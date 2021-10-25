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Температура упала ниже нуля: в Киеве закончился безморозный период длиной в 219 дней

Температура упала ниже нуля: в Киеве закончился безморозный период длиной в 219 дней

В понедельник, 25 октября, в Киеве впервые за осень 2021 год было зафиксировано понижение температуры до минусовых значений – до - 0,5º

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

Как отмечают в обсерватории, это свидетельствует о завершении безморозного периода, который длился с 13 марта – всего 219 дней. При этом средняя многолетняя дата первых заморозков в воздухе – 21 октября, а продолжительность безморозного периода – 197 дней.

По данным климатологов обсерватории, самые короткие безморозные периоды в Киеве были зафиксированы в 1902 и 1945 годах – 144 дня, самые длинные – по 223 дня в 2008 и 2013 годах.

"Несмотря на то, что зима уже напомнила о себе, ее официальное начало произойдет, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0°С в сторону понижения. Средняя дата такого перехода в Киеве приходится на 29 ноября", - подчеркнули в обсерватории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украину идет арктический циклон: температура резко снизится

Температура упала ниже нуля: в Киеве закончился безморозный период длиной в 219 дней 01

Киев (25668) погода (2819) морозы (198)


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Топ комментарии
+1
Да, морозы пришли явно от глобального потепления...
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25.10.2021 13:37 Ответить
+1
...а опалювальний сезон, дякуючи дегенератам з КМДА, так і не почався.
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25.10.2021 13:44 Ответить
+1
Нафига иё менять? Можнож и на зимней ездить.
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25.10.2021 13:54 Ответить
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- Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?
И хотя бедная девушка сидит в легкой одежде и дрожит от холода, она через силу улыбается и отвечает:
- Тепло, тепло, дедушка!
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25.10.2021 13:30 Ответить
Пришло время переобуваться.

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25.10.2021 13:32 Ответить
Час міняти гуму.
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25.10.2021 13:37 Ответить
Нафига иё менять? Можнож и на зимней ездить.
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25.10.2021 13:54 Ответить
Логічно.
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25.10.2021 14:01 Ответить
Да, морозы пришли явно от глобального потепления...
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25.10.2021 13:37 Ответить
Уголь на ТЭС закончился одновременно.
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25.10.2021 13:41 Ответить
...а опалювальний сезон, дякуючи дегенератам з КМДА, так і не почався.
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25.10.2021 13:44 Ответить
А дегенерати з ОПи не при справах?
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25.10.2021 14:20 Ответить
Якщо в КМДА ні на що не жаліються, сидять рівно на жопі і не розказують киянам, що Вова в черговий раз обіср...я, то крайні і винні клоуни з найближчого цирку.
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25.10.2021 14:31 Ответить
Гадаєш, Верещук була б норм?
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25.10.2021 15:38 Ответить
Ну не знаю, в нашому місті вже майже тиждень як пустили опалення в оселі. Вмене он тепер інша біда. Балкони відчинені, бо неможливо в хаті, якщо закрити.
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25.10.2021 16:01 Ответить
Да. Ни весны ни лета ни осени нормального. Как на севере 9 месяцев зима остальное лето и то не очень теплое
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25.10.2021 15:20 Ответить
Цей рік такий. Зими 2 тижні, холодна весна аж в 3,5 місяці, прохолодне літо. Осінь теж прохолодна і дуже суха. Але в попередніх роках літо було жарким і довгим, та й осінь теплою.
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25.10.2021 19:42 Ответить
В Киеве отопление, надеюсь, включили?
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25.10.2021 16:18 Ответить
Рейтинг обосравшегося синхронизировался с температурой ?
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25.10.2021 16:48 Ответить
 
 