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Новости Коронавирус и карантин
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Сейчас в Украине находится 1,5 млн доз COVID-вакцины Pfizer, до конца года прибудут еще 13,5 млн, - Кузин

Сейчас в Украине находится 1,5 млн доз COVID-вакцины Pfizer, до конца года прибудут еще 13,5 млн, - Кузин

До конца 2021 года Украина получит 13,5 млн доз антиковидной вакцины КОМІРНАТІ/COMIRNATY производства Pfizer-BioNTec, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин.

"В настоящее время в Украине находится около 1,5 млн доз вакцины КОМІРНАТІ/COMIRNATY (производства Pfizer-BioNTech. - Ред.), еще 13,5 млн доз этой вакцины Украина получит до конца 2021 года в рамках подписанных контрактов", - сказал он в ходе презентации поставок холодового оборудования для кабинетов вакцинации, поставленного ЮНИСЕФ на средства USAID в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кузин также сообщил, что на минувшей неделе в Украине были сделаны 1,5 млн вакцинаций от COVID-19.

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Он подчеркнул, что "ситуация с заболеваемостью прогрессивно ухудшается по территории Украины".

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Pfizer (180)


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Пірімога.
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25.10.2021 13:43 Ответить
идиотия в головах антиваксов не имеет партийной окраски.
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25.10.2021 13:48 Ответить
Опять полугодовые и остатки со сроком менее 40% спихнут и на весну новая истерия по уколам как раз ваксеров летних можно будет колоть ,под лозунгом полгодапрошлоантителнет и тд.
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25.10.2021 13:22 Ответить
За безплатно чеб и не уколоть? Все равно деньги снимут и с ваксеров и антиваксеров.
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25.10.2021 13:39 Ответить
кто виноват что лохи не хотят вакцинироваться и у вакцин кончается срок годности?
как родителей на кладбище повезешь - только тогда поумнеешь.
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25.10.2021 13:49 Ответить
Працедавці , перевізники і торгові мережі повинні платити великі штрафи за надання послуг та допуск до роботи невакцинованих . Тоді справи підуть краще . Ну і московських попів ув'язнити - це фсбшне кодло перевертнів .
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25.10.2021 13:26 Ответить
 
 