Сейчас в Украине находится 1,5 млн доз COVID-вакцины Pfizer, до конца года прибудут еще 13,5 млн, - Кузин

До конца 2021 года Украина получит 13,5 млн доз антиковидной вакцины КОМІРНАТІ/COMIRNATY производства Pfizer-BioNTec, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин.

"В настоящее время в Украине находится около 1,5 млн доз вакцины КОМІРНАТІ/COMIRNATY (производства Pfizer-BioNTech. - Ред.), еще 13,5 млн доз этой вакцины Украина получит до конца 2021 года в рамках подписанных контрактов", - сказал он в ходе презентации поставок холодового оборудования для кабинетов вакцинации, поставленного ЮНИСЕФ на средства USAID в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кузин также сообщил, что на минувшей неделе в Украине были сделаны 1,5 млн вакцинаций от COVID-19.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакцинированные от COVID-19 после перехода Киева в "красную" зону смогут свободно пользоваться транспортом, - КГГА

Он подчеркнул, что "ситуация с заболеваемостью прогрессивно ухудшается по территории Украины".