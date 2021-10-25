"Россия сделала из Донбасса концлагерь": активисты принесли "мешки с трупами" под посольство РФ в Киеве - требуют открыть КПВВ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 25 октября, под посольством РФ в Киеве прошла акция протеста. Участники пикета протестовали против изоляции временно оккупированных территорий Донбасса из-за закрытия российскими оккупантами пунктов пропуска. По словам митингующих, это лишает жителей ОРДЛО доступа к медицине во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Украинская народная рада Донецкой и Луганской областей совместно с Восток SOS провели 25 октября под зданием посольства Российской Федерации в Киеве акцию протеста "Прекратите убивать людей: требуем от России открыть КПВВ на Донбассе" против политики изоляции и непредоставления жителям оккупированных территорий адекватной медицинской помощи во время пандемии COVID-19.

"На оккупированных частях Донецкой и Луганской областей пандемия COVID-19 набрала катастрофических масштабов. Она происходит на фоне критической нехватки вакцин, медикаментов и даже средств дезинфекции. Российская Федерация не только не пытается помочь жителям ОРДЛО, но и отбирает у них едва ли не единственную возможность спастись, заблокировав им возможность выехали на безопасные территории Украины для вакцинации и лечения", - заявили организаторы акции.

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Участники акции подчеркивают, что пока на Донбассе не функционируют в полную силу КПВВ, жители оккупированных территорий рискуют остаться без надлежащей помощи во время обострения пандемии.

Митингующие разместили на заборе посольства РФ фотографии со свежими могилами с кладбищ, а также фотографии переполненных трупами медучреждений на оккупированных территориях. Кроме того, участники протеста сложили под входом в посольство РФ "полиэтиленовые мешки с трупами". Также они развернули плакаты с надписями: "Россия убивает", "Кремль перекрыл кислород!", "Дайте доступ до вакцин", "Россия сделала из Донбасса концлагерь".







































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.