Ясько о состоянии Саакашвили в тюрьме: Много дезинформации, людей пытаются успокоить... Вообще в Грузии сейчас страшная ситуация
На сегодня проходит 25-й день голодовки экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в эфире программы на телеканале "Украина 24" народный депутат "Слуги народа" Елизавета Ясько.
"Состояние его здоровья серьезно ухудшилось на этих выходных. Я его видела в пятницу. Мы разговаривали. Он держался, но видим, что есть серьезные физиологические различные симптомы. Т.е. человек может себя не чувствовать плохо физически, но процессы в крови, с различными органами начинаются после 3-й недели очень плохие. По состоянию на сейчас консилиум врачей... постоянно его посещает, но там сейчас идет борьба, чтобы его перевели в нормальную больницу - не тюремную. Этот вопрос безопасности, потому что существует информация, что очень серьезные опасности есть как для его здоровья, так и вообще его жизни, если его будут переводить именно в эту тюремную больницу. Кто там будет за ним смотреть - неизвестно", - заявила она.
"Украинская сторона уже направила все возможные письма, наш омбудсмен работает, консул работает, я постоянно подчеркиваю, чтобы, конечно, если его переводить в больницу, то нужно, чтобы это была больница хорошего качества. Сейчас может происходить очень много провокаций относительно его здоровья. Вообще сейчас очень много дезинформации - рассказывают, что он в хорошем состоянии, но это полная неправда. Людей пытаются успокоить и сказать, что и нет, все хорошо, он выйдет из тюрьмы, не нужно ничего делать, молчите... Сейчас страшная ситуация в Грузии", - заявила она.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать. Политика могут доставить в больницу в ближайшие выходные.
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В Грузії була абсолютно спокійна ситуація доки твій довбоящер ****** не приперся туди в контейнері з кефіром! Нах с пляжа обоє!
Только черепушка пустая.
В некоторых случаях это даже удобно. но не тогда когда ты представляешь целую страну в Совете Европы.
-О-о-о!…Я самый больной на свете человек!... Помираю!...
- Карлсон! У меня, как раз, есть непочатая банка варенья!...
- Ты что, спятил?... Какое варенье?!!! Я давно уже на «коксе» сижу!!!... "Ломка" у меня!!!
зачем? Елизавета, ты депутат ВР Украины! Твоё монобольшинство провалила ковидные мероприятия. Займись своей страной - люди мрут, которые тебя выбирали Бл*дь
https://www.youtube.com/watch?v=xjEOwylT94c
Это его выбор.
Кстати, почему его подельник сидит у нас, а он - в Грузии? я не против его и у нас посадить.
И наоборот?
Вы примитивный дебил.
И заставляйте своего Михо кушать.
я думаю страшней ситуации чем в Украине, когда к власти пришли зелёные малоросы, манкурты и откровенные предатели нету нигде.
http://youwebcams.org/online/tag/tbilisi/
Страшная для кого? Для Сааки?
Ну так для преступника так и должно быть.
Что я такого не видел не с Яной Дугарь, не с Риф пастором, не генералами Павловским, Марченко, с директором завода Кузня на Рыбальском Шандрой.
)
При Порошенко оно ломились сюда при помощи тимохи и садового и ещё нескольких дебилов, нарушая все границы
Сейчас, при зеленском, оно удрало "тишком-нишком", в Грузию, зная, что ему грозит срок и сидеть ему в тюрьме и никто ему не поможет.
Вопрос: зачем?
А может ты дура и вся зешобла его достала, что ему лучше в тюрьме?
Этот вам не при Порошенко, где оно сидело и пировало на всю одесскую обл.