Гармаш о блокировании миссии ОБСЕ в Донецке: Россия дала задание "властям", а они уже организовали эту "акцию"

Оккупанты снимают блокаду с миссии ОБСЕ в Донецке. С территории отеля, где расположена штаб-квартира наблюдателей, убирают палаточный городок "протестующих", а пикет перейдет в онлайн якобы из-за коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, повлияет ли ситуация с блокадой на позицию ОБСЕ, рассказал на телеканале "Украина 24" член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

"Послезавтра будет заседание ТКГ, и будет понятно, повлияли ли эти акции в Донецке на линию поведения представителей ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе и непосредственно в мониторинговой миссии. Сейчас трудно говорить, судя по отчетам СММ ОБСЕ, они не изменили позиции, они остались объективными. Я думаю, если поменяются позиции каких-то конкретных членов миссии, которые подверглись страху, могли опасаться за свою жизнь под давлением боевиков, это сразу проявится. Будем за этим наблюдать", - сказал он.

Гармаш ответил на вопрос, кто мог организовать блокаду наблюдателей ОБСЕ.

"Я уверен, что это Россия дала задание руководителям оккупационных администраций в Донецке, а они уже организовали эту акцию. То, что это они организовали, никем не скрывается. Более того, они действовали в нарушение комендантского часа, и находились там круглосуточно в нарушение противоэпидемических мер. Это им позволяли делать, и "полиция", в которую обращались, говорила, что им можно. Соответственно, была санкция так называемых властей. Так что говорить, что это было выражение народного гнева или спонтанная акция, как писали в первый день, неправомерно", - сказал он.

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Напомним, 13 октября 2021 года непосредственно во время общего заседания ТКГ, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации: около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ.

Оперативной группой ВСУ был задержан один наемник российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него изъяли оружие и боеприпасы.

В ОРЛО утверждают, что Косяк в качестве "представителя СЦКК" входил в группу по разминированию. Украинская сторона настаивает, что задержанный под видом гуманитарной деятельности занимался разведкой.

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"ЛНР" отозвала гарантии безопасности по выполнению работ у линии соприкосновения сторон и ограничила ряд маршрутов передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ до освобождения Косяка.

Перед отелем, в котором проживают члены СММ ОБСЕ в оккупированном Донецке, устроили "акцию протеста". 15 октября там установили 22 палатки и биотуалеты, в течение дня участники организовано сменяли друг друга. Наблюдатели указывают, что это собрание "препятствовало любому передвижению патрулей 15 и 16 октября".