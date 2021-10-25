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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Ясько о состоянии Саакашвили в тюрьме: Много дезинформации, людей пытаются успокоить... Вообще в Грузии сейчас страшная ситуация

Ясько о состоянии Саакашвили в тюрьме: Много дезинформации, людей пытаются успокоить... Вообще в Грузии сейчас страшная ситуация

На сегодня проходит 25-й день голодовки экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в эфире программы на телеканале "Украина 24" народный депутат "Слуги народа" Елизавета Ясько.

"Состояние его здоровья серьезно ухудшилось на этих выходных. Я его видела в пятницу. Мы разговаривали. Он держался, но видим, что есть серьезные физиологические различные симптомы. Т.е. человек может себя не чувствовать плохо физически, но процессы в крови, с различными органами начинаются после 3-й недели очень плохие. По состоянию на сейчас консилиум врачей... постоянно его посещает, но там сейчас идет борьба, чтобы его перевели в нормальную больницу - не тюремную. Этот вопрос безопасности, потому что существует информация, что очень серьезные опасности есть как для его здоровья, так и вообще его жизни, если его будут переводить именно в эту тюремную больницу. Кто там будет за ним смотреть - неизвестно", - заявила она.

"Украинская сторона уже направила все возможные письма, наш омбудсмен работает, консул работает, я постоянно подчеркиваю, чтобы, конечно, если его переводить в больницу, то нужно, чтобы это была больница хорошего качества. Сейчас может происходить очень много провокаций относительно его здоровья. Вообще сейчас очень много дезинформации - рассказывают, что он в хорошем состоянии, но это полная неправда. Людей пытаются успокоить и сказать, что и нет, все хорошо, он выйдет из тюрьмы, не нужно ничего делать, молчите... Сейчас страшная ситуация в Грузии", - заявила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Есть определенные риски": омбудсмен Грузии считает невозможным обеспечить безопасность и квалифицированное лечение Саакашвили в тюремной больнице

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать. Политика могут доставить в больницу в ближайшие выходные.

Грузия (4504) Саакашвили Михеил (3307) Елизавета Ясько (78)


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Топ комментарии
+22
Чому повинні турбувати ваші сімейні проблеми?
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25.10.2021 12:52 Ответить
+18
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25.10.2021 12:59 Ответить
+17
Сейчас страшная ситуация в Грузии", - заявила она.
В Грузії була абсолютно спокійна ситуація доки твій довбоящер ****** не приперся туди в контейнері з кефіром! Нах с пляжа обоє!
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25.10.2021 13:19 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Задолбали, давайте тогда всех заключенных переведем в городские клиники если они надумают голодать.
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25.10.2021 12:51 Ответить
Елизавета Ясько заявила о прекращении своих например отношений с супругой Сандрой Рулофс
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25.10.2021 12:55 Ответить
Сейчас страшная ситуация в Грузии", - заявила она.
В Грузії була абсолютно спокійна ситуація доки твій довбоящер ****** не приперся туди в контейнері з кефіром! Нах с пляжа обоє!
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25.10.2021 13:19 Ответить
Чому повинні турбувати ваші сімейні проблеми?
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25.10.2021 12:52 Ответить
Ясько, а при вашем бездарном правлении, в Украине Что, намного лучше ситуация?
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25.10.2021 12:53 Ответить
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25.10.2021 12:57 Ответить
вона на чужого чимось схожа.
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25.10.2021 12:59 Ответить
Це юна шльондра з КГБ Ясько, не усі в них страшні як Бутіна, є і такі піські. Ясько, отримавши мандат депутата у 2019, відразу була призначена головою делегації України в ПАРЄ. Саме вона не надала ПАРЄ список делегації України і Україна півроку тоді зовсім не була присутня в ПАРЄ
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25.10.2021 13:00 Ответить
кадр неудачный. она довольно миловидная девушка.
Только черепушка пустая.
В некоторых случаях это даже удобно. но не тогда когда ты представляешь целую страну в Совете Европы.
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25.10.2021 13:17 Ответить
Плазувати перед владою вона навчилась в Оксфрді xи в Ломоносова? І як вона "пройшла Мадйан", якщо в Москві вчилась в 13-14рр.? В перервах між парами в москві бігала на Майдан? Сідай, 2.
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25.10.2021 13:23 Ответить
Та і на Грету Тумборг чи Кіборг, як там її прізвище.
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25.10.2021 17:29 Ответить
пані, какое нам собственно дело до твоего сожителя? даже его законной жене пох на него...так что оставь свои новости для себя
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25.10.2021 12:54 Ответить
З кокаїном і Ясько в ролі медичної сестри
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25.10.2021 12:54 Ответить
любовная мелодрама для зебилов с привкусом политического дерьма! жриТе!
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25.10.2021 12:55 Ответить
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25.10.2021 12:59 Ответить
хороша буде сімейка, наркоман та проститутка.
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25.10.2021 12:55 Ответить
Якесь негарне українське слово проститутка, краще буде просто хвойда.
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25.10.2021 13:34 Ответить
Читайте Малыш и Карлсон. Там пишется что Карлсона надо вареньем личить. Пробуйте.
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25.10.2021 12:55 Ответить
Прилетает Карлсон к Малышу, стонет:

-О-о-о!…Я самый больной на свете человек!... Помираю!...

- Карлсон! У меня, как раз, есть непочатая банка варенья!...

- Ты что, спятил?... Какое варенье?!!! Я давно уже на «коксе» сижу!!!... "Ломка" у меня!!!
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25.10.2021 12:59 Ответить
Вареньем из плодов кокки? Другое не поможет, ломка - штука серьезная.
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25.10.2021 13:26 Ответить
Неужели кому-то интересны новости про Саакашвили, которые с контейнерами незаконно, нагло пересёк границу Грузии? А когда «Слуга народа» навязывает нам эту повестку дня

зачем? Елизавета, ты депутат ВР Украины! Твоё монобольшинство провалила ковидные мероприятия. Займись своей страной - люди мрут, которые тебя выбирали Бл*дь
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25.10.2021 12:55 Ответить
Она не депутать ВР, а шлю... от ВР.
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25.10.2021 13:02 Ответить
О "вагнергейте" и отношениях с Саакашвили: "слуга" Елизавета Ясько в "Рандеву" (Видео)
https://www.youtube.com/watch?v=xjEOwylT94c
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25.10.2021 12:56 Ответить
Хорошо сейчас в Грузии. Хачапури-мачапури, шашлык-машлык, чхурчхела-мушмела, чача-мача, долма-хурма, хинкали-шминкали. А ЗАРПЛАТА ДЕПУТАТА ВР УКРАИНЫ КАПАЕТ.
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25.10.2021 13:01 Ответить
Он сам туда поехал.
Это его выбор.
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25.10.2021 13:04 Ответить
кто такие покацапники - те, кому не нравится что Михуил пытался устроить в Украине госпереворот во время войны?
Кстати, почему его подельник сидит у нас, а он - в Грузии? я не против его и у нас посадить.
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25.10.2021 13:15 Ответить
************ прокацапский, успокойся, а то складывается впечатление, что сам Подоляк чмошный вылез.
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25.10.2021 14:48 Ответить
Кто за Михо, тот не подкацапник?
И наоборот?
Вы примитивный дебил.
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25.10.2021 13:26 Ответить
Хотелось бы про "страшную ситуацию" поподробнее...
И заставляйте своего Михо кушать.
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25.10.2021 13:03 Ответить
"Вообще в Грузии сейчас страшная ситуация" - это она о чём,

я думаю страшней ситуации чем в Украине, когда к власти пришли зелёные малоросы, манкурты и откровенные предатели нету нигде.
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25.10.2021 13:04 Ответить
карлсон хочет в гражданскую больничку слинять и уйти по крыше
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25.10.2021 13:05 Ответить
Я вот на пример не совсем понимаю. что эта выдра в рабочее время делает в Грузии, получая зарплату в ВР, и не занимаясь своими прямыми обязанностями как депутата, а занимаясь извините *** зна чем, своими личными проблемами и за наш счет?? Какое мне дело до Саакашвили, и до этой переполошеной.?? Освободи место в раде и сиди там с мишуней хоть до зеленых веников.
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25.10.2021 13:05 Ответить
Ясько уже не слуга моя(народа)? Полностью посвятила себя участию в похождениях Саакашвили? А зарплата ей из моего кармана идёт?
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25.10.2021 13:11 Ответить
да, трупы по улицам валяются. Только посмотрите веб-камеры!
http://youwebcams.org/online/tag/tbilisi/
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25.10.2021 13:12 Ответить
Вообще в Грузии сейчас страшная ситуация

Страшная для кого? Для Сааки?
Ну так для преступника так и должно быть.
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25.10.2021 13:17 Ответить
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25.10.2021 13:30 Ответить
А цю народну зедепутатку не турбіє стан військових-захинисків і захисниць, яких кожного дня трамують і наносять пораненення московити в Донецькій і Луганській області? Її не турбує стан військовополонених в катівнях ОРДЛО і московії? Це так "слуги", використовуючи мандат депутата і кошти народу справляють свої забаганки? Як вам такі дії 73% дебілів? Це ви вже себе і нас зробили і робите разом і грузинів?
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25.10.2021 13:30 Ответить
Откровенно зае***ли этим недоноском.Сам вляпался сам пусть и отвечает.
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25.10.2021 13:50 Ответить
Коротше, вибору в грузин нема, окрім як випустити Саакашвілі з в'язниці і призначити його пожиттєвим імператором Грузії.
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25.10.2021 14:21 Ответить
Как по молодым девкам прыгать, то он живее всех живых. Как в СИЗО, то все смертельно больные!
Что я такого не видел не с Яной Дугарь, не с Риф пастором, не генералами Павловским, Марченко, с директором завода Кузня на Рыбальском Шандрой.
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25.10.2021 14:38 Ответить
п.с.Риф не пастор,а мастер-Riffmaster .)

)
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25.10.2021 14:57 Ответить
Да, страшная там ситуация---в ином смысле. Чуть знаю. Идёт массовый сбор винограда---для грузин тема максимальная многих. Это и праздник и каторжный труд почти. Многое зависит от этих осенних дней.
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25.10.2021 15:01 Ответить
Я очень рада, что это недоразумение уехало с Украины.
При Порошенко оно ломились сюда при помощи тимохи и садового и ещё нескольких дебилов, нарушая все границы
Сейчас, при зеленском, оно удрало "тишком-нишком", в Грузию, зная, что ему грозит срок и сидеть ему в тюрьме и никто ему не поможет.
Вопрос: зачем?
А может ты дура и вся зешобла его достала, что ему лучше в тюрьме?
Этот вам не при Порошенко, где оно сидело и пировало на всю одесскую обл.
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25.10.2021 15:03 Ответить
Чесно кажучи,ні разу у житті, не зустрічав людини,яка б,знаючи,що її чекає кутузка,сама перлася у ту пастку...Саака-садомазохіст якийсь.))
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25.10.2021 15:08 Ответить
А що ця шльондра з обїздної там робить, та ще й за наші гроші? Що за репортажі з Грузії? Хто цю шалаву уповноважив?
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25.10.2021 17:19 Ответить
Щоб не лякалася такої ситуації нехай прослухаю пісню "А мій милий, чорнобривий вареничків хоче".
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25.10.2021 17:36 Ответить
 
 