Горсовет Смелы отказался рассмотреть возможность переименования улицы "единоросски" Терешковой в честь погибших украинских воинов
Смелянский городской совет на Черкасщине отказался рассмотреть возможность переименования улицы в честь в советского космонавта, члена ревизионной комиссии ЦК КПСС, многолетнего депутата Госдумы России Валентины Терешковой.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом сообщили горсовете в ответ на запрос издания.
В запросе от 12 октября говорилось о рассмотрении возможности переименования улицы имени Терешковой, которая голосовала за оккупацию Крыма, на имена людей, которые погибли в войне с Россией и были жителями Смелы. В ответе исполнительный комитет указал, что улицу не будут переименовывать, так как предложение представил не житель города.
Это уже второй отказ по переименованию улиц Терешковой в Смеле. В сентябре Смелянский городской совет на письмо председателя движения "Декоммунизация. Украина" Вадима Познякова указал, что его обращение не будет принято во внимание, поскольку он не является жителем Смелы.
Стоит отметить, что Терешкова голосовала 1 марта 2014 года за оккупацию Крыма, а также именно она стала инициатором обнуления сроков президентства Владимира Путина в 2020 году. Переименовать названные в ее честь улицы можно по процедуре декоммунизации, поскольку она была деятелем Коммунистической партии.
Напомним, ранее сообщалось, что более 270 улиц в Украине названы в честь депутата Госдумы РФ Терешковой.
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Бабця Віталіка Кличка Бетя Юдівна Етінзон теж родом із села на околиці Холодного Яру. Село називається Жаботин. Там грибів дохрєна, і більше. За все своє життя я не бачив стільки опеньків, як одного разу в Жаботині. Ледве дотяг до машини два мішка. Вже навыть ногами втоптував, щоб більше влізло.
І, наостанок, трохи про етимологію назв міст на Черкащині:
Черкаси - татарська (тюркська) назва. Означає "войовничі люди".
Чигирин - татарська (тюркська) назва. Означає "стежка". У давнину Черкащина була вкрита густими пралісами. Холодний Яр - лише невеличкий залишок того, що було колись. Проїхати кінним загоном можна було тільки вузькою безлісною смугою вздовж Дніпра. Така собі "стежка".
Сміла - татарська (тюркська) назва. Означає "у ім'я аллаха". Трохи перекручений мусульманський вираз "бісмілла".
Бисмилля - это сокращенная форма от «Бисмилляхиррахманиррахим». Наша религия призывает начинать любое дело, касающееся этого или загробного мира, со слова Бисмилля. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) в одном из своих хадисов сказал: «Любое дело, начатое без слова Бисмилля, имеет недостаток».
Умань - половецька (тюркська) назва. Походить від самоназви половців, - "кумани". Спочатку називалася Кума́нь. Потім "К" перейшло в "Г" зі зміною наголосу. І досі місцеві мають звичку казати "Гумань", а не Умань.
А тут, швидше, розповсюджене малохохляцьке населення з розряду "какая разніца". І більшість розмовляють українським суржиком.
Патріотизм потрібно виховувати змалку. А до цього ще далеко.
Ні, це не вата, - це бавовна, зовні схожа на українську.
и вообще, не каждый этнический русский - ватник. Имею в виду в Украине. Как не каждый украинец - оприори патриот Украины.
Что то я сильно сомневаюсь, что жителей кто то спрашивал об этом. Какой то сепар из Рады сам решил и на этом все и закончилось. СБУ трусит майнеров, как обычно.
Они же и все выборные должности занимают.
Люди, зачем вы за них голосуете???
P.S.. ЗЕ - *****#.
А в остальном там обычный зелёный гадюшник.
-мудрий то нарід !
(лиш липне вата...
до копит)
Було це років 10-12 тому. І такого сміття в Україні навалом!
- А ще тут не треба було вчити мову в 1991 році, і не було 'як у прибалтів'.
Тому стільки воєнних пенсів-касапів понаїхало із ГДР і Прибалтики
https://youtu.be/07EZjREh6ck