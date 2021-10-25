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ЕС выделил Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро

ЕС выделил Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро

Европейская комиссия от имени Европейского союза выплатила Украине 600 млн евро в виде макрофинансовой помощи.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в Еврокомиссии.

"Это второй и последний транш в рамках текущей программы макрофинансовой помощи Украине после первой выплаты 600 миллионов евро в декабре 2020 года. Благодаря этой выплате непогашенная сумма кредитов Украине в рамках ее многочисленных программ макрофинансовой помощи достигает 4,4 миллиарда евро", - говорится в сообщении.

Комментируя выплату, исполнительный вице-президент Еврокомиссии по экономическим вопросам Валдис Домбровскис сказал: "Мы поддерживаем Украину с помощью программы макрофинансовой помощи ЕС в размере 1,2 миллиарда евро. Второй транш в размере 600 миллионов евро, выделенный сегодня, - явный признак поддержки ЕС программы реформ в Украине". "Украина приложила значительные усилия для выполнения условий программы, а также добилась удовлетворительного прогресса с Международным валютным фондом", - отметил он.

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Автор: 

Домбровскис Валдис (78) Еврокомиссия (1470) транш (279)


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Топ комментарии
+4
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25.10.2021 13:38 Ответить
+3
Уже просрано ЗЕленью или еще только в планах?
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25.10.2021 13:32 Ответить
+2
Ура! В країні Дурнів закипить робота.
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25.10.2021 13:35 Ответить
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Уже просрано ЗЕленью или еще только в планах?
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25.10.2021 13:32 Ответить
освоят досрочно)
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25.10.2021 13:33 Ответить
Ура! В країні Дурнів закипить робота.
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25.10.2021 13:35 Ответить
"Благо даря этой выплате непогашенная сумма кредитов Украине в рамках ее многочисленных программ макрофинансовой помощи достигает 4,4 миллиарда евро"
Спасибо за помощь!
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25.10.2021 13:36 Ответить
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25.10.2021 13:38 Ответить
МВФ виділив не макрофінансову допомогу , а дав кредит, пишіть правильно.
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25.10.2021 13:40 Ответить
вотэта заживём
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25.10.2021 13:45 Ответить
цапы а цапы - а мы на эти деньги и газ сможем купить - ну если шо - так шо не замерзнем как вы мечтаете))))
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25.10.2021 13:46 Ответить
Это под эти деньги сколько украинских денег можно напечатать, цены подымятся, пенсии так и останутся на уровне 2200грн...и потом долларом можно регулировать пенсионеров с пенсиями повыше,
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25.10.2021 13:46 Ответить
І ліс-кругляк.
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25.10.2021 13:48 Ответить
Не Україні а зебені.
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25.10.2021 13:49 Ответить
...Благодаря этой выплате непогашенная сумма кредитов Украине в рамках ее многочисленных программ макрофинансовой помощи достигает 4,4 миллиарда евро",

разберем эту хитрую цитату:
1. благодаря этой выплате
2. непогашенная сумма кредитов
3.в рамках многочисленных программ макрофинансовой помощи
4.. достигает 4,4 млрд евро...

кто что понл?

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25.10.2021 13:49 Ответить
на эти деньги будет построено 100 бадминтонных площадок
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25.10.2021 13:52 Ответить
В обмен на лес из Карпат?
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25.10.2021 13:57 Ответить
Чтобы опг квартал95 особо не мудрил с офшорами, евросоюзу нужно переводить эти деньги прямиком на счета квартала95 в Лондоне
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25.10.2021 14:02 Ответить
Скоро по сумі кредитів цей клоун наздожене попереднього збитого льотчика(
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25.10.2021 14:15 Ответить
Нафіга ви даєте бабло той зеленій владі? Вони собі нових мерсів накуплять, а країні *#й що дістанеться...
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25.10.2021 14:31 Ответить
 
 