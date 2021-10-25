Вакцинированные от COVID-19 после перехода Киева в "красную" зону смогут свободно пользоваться транспортом, - КГГА
После перехода Киева в "красную" зону адаптивного карантина вакцинированные от COVID-19 точно смогут пользоваться общественным транспортом. Что касается невакцинированных, то вопрос еще решается.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявила замглавы КГГА Анна Старостенко.
По ее словам, в первую очередь ограничения будут касаться невакцинированных.
"Те, кто вакцинирован двумя дозами смогут, свободно пользоваться транспортом, местами общественного питания, гостиницами", - отметила Старостенко.
Она подчеркнула, что на этой неделе в школах объявлены каникулы. На следующей неделе дети тоже не пойдут в школу, на сегодня решается вопрос о том, будут ли это каникулы иди дистанционное обучение.
"В первую очередь будут перевозить вакцинированных, но мы еще ждем действительно разъяснений от центральной власти, как это должно быть. Но в первую очередь мы понимаем, что это должны быть вакцинированные", - добавила Старостенко.
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С каких пор народ подурнел?? Ребенку когда делают прививку сдают анализы, за неделю до прививки никаких что б алерг.реакций небыло, температура в течении недели не поднималась,стул внорме кровь анализ в норме и тогда можно.Да я к ежегодной прививке своего песеля отношусь более серьезно (проглистовка за неделю,питание,внешнее состояние и поведение,темп. в день прививки),чем то что втирают сейчас для людей.
а этих можно,толку с них ..
1. У невакцинованих хвороба протікає у більш важкій формі = менше розповсюдження за рахунок самоізоляції та госпіталізації.
2. Вакциновані переносять хворобу легше, іноді взагалі без симтомів при цьому зберігається заразність аналогічно з невакцинованими.
Обмеження по розповсюдженню відсутні = більший ефект ураження.
Я нічого не переплутав? Ви не довіряєте інформації від виробників вакцин та МОЗ?