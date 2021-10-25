ЕС выделил Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро
Европейская комиссия от имени Европейского союза выплатила Украине 600 млн евро в виде макрофинансовой помощи.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в Еврокомиссии.
"Это второй и последний транш в рамках текущей программы макрофинансовой помощи Украине после первой выплаты 600 миллионов евро в декабре 2020 года. Благодаря этой выплате непогашенная сумма кредитов Украине в рамках ее многочисленных программ макрофинансовой помощи достигает 4,4 миллиарда евро", - говорится в сообщении.
Комментируя выплату, исполнительный вице-президент Еврокомиссии по экономическим вопросам Валдис Домбровскис сказал: "Мы поддерживаем Украину с помощью программы макрофинансовой помощи ЕС в размере 1,2 миллиарда евро. Второй транш в размере 600 миллионов евро, выделенный сегодня, - явный признак поддержки ЕС программы реформ в Украине". "Украина приложила значительные усилия для выполнения условий программы, а также добилась удовлетворительного прогресса с Международным валютным фондом", - отметил он.
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разберем эту хитрую цитату:
1. благодаря этой выплате
2. непогашенная сумма кредитов
3.в рамках многочисленных программ макрофинансовой помощи
4.. достигает 4,4 млрд евро...
кто что понл?