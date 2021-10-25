Гармаш о замене Кравчука в ТКГ: Вопрос кадров пока не стоит. Надеемся, что Леонид Макарович вернется к работе

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук все еще не вернулся к работе после операции на сердце.

Как информирует Цензор.НЕТ, идет ли речь о его замене, рассказал в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

"Пока этот вопрос не поднимается. Мы надеемся, что Леонид Макарович все-таки восстановится и вернется к работе. На сегодняшний день его заменяет Алексей Резников (вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. - Ред.). Если не может Резников - у нас есть еще один заместитель главы делегации Александр Мережко (нардеп, вице-президент ПАСЕ. - Ред.). Они все достаточно эффективны, поэтому на сегодняшний день вопрос кадров не стоит", - сказал он.

Гармаш прокомментировал слухи о том, что делегацию может возглавить Сергей Левочкин.

"Я такого не слышал, и, честно говоря, не могу даже предположить, что такой вариант может быть реализован. Назначает (главу делегации. - Ред.) Офис Президента, то есть фактически президент. Я думаю, если бы реально были такие разговоры и варианты, я бы слышал об этом", - сказал он.

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Напомним, в июне стало известно, что первый президент Украины Леонид Кравчук перенес плановую операцию на сердце.

Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович ранее рассказал, что Кравчук проходит реабилитацию в Германии. Возглавлять украинскую делегацию в ТКГ пока будет вице-премьер-министр Алексей Резников.

"Это будет до ноября, даже до декабря, я так понимаю", - сказал Арестович.