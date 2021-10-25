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Новости Коронавирус и карантин
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Вакцинированные от COVID-19 после перехода Киева в "красную" зону смогут свободно пользоваться транспортом, - КГГА

Вакцинированные от COVID-19 после перехода Киева в

После перехода Киева в "красную" зону адаптивного карантина вакцинированные от COVID-19 точно смогут пользоваться общественным транспортом. Что касается невакцинированных, то вопрос еще решается.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявила замглавы КГГА Анна Старостенко.

По ее словам, в первую очередь ограничения будут касаться невакцинированных.

"Те, кто вакцинирован двумя дозами смогут, свободно пользоваться транспортом, местами общественного питания, гостиницами", - отметила Старостенко.

Она подчеркнула, что на этой неделе в школах объявлены каникулы. На следующей неделе дети тоже не пойдут в школу, на сегодня решается вопрос о том, будут ли это каникулы иди дистанционное обучение.

"В первую очередь будут перевозить вакцинированных, но мы еще ждем действительно разъяснений от центральной власти, как это должно быть. Но в первую очередь мы понимаем, что это должны быть вакцинированные", - добавила Старостенко.

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Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) КГГА (2989) Киев (25668) транспорт (1758) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Кстате пешком хожу. Очень рекомендую - социальная дистанция и всё вот это вот.

А вот радоваться проблемам других людей - походу признак уколотости в голову.
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25.10.2021 13:07 Ответить
+7
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25.10.2021 12:59 Ответить
+7
Так проблемы если и есть, то в голове антиваксеров. Шизоидность антиваксеров не должна мешать людям
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25.10.2021 13:10 Ответить
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главное перед посадкой в транспорт уколоться
С каких пор народ подурнел?? Ребенку когда делают прививку сдают анализы, за неделю до прививки никаких что б алерг.реакций небыло, температура в течении недели не поднималась,стул внорме кровь анализ в норме и тогда можно.Да я к ежегодной прививке своего песеля отношусь более серьезно (проглистовка за неделю,питание,внешнее состояние и поведение,темп. в день прививки),чем то что втирают сейчас для людей.
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25.10.2021 13:28 Ответить
так твой пёс ведь не участвовал в избрании квартала 95,его-то за что ??
а этих можно,толку с них ..
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25.10.2021 14:23 Ответить
Невакциновані несуть небезпеку суспільству . Надавати їм транспортні послуги - це свідомо поширювати епідемію серед людей за допомогою транспорту . Це злочин .
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25.10.2021 13:30 Ответить
Дадада, в концлагерь их на передержку. Через неделю - в газовую камеру. Не сжигать, закапывать так, экономика должна быть экономной!
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25.10.2021 13:37 Ответить
За інформацією МОЗ:
1. У невакцинованих хвороба протікає у більш важкій формі = менше розповсюдження за рахунок самоізоляції та госпіталізації.

2. Вакциновані переносять хворобу легше, іноді взагалі без симтомів при цьому зберігається заразність аналогічно з невакцинованими.
Обмеження по розповсюдженню відсутні = більший ефект ураження.

Я нічого не переплутав? Ви не довіряєте інформації від виробників вакцин та МОЗ?
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25.10.2021 14:11 Ответить
Живу минутах в двадцати-тридцати от работы, буду повышать иммунитет прогулками на свежем воздухе. Заодно и не придётся ездить с самымивакцинированным безмасочниками.
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25.10.2021 14:00 Ответить
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25.10.2021 14:20 Ответить
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