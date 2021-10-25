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Гармаш о замене Кравчука в ТКГ: Вопрос кадров пока не стоит. Надеемся, что Леонид Макарович вернется к работе

Гармаш о замене Кравчука в ТКГ: Вопрос кадров пока не стоит. Надеемся, что Леонид Макарович вернется к работе

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук все еще не вернулся к работе после операции на сердце.

Как информирует Цензор.НЕТ, идет ли речь о его замене, рассказал в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

"Пока этот вопрос не поднимается. Мы надеемся, что Леонид Макарович все-таки восстановится и вернется к работе. На сегодняшний день его заменяет Алексей Резников (вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. - Ред.). Если не может Резников - у нас есть еще один заместитель главы делегации Александр Мережко (нардеп, вице-президент ПАСЕ. - Ред.). Они все достаточно эффективны, поэтому на сегодняшний день вопрос кадров не стоит", - сказал он.

Гармаш прокомментировал слухи о том, что делегацию может возглавить Сергей Левочкин.

"Я такого не слышал, и, честно говоря, не могу даже предположить, что такой вариант может быть реализован. Назначает (главу делегации. - Ред.) Офис Президента, то есть фактически президент. Я думаю, если бы реально были такие разговоры и варианты, я бы слышал об этом", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук не будет участвовать в ТКГ до конца декабря по состоянию здоровья, - советник Ермака

Напомним, в июне стало известно, что первый президент Украины Леонид Кравчук перенес плановую операцию на сердце.

Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович ранее рассказал, что Кравчук проходит реабилитацию в Германии. Возглавлять украинскую делегацию в ТКГ пока будет вице-премьер-министр Алексей Резников.

"Это будет до ноября, даже до декабря, я так понимаю", - сказал Арестович.

Кравчук Леонид (1226) Трехсторонняя контактная группа (842) Гармаш Сергей (134)


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Топ комментарии
+6
як про Брежнєва?
сьогодні після тяжкої і тривалої хвороби, не приходячи до тями, повернувся до роботи наш дорогий...
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25.10.2021 12:31 Ответить
+4
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25.10.2021 12:34 Ответить
+1
Правильно, на Деда будет легче спихнуть свои промахи.
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25.10.2021 12:30 Ответить
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Правильно, на Деда будет легче спихнуть свои промахи.
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25.10.2021 12:30 Ответить
А от чому та падла (Кравчук) не сидить на зоні? Адже він гарантовано заробив пожиттєве.
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25.10.2021 12:31 Ответить
як про Брежнєва?
сьогодні після тяжкої і тривалої хвороби, не приходячи до тями, повернувся до роботи наш дорогий...
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25.10.2021 12:31 Ответить
Щербицкого выкапывать не планируют?
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25.10.2021 12:34 Ответить
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25.10.2021 12:34 Ответить
Живучее.
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25.10.2021 12:37 Ответить
проверьте Шарите.. может он уже того?
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25.10.2021 12:48 Ответить
Да, уж! Правильно говорят, что российские власти и военные за детьми прячутся, а у нас за старыми дедами-пердунами..
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25.10.2021 12:52 Ответить
Кравчука пора повісить.
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25.10.2021 12:56 Ответить
Этого ворюгу -комуняку Кучму, давно пора на самую высокую гиляку!! Всё зло в Украине началось с маленькой хатынки Кравчука в Швейцарии, а далее понеслось.....красный ворюга и организатор олигархии в Украине - Кучма,.. далеее патологический бездельник _пчеловод-Ющенко , потом бандит и ворюга ондатровых шапок и предатель Украины Янукович! Все эти персоны вылизывали до блеска задницы, сначала алкоголику Ельцину, ну а потом Этому убийце и террористу мира №1 Пуйлу!! И пока не выгоним с кресла президента Украины последнего жида-ворюгу или бандюгу или вора, толку в государстве Украина -не будет !! Никогда жиды не будут отстаивать интересы Украины!!
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25.10.2021 12:56 Ответить
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1452518008660938759 3 ч



Льовочкін на місце Кравчука в ТКГ по Донбасу Призначення одного зі стовпів ОПЗЖ С.Льовочкіна представн\України у Мінській ТКГ -Це ВКИД,Зондування реакції суспільства Чи крок влади ЗЕ до політ\самогубства Між Льовочкіним і Медведчуком стоїть знак "="
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25.10.2021 13:04 Ответить
Фокин ещё может подменить Кравчука - газета "95 квартал"
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25.10.2021 13:04 Ответить
*****...

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25.10.2021 13:06 Ответить
Полный п...ц. Этому великому кадру через 2 месяца исполнится 88! Он родился еще при Сталине! Королевство кривых кривоворожских зеркал, у вас посвежее ничего не нашлось?
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25.10.2021 13:26 Ответить
А Ющенко? Чи тільки малороси і батьки олігархів підходять для здачі України? Захищати не пробували?
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25.10.2021 13:36 Ответить
Не бажаєте Ющенко, то призначте Шифіра, він точно не здасть Україну, бо не вміє читати.
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25.10.2021 13:42 Ответить
Макарычу-долгая лета...
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25.10.2021 13:54 Ответить
 
 