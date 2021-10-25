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"Россия сделала из Донбасса концлагерь": активисты принесли "мешки с трупами" под посольство РФ в Киеве - требуют открыть КПВВ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 25 октября, под посольством РФ в Киеве прошла акция протеста. Участники пикета протестовали против изоляции временно оккупированных территорий Донбасса из-за закрытия российскими оккупантами пунктов пропуска. По словам митингующих, это лишает жителей ОРДЛО доступа к медицине во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Украинская народная рада Донецкой и Луганской областей совместно с Восток SOS провели 25 октября под зданием посольства Российской Федерации в Киеве акцию протеста "Прекратите убивать людей: требуем от России открыть КПВВ на Донбассе" против политики изоляции и непредоставления жителям оккупированных территорий адекватной медицинской помощи во время пандемии COVID-19.

"На оккупированных частях Донецкой и Луганской областей пандемия COVID-19 набрала катастрофических масштабов. Она происходит на фоне критической нехватки вакцин, медикаментов и даже средств дезинфекции. Российская Федерация не только не пытается помочь жителям ОРДЛО, но и отбирает у них едва ли не единственную возможность спастись, заблокировав им возможность выехали на безопасные территории Украины для вакцинации и лечения", - заявили организаторы акции.

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Участники акции подчеркивают, что пока на Донбассе не функционируют в полную силу КПВВ, жители оккупированных территорий рискуют остаться без надлежащей помощи во время обострения пандемии.

Митингующие разместили на заборе посольства РФ фотографии со свежими могилами с кладбищ, а также фотографии переполненных трупами медучреждений на оккупированных территориях. Кроме того, участники протеста сложили под входом в посольство РФ "полиэтиленовые мешки с трупами". Также они развернули плакаты с надписями: "Россия убивает", "Кремль перекрыл кислород!", "Дайте доступ до вакцин", "Россия сделала из Донбасса концлагерь".

Россия сделала из Донбасса концлагерь: активисты принесли мешки с трупами под посольство РФ в Киеве - требуют открыть КПВВ 01
Россия сделала из Донбасса концлагерь: активисты принесли мешки с трупами под посольство РФ в Киеве - требуют открыть КПВВ 02
Россия сделала из Донбасса концлагерь: активисты принесли мешки с трупами под посольство РФ в Киеве - требуют открыть КПВВ 03
Россия сделала из Донбасса концлагерь: активисты принесли мешки с трупами под посольство РФ в Киеве - требуют открыть КПВВ 04
Россия сделала из Донбасса концлагерь: активисты принесли мешки с трупами под посольство РФ в Киеве - требуют открыть КПВВ 05
Россия сделала из Донбасса концлагерь: активисты принесли мешки с трупами под посольство РФ в Киеве - требуют открыть КПВВ 06
Россия сделала из Донбасса концлагерь: активисты принесли мешки с трупами под посольство РФ в Киеве - требуют открыть КПВВ 07
Россия сделала из Донбасса концлагерь: активисты принесли мешки с трупами под посольство РФ в Киеве - требуют открыть КПВВ 08
Россия сделала из Донбасса концлагерь: активисты принесли мешки с трупами под посольство РФ в Киеве - требуют открыть КПВВ 09
Россия сделала из Донбасса концлагерь: активисты принесли мешки с трупами под посольство РФ в Киеве - требуют открыть КПВВ 10
Россия сделала из Донбасса концлагерь: активисты принесли мешки с трупами под посольство РФ в Киеве - требуют открыть КПВВ 11
Россия сделала из Донбасса концлагерь: активисты принесли мешки с трупами под посольство РФ в Киеве - требуют открыть КПВВ 12
Россия сделала из Донбасса концлагерь: активисты принесли мешки с трупами под посольство РФ в Киеве - требуют открыть КПВВ 13
Россия сделала из Донбасса концлагерь: активисты принесли мешки с трупами под посольство РФ в Киеве - требуют открыть КПВВ 14
Россия сделала из Донбасса концлагерь: активисты принесли мешки с трупами под посольство РФ в Киеве - требуют открыть КПВВ 15
Россия сделала из Донбасса концлагерь: активисты принесли мешки с трупами под посольство РФ в Киеве - требуют открыть КПВВ 16
Россия сделала из Донбасса концлагерь: активисты принесли мешки с трупами под посольство РФ в Киеве - требуют открыть КПВВ 17
Россия сделала из Донбасса концлагерь: активисты принесли мешки с трупами под посольство РФ в Киеве - требуют открыть КПВВ 18
Россия сделала из Донбасса концлагерь: активисты принесли мешки с трупами под посольство РФ в Киеве - требуют открыть КПВВ 19

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

карантин (16729) Киев (25668) пикет (697) посольство РФ (452) протест (5862) россия (96139) Донбасс (26957) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+17
Не хочу показаться излишне циничным, но любители рузьгага мира на бамбасе должны всосать сполна. Закрытые пункты пропуска в разгар эпидемии - это скорее благо для нас. Чем меньше их останется к моменту освобождения территории, тем проще. Ну и вообще нужно официально сменить "там же наши люди" на "там наша территория". Предатели должны четко понимать свою ценность.
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25.10.2021 12:45 Ответить
+15
КПВВ открывать не надо. Хотят быть там? Отдать концы!
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25.10.2021 12:41 Ответить
+13
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25.10.2021 13:03 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Не знущайтесь з "кормильцев" України.
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25.10.2021 12:39 Ответить
Так ніхто ж і не знущається.
Кожному своє..Волали ж "РАБсиииия приййдииии"
Отримуйте те що забажали... їжте і не обляпувайсте!!!
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25.10.2021 12:50 Ответить
Я та всі з мого оточення не хотіли б, щоб відкривали КПП: це збільшує спекуляцію, погіршую процент поширення ковід та інших хвороб (там ще багато туребкульозу, СНІДу, сифілісу тощо), через КПП проїзжають кримінальні елементи, які "********" банкомати, залазять до людей в квартири, будинки, а потім вертаються назад в ордло, де їх не дістане українське правосуддя. Хто хотів виїхати звідти, вже давно виїхали, залишились лише сепари, які хочуть вмоститись на двох стільцях одночасно
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25.10.2021 13:18 Ответить
правильно. закрыть границу с рашкой навсегда
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25.10.2021 15:24 Ответить
РЕСПЕКТ за юмор!
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25.10.2021 19:58 Ответить
КПВВ открывать не надо. Хотят быть там? Отдать концы!
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25.10.2021 12:41 Ответить
Мало того... І усі "кінці" у воду.
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25.10.2021 12:56 Ответить
КПВВ відкривати НЕПОТРІБНО!!!

Тоді глисти ломануться в Україну "ЗАПЕНСІЄЙ каторрую ані заработалі", хай повиздихують там з кацапами разом, простіше потім буде утілізувати весь непотріб, та і тріпер та бродячий сіфіліс тут також не потрібен...
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25.10.2021 12:44 Ответить
а.а.а.а.а а забув на а,а,а,е,а,а,а на писка натягнути маску, а,а,а,а,е,а,а,а **** про що це відео я хз
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25.10.2021 12:44 Ответить
Не хочу показаться излишне циничным, но любители рузьгага мира на бамбасе должны всосать сполна. Закрытые пункты пропуска в разгар эпидемии - это скорее благо для нас. Чем меньше их останется к моменту освобождения территории, тем проще. Ну и вообще нужно официально сменить "там же наши люди" на "там наша территория". Предатели должны четко понимать свою ценность.
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25.10.2021 12:45 Ответить
Предатели должны четко понимать свою ценность.
Яка цінність? Там ціна їм усім два ні...х...ра до купи!
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25.10.2021 12:53 Ответить
Чёто вспомнилось как кричали путя введи и бросались на украинскую армию
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25.10.2021 12:45 Ответить
На хутлера хай їдуть на любімую їми срашку, в Україні те лайно не треба.
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25.10.2021 12:49 Ответить
Если вам там так плохо почему же все таки большинство живущих там поддерживают Путина и оккупантскую власть предателей, бандитов, насильников и убийц? Почему не поддерживают Украину, которая делает все возможное в ее положении ради поддержки тех граждан Украины, которые остались там? Украина поддерживает людей там даже в ущерб своей экономики, своей безопасности, за счет снижения уровня жизни своих граждан, почему люди там этого не понимают?
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25.10.2021 12:56 Ответить
Бо там не люди , а істоти .
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25.10.2021 13:08 Ответить
Потому что смотрят российский зомбоящик, который отелючил им мозг
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25.10.2021 15:13 Ответить
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25.10.2021 13:03 Ответить
Санкции в действии! В России из-за отсутствия финансирования закрываются современные детские профилактории с последующим разграблением...видео https://www.youtube.com/watch?v=i9SzXbVgSfA Вологодская область
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25.10.2021 13:05 Ответить
Хороший ход. Кацапов нужно чаще макать в гавно.
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25.10.2021 13:16 Ответить
раз бамбассцы в своей резервации не поднимают восстаний-
значит им там всё нравицца
они мечтали о такой "жизни"?
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25.10.2021 13:46 Ответить
Ну бачив я цей репортаж " Радіо Свобода", судячи з побаченого можу сказати що живуть донбасяни досить непогано, дорогі автівки, магазини, торгівельні ряди. Знову ж таки мила їм Росія.
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25.10.2021 13:57 Ответить
Как по мне, то только за один выстрел с той стороны надо закрывать ВСЕ КППВ на месяц, з нашего раненого бойца - на пол года, за убитого - на год и никаких пенсий- за 8 лет отчислений в ПФУ с ордло не поступило ниухя. Заказывали ***** с русским миром- жрите сполна пока не повыздыхаете!
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25.10.2021 14:04 Ответить
Зовсім з глузду заїхали ? Як це відкрити КПВВ ? Воно нам нашо ?
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25.10.2021 14:19 Ответить
При чем тут Россия? Это сознательный выбор граждан, проживающих на этой территории. Чего им у "фашистов" делать?
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25.10.2021 14:39 Ответить
то есть у территории уже и название есть "этая"
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25.10.2021 15:08 Ответить
КОМУ НЕ НРАВИТСЯ УКРАИНА НА ЕТАЙ ТЕРРИТОРИИ, СОБРАЛИ ******** И К НАЦИСТАМ НА РОДНЫЕ БОЛОТА! ...ГРАНИЦЫ ОТКРЫТЫ, В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
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25.10.2021 15:24 Ответить
Тема не раскрыта…иконки с ПУТлером в ЛуганДонию завезены в достаточном количестве? Помолитесь на него и коронавирус как рукой снимет...
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25.10.2021 15:15 Ответить
Спроси сейчас у кого-то из жителей ОРДЛО, насчёт высокой смертности от коронавируса и других проблем, уверен они скажут что всё это выдумки укроСМИ, что им там хорошо живется, они боготворят эрефию и ненавидят Украину... Нет у них мужества признать в какое говно они попали!
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25.10.2021 15:35 Ответить
Там за ,,мужество" можна отримати кулю.
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25.10.2021 18:34 Ответить
Утилизируют местную вату, чтобы туда заехало больше удмуртов и другой скрепной нечисти из неблагополучных помоек РФ 😁😁😁😁
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25.10.2021 16:34 Ответить
Вони це роблять там кілька сторіч підряд, змінюючи демографічну ситуацію на користь кацапистану.
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25.10.2021 18:36 Ответить
Этих упырей нужно пожалеть?
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25.10.2021 17:13 Ответить
Нажаль, там є і безвинні нормальні люди.
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25.10.2021 18:38 Ответить
Потрібно голосніше кричати: ,,Путин, приди!!!" І він прийде, і спасе.
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25.10.2021 18:32 Ответить
 
 