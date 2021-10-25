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Новости Борьба с коронавирусом
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Дополнительную дозу вакцины от COVID-19 будут рекомендовать тем, у кого есть иммунодефицитные состояния, - Кузин

Дополнительную дозу вакцины от COVID-19 будут рекомендовать тем, у кого есть иммунодефицитные состояния, - Кузин

Дополнительную дозу вакцины от COVID на данном этапе в Украине будут рекомендовать определенным категориям. Прежде всего тем, у кого есть риск слабого иммунного ответа на стандартный курс вакцинации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил главный санврач Игорь Кузин.

По его словам, на прошлой неделе состоялось заседание Национальной технической группы экспертов, которая сформулировала четкие рекомендации по введению так называемой дополнительной дозы. Эта доза будет рекомендована тем, кто имеет иммуно-скомпроментированные или иммуносупрессивные состояния.

"Скорее всего, мы на этой неделе уже получим официальное решение Национальной технической группы экспертов и будем переводить все это в соответствующий приказ Минздрава. Если говорить о деталях, то вакцина будет рекомендована тем людям, которые пережили трансплантацию органов, которые постоянно принимают иммуносупрессивные препараты, имеют иммунодефицитные состояния первичные или приобретенные. Для этих категорий были прописаны четкие рекомендации", - отметил Кузин.

Он также добавил, что рассматривался вопрос о введении бустерной дозы вакцины, но решение пока еще не принято.

Также читайте: До конца года ожидается поставка в Украину 15 млн доз вакцин Pfizer, - Кузин

Автор: 

вакцина (3815) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+6
Тенденцию покупать медицинские сертификаты задал в далёком 2019 году некто Вова Зе, когда купил в клинике своего дружбана справку об отсутствии наркотической зависимости...и никому её не показал.
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25.10.2021 12:50 Ответить
+5
Т.е. добить вакциной остатки иммунитета. Браво.
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25.10.2021 12:31 Ответить
+5
Ну незнаю чтоб уж прямо так, но вот что привитые носяться с идеями какбы так посильней отгеноцидить неуколотых, так это так. Вон хотяб валерачка чють ниже.
А непривитым както пих.

Такое вот есть принципиальное отличие. Всётаки на мозг прививачка влияет.
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25.10.2021 12:46 Ответить
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Далі буде!
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25.10.2021 12:25 Ответить
Цікаво, що в кожного щепленого є друзі, рідні і знайомі, які померли від ковіду. А в кожного антиваксера є сусід, родич чи знайомий який помер від вакцини. Це ж треба так.
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25.10.2021 12:42 Ответить
Ну незнаю чтоб уж прямо так, но вот что привитые носяться с идеями какбы так посильней отгеноцидить неуколотых, так это так. Вон хотяб валерачка чють ниже.
А непривитым както пих.

Такое вот есть принципиальное отличие. Всётаки на мозг прививачка влияет.
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25.10.2021 12:46 Ответить
Той валерік взагалі тяжкий випадок.
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25.10.2021 12:48 Ответить
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25.10.2021 12:46 Ответить
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25.10.2021 12:55 Ответить
изада)))
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25.10.2021 21:46 Ответить
Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров!
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25.10.2021 12:28 Ответить
Т.е. добить вакциной остатки иммунитета. Браво.
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25.10.2021 12:31 Ответить
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25.10.2021 12:39 Ответить
Манипулируем потихоньку?
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25.10.2021 12:51 Ответить
нужно просто перестать болеть.
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25.10.2021 13:02 Ответить
Согласен.
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25.10.2021 13:21 Ответить
Як же огидно жити серед таких довбойобів, які купують сертіфікати про щеплення та голосують за наркомана!
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25.10.2021 12:33 Ответить
Переезжай на кацапстан. Там галасуют за ***** и уже более 36% привито.
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25.10.2021 12:40 Ответить
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25.10.2021 12:47 Ответить
Поки що перщі два. Не думаю що до інших пунктів у більшості дойде. Марні сподівання.
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25.10.2021 12:53 Ответить
(куплений) - Вихід знайдено!!!
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25.10.2021 12:54 Ответить
каждый народ заслуживает своё правительство. 3/4 дураков и любителей халявы заслужили право на своего Зе!ленского. а все остальные могут почувствовать себя заложниками.
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25.10.2021 13:05 Ответить
Тенденцию покупать медицинские сертификаты задал в далёком 2019 году некто Вова Зе, когда купил в клинике своего дружбана справку об отсутствии наркотической зависимости...и никому её не показал.
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25.10.2021 12:50 Ответить
+100500!!!
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25.10.2021 12:54 Ответить
https://detaly.co.il/koronavirus-v-izraile-vpervye-za-dolgoe-vremya-menshe-300-tyazhelobolnyh/ Коронавирус в Израиле: впервые за долгое время меньше 300 тяжелобольных
За минувшие 24 часа, по данным министерства здравоохранения на понедельник, 25 октября, было сделано 80 684 проверки на коронавирус. Выявлено 810 новых инфицированных. Доля положительных реакций на тест - 1,01 процента. В воскресенье, 24 октября, она была 0,98 процента, в субботу вечером - 1,07 процента, в пятницу - 1,05.

Снижение общего числа выявленных инфицированных продолжается со скоростью около 700-1000 случаев в сутки. По данным на 25 октября, их насчитывалось 11 846, тремя днями ранее - 14 505. Общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 1 323 516. Скончались с начала эпидемии 8049 человек.

Число тяжелобольных снизилось скачком. Впервые за долгое время их меньше 300. В понедельник их было 279 - впервые с конца июля. Вчера было 307, в пятницу, 22 октября - 311. Снизилось и число подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Сейчас их 150. Цифры в предыдущие сутки: 157, 155, 159, 156, 161 и 162.

Коэффициент инфицирования R (число людей, которых успевает заразить один человек, подхвативший коронавирус до того, как его изолировали) держится на уровне 0,73, по данным военной разведки (АМАН) на 25 октября. Вчера он был таким же, в пятницу поднимался до 0,75. Напомним, что при R>1 эпидемия разрастается, а при R <1 затухает.

Темпы вакцинирования: по данным на понедельник, 25 октября, обе дозы вакцины получили 5 715 624 человек. Число тех, кто получил хотя бы одну дозу, - 6 219 981. Число получивших третью дозу вакцины - 3 906 905.

Замедление темпов вакцинации заметно невооруженным глазом. Между тем, как пишет The New York Times, Израиль, начав свою кампанию вакцинации 20 декабря прошлого года и став мировым лидером с большим отрывом, https://detaly.co.il/the-new-york-times-v-proshlom-lidery-vaktsinatsii-ssha-i-izrail-pletutsya-v-hvoste/ постепенно сдал позиции . Сегодня показатель полной вакцинации в стране составляет всего 63 процента - ниже, чем в Южной Корее, Италии и примерно 40 других странах. Мы опустились на 41-е место в мире. В Португалии - 87 процентов вакцинированных, в ОАЭ - еще больше. Впрочем, NYT делает оговорку, что в Израиле относительно высока по сравнению с другими странами доля детей, для которых рекомендации FDA прививаться пока нет.
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25.10.2021 12:52 Ответить
В Украине ещё никогда не было и никогда не будет президента, который обошелся бы в такое количество жизней. Сотни умерших от ковида ежедневно и более 3000 за неделю. Зеленский просто нас убивает.
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25.10.2021 12:58 Ответить
Єслі хілий , сразу в гроб?
Думаю кузі пора змазувати анус щоб зручніше було сідати на офісне крісло без сідухи!
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25.10.2021 13:01 Ответить




tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1452570137341595654 1 ч

25.‎10.‎2021

Основной причиной возникновения вирусных мутаций генов вируса RaTG13, поражающего летучих мышей, приведших к появлению вируса 2019-nCoV были эксперименты неправительственной организации EcoHealth Alliance, New York, USA (ведущие специалисты Peter Daszak, Jon Epstein, Parviez Hosseini, Kevin Olival) проводимые ею в Уханьском институте вирусологии (中国科学院武汉病毒研究所) совместно с группой исследователей (Первый военно- медицинский университет ВС КНР) ведущего китайского вирусолога, генерал-лейтенанта (中將) медицинской службы ВС КНР Ши Чжэнли́ (кит. 石正麗)
Номера документализации исследований
Grant Number: 1 RO 1 Al 110964-01
Grant Number: 5R01AI110964-05
Project/Grant Period: 06/01/2014 - 05/31/2019‎
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25.10.2021 13:56 Ответить
Офіційна назва збройних сил Китаю - Народно-визвольна армія Китаю (НВАК, 中国人民解放军, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BD%D1%8C%D1%97%D0%BD%D1%8C піньїнь Zhōnggúo Rénmín Jiěfàng Jūn).
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25.10.2021 14:20 Ответить
Вот это уже разумно.Люди в зоне риска,первые жертвы.Тут главное подобрать слабую вакцину,щоб иммунитет выдержал нагрузку и принёс желаемый результат.Например знаю одного человека,так у него нет одного лёгкого.И для него вакцинация,может быть последим событием в жизни
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25.10.2021 16:40 Ответить
или не вакцинация)
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25.10.2021 21:48 Ответить
 
 