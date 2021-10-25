"Укрэнерго" проведет аукцион для импорта электроэнергии из России и Беларуси с резервным механизмом
НЭК "Укрэнерго" проведет аукцион по доступу к межгосударственным сечениям для импорта электроэнергии из России и Беларуси по резервному механизму.
Об этом говорится в сообщении компании.
"О порядке восстановления месячных аукционов по резервному механизму будет сообщено дополнительно", - сообщили в компании.
24 октября "Укрэнерго" заявила об отмене аукциона по доступу к межгосударственным сетям для импорта из России и Беларуси.
Основанием стало постановление Окружного админсуда об остановке нового порядка проведения аукционов для распределения доступа к сетям для экспорта электроэнергии в страны Европы.
В "Укрэнерго" отметили, что решение суда не повлияет на распределение доступа к сетям для импорта и экспорта электроэнергии.
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Ахметка тут яким боком?
А знакомый мужик, на свою длинномерную НИВУ еще и заказал из России новенький движок, пришел, установили, в 45 тыс. обошлось.
Оце і є "здобуток" плісняви з їх найвеличніВшивим.
ЦЕ- ДЕРЖАВНА ЗРАДА !
Що там сьогодні ветеринар з РНБО про групи впливу ***** та президентську республіку патякав?
(с) вазелинский
Зе дебилы коломойские!!!
Долго играть сможете в русскую рулетку?