробежав десять километров в военной амуниции, я услышал и прочел много теплых слов благодарности. Мне приятно, но очень хочется, чтобы их также получили парни и девушки на фронте, — говорит Леонид Остальцев. — Очень важно помнить о тех, кто сейчас на войне защищает нас. Важно сказать, что мы ждем их возвращения домой".

Все открытки будут отправлены в ближайшие к линии разграничения отделения Новой почты. Их доставка возможна благодаря "Гуманитарной почте Украины" ― проекту, в рамках которого волонтерские организации бесплатно передают на восток грузы для военных. С отделений открытки заберут представители фондов помощи украинским военным, чтобы передать в подразделения по всей линии фронта.

"Новая почта" поддерживает украинскую армию с начала вооруженной агрессии Российской Федерации. Необходимые вещи на фронт доставляет "Гуманитарная почта" с 2014 года. За это время передано больше 19 000 тонн гуманитарной помощи, — рассказывает директор по управлению репутацией и маркетингом "Новой почты" Елена Плахова. — Кроме материальной поддержки, наши военные также нуждаются в простых словах благодарности. Для них они значат намного больше, чем можно подумать: открытка ― это весть о том, что мы верим в победу и ждем военных домой".

Стартовала акция Подпиши открытку на фронт. Любой желающий может поблагодарить военных онлайн 01

"Новая почта" призывает присоединиться к благодарности военным и подписать им открытку онлайн до 7 ноября на сайте myrunforlife.org.

Над проектом работал продакшен mlnk.team и режиссер Слава Мельник.

армия (8502) письмо (221) Новая почта (63) Остальцев Леонид (7)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А можна дякувати і вакцинованим військовим і невакцинованим? Чи тільки вацкинованим?
показать весь комментарий
25.10.2021 12:18 Ответить
там 80% писали вакцинованi
показать весь комментарий
25.10.2021 12:31 Ответить
Ну тоді 20% невакциновані. Їх можна вітати, чи вони вже не настільки герої?
показать весь комментарий
25.10.2021 12:34 Ответить
Гарна ідея. Вже підписав і Вам раджу. Долучайтеся пані і панове, долучайтеся.
показать весь комментарий
25.10.2021 12:20 Ответить
Ну якщо грошей на гідне утримання військових нема, то хоч відкритку відіслати.
показать весь комментарий
25.10.2021 17:14 Ответить
+1
показать весь комментарий
25.10.2021 12:33 Ответить
Хорошая идея. Я написал. Уже и здесь появились парашенские ушлепки со своими комментариями-высерами. В спам вас выродки!
показать весь комментарий
25.10.2021 12:47 Ответить
Захисники наші, ріднесенькі, бережи Вас Господь.
показать весь комментарий
25.10.2021 14:38 Ответить
Підписав і поширив посилання всім у Вайбері, зараз доберуся до Фейсбука і там поширю
показать весь комментарий
25.10.2021 20:09 Ответить
 
 