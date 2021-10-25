Ясько о состоянии Саакашвили в тюрьме: Много дезинформации, людей пытаются успокоить... Вообще в Грузии сейчас страшная ситуация

На сегодня проходит 25-й день голодовки экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в эфире программы на телеканале "Украина 24" народный депутат "Слуги народа" Елизавета Ясько.

"Состояние его здоровья серьезно ухудшилось на этих выходных. Я его видела в пятницу. Мы разговаривали. Он держался, но видим, что есть серьезные физиологические различные симптомы. Т.е. человек может себя не чувствовать плохо физически, но процессы в крови, с различными органами начинаются после 3-й недели очень плохие. По состоянию на сейчас консилиум врачей... постоянно его посещает, но там сейчас идет борьба, чтобы его перевели в нормальную больницу - не тюремную. Этот вопрос безопасности, потому что существует информация, что очень серьезные опасности есть как для его здоровья, так и вообще его жизни, если его будут переводить именно в эту тюремную больницу. Кто там будет за ним смотреть - неизвестно", - заявила она.

"Украинская сторона уже направила все возможные письма, наш омбудсмен работает, консул работает, я постоянно подчеркиваю, чтобы, конечно, если его переводить в больницу, то нужно, чтобы это была больница хорошего качества. Сейчас может происходить очень много провокаций относительно его здоровья. Вообще сейчас очень много дезинформации - рассказывают, что он в хорошем состоянии, но это полная неправда. Людей пытаются успокоить и сказать, что и нет, все хорошо, он выйдет из тюрьмы, не нужно ничего делать, молчите... Сейчас страшная ситуация в Грузии", - заявила она.

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать. Политика могут доставить в больницу в ближайшие выходные.