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Горсовет Смелы отказался рассмотреть возможность переименования улицы "единоросски" Терешковой в честь погибших украинских воинов

Горсовет Смелы отказался рассмотреть возможность переименования улицы

Смелянский городской совет на Черкасщине отказался рассмотреть возможность переименования улицы в честь в советского космонавта, члена ревизионной комиссии ЦК КПСС, многолетнего депутата Госдумы России Валентины Терешковой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом сообщили горсовете в ответ на запрос издания.

В запросе от 12 октября говорилось о рассмотрении возможности переименования улицы имени Терешковой, которая голосовала за оккупацию Крыма, на имена людей, которые погибли в войне с Россией и были жителями Смелы. В ответе исполнительный комитет указал, что улицу не будут переименовывать, так как предложение представил не житель города.

Это уже второй отказ по переименованию улиц Терешковой в Смеле. В сентябре Смелянский городской совет на письмо председателя движения "Декоммунизация. Украина" Вадима Познякова указал, что его обращение не будет принято во внимание, поскольку он не является жителем Смелы.

Стоит отметить, что Терешкова голосовала 1 марта 2014 года за оккупацию Крыма, а также именно она стала инициатором обнуления сроков президентства Владимира Путина в 2020 году. Переименовать названные в ее честь улицы можно по процедуре декоммунизации, поскольку она была деятелем Коммунистической партии.

Напомним, ранее сообщалось, что более 270 улиц в Украине названы в честь депутата Госдумы РФ Терешковой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Хусте улицу Терешковой переименовали в честь погибшего на Донбассе офицера 93-й бригады Мирослава Мыслы. ДОКУМЕНТ

Автор: 

переименования (740) улица (197) Смела (48) Терешкова Валентина (6) Черниговская область (1163)


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Топ комментарии
+54
Стыд и позорище горсовету Смелы!!!!
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25.10.2021 14:13 Ответить
+47
Смеляне, расскажите, плз, какое отношение эта старая клизма имеет к вашему городу? Может мы что-то не знаем о том, что космический корабль Восток-6 стартовал из Смелы?
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25.10.2021 14:14 Ответить
+42
Цю худобу завезли ешелонами в Україну на місце закатованих і вбитих українців. І досі возять. Ця худоба вже ніколи не стане людьми тому, що тваринні інстинкти непереможні. Вони - нащадки варварської орди. Цивілізація так і не змогла зробити їх людьми і вони цим хизуються.
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25.10.2021 14:14 Ответить
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и це ті чиї предки холодного яру !
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25.10.2021 14:12 Ответить
Я не розумію мерів та керівників громад тих населених пунктів, де до цього часу є вулиці, названі на честь маразматички Тєрєшкової, путинської підстилки та ворога України...
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25.10.2021 15:54 Ответить
В тех краях очень много ватников
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25.10.2021 15:55 Ответить
и це ті чиї предки холодного яру !
******
Бабця Віталіка Кличка Бетя Юдівна Етінзон теж родом із села на околиці Холодного Яру. Село називається Жаботин. Там грибів дохрєна, і більше. За все своє життя я не бачив стільки опеньків, як одного разу в Жаботині. Ледве дотяг до машини два мішка. Вже навыть ногами втоптував, щоб більше влізло.

І, наостанок, трохи про етимологію назв міст на Черкащині:

Черкаси - татарська (тюркська) назва. Означає "войовничі люди".
Чигирин - татарська (тюркська) назва. Означає "стежка". У давнину Черкащина була вкрита густими пралісами. Холодний Яр - лише невеличкий залишок того, що було колись. Проїхати кінним загоном можна було тільки вузькою безлісною смугою вздовж Дніпра. Така собі "стежка".
Сміла - татарська (тюркська) назва. Означає "у ім'я аллаха". Трохи перекручений мусульманський вираз "бісмілла".
Бисмилля - это сокращенная форма от «Бисмилляхиррахманиррахим». Наша религия призывает начинать любое дело, касающееся этого или загробного мира, со слова Бисмилля. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) в одном из своих хадисов сказал: «Любое дело, начатое без слова Бисмилля, имеет недостаток».
Умань - половецька (тюркська) назва. Походить від самоназви половців, - "кумани". Спочатку називалася Кума́нь. Потім "К" перейшло в "Г" зі зміною наголосу. І досі місцеві мають звичку казати "Гумань", а не Умань.
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25.10.2021 17:19 Ответить
і шои ?
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26.10.2021 08:27 Ответить
Стыд и позорище горсовету Смелы!!!!
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25.10.2021 14:13 Ответить
ватный городишко, хоть и Черкащина.
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25.10.2021 14:49 Ответить
Ні, я б не сказав, що Сміла - ватне містечко. Ватні, - це на сході і півдні України.
А тут, швидше, розповсюджене малохохляцьке населення з розряду "какая разніца". І більшість розмовляють українським суржиком.
Патріотизм потрібно виховувати змалку. А до цього ще далеко.
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25.10.2021 16:45 Ответить
Та ні, вата є вата, хоч на сході, хоч на заході, хоч у Смілі
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25.10.2021 17:33 Ответить
Не погоджуся з вами. Вата - це проросійські совки. У Смілі таких дуже мало, на рівні статистичної похибки. Найбільш поширене меншовартісне навсенасранське хохляцтво. Хохлуїзм. Біомаса, яка має лише позірні українські ознаки. З такого гною, доклавши певних зусиль, можна ліпити будь-які скульптури.
Ні, це не вата, - це бавовна, зовні схожа на українську.
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25.10.2021 17:50 Ответить
гомнюки..., им законы страны не писаны, что-ле...
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25.10.2021 14:13 Ответить
педизм 80-го левела..
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25.10.2021 14:14 Ответить
Смеляне, расскажите, плз, какое отношение эта старая клизма имеет к вашему городу? Может мы что-то не знаем о том, что космический корабль Восток-6 стартовал из Смелы?
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25.10.2021 14:14 Ответить
це не тільки в Смілі, на сором

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25.10.2021 14:45 Ответить
Свинопаси,а не холодноярці,що з них візьмеш?
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25.10.2021 14:14 Ответить
Холодноярці всі знищені, там завезені кацапи
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25.10.2021 14:41 Ответить
увы, это не так.
и вообще, не каждый этнический русский - ватник. Имею в виду в Украине. Как не каждый украинец - оприори патриот Украины.
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25.10.2021 14:50 Ответить
Цю худобу завезли ешелонами в Україну на місце закатованих і вбитих українців. І досі возять. Ця худоба вже ніколи не стане людьми тому, що тваринні інстинкти непереможні. Вони - нащадки варварської орди. Цивілізація так і не змогла зробити їх людьми і вони цим хизуються.
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25.10.2021 14:14 Ответить
ПІД СУД ВСІХ...
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25.10.2021 14:16 Ответить
****** малороси!!!
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25.10.2021 14:17 Ответить
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25.10.2021 14:18 Ответить
Треба в цій Смелі зібрати Майдан щоб привести до тями цей "горсовєт".
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25.10.2021 14:19 Ответить
ВАТА!
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25.10.2021 14:19 Ответить
Они хотят жизнь, как в Донецке, видимо. С аллеями ангелов и квартирами за копейки.
Что то я сильно сомневаюсь, что жителей кто то спрашивал об этом. Какой то сепар из Рады сам решил и на этом все и закончилось. СБУ трусит майнеров, как обычно.
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25.10.2021 14:19 Ответить
Ст. метро "Дарниця". Київ. Зараз.Красівоє
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25.10.2021 14:21 Ответить
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25.10.2021 14:32 Ответить
это гомно в зп весит
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25.10.2021 14:59 Ответить
Почему у нас практически все начальственные должности занимает про-расейская сволочь?
Они же и все выборные должности занимают.
Люди, зачем вы за них голосуете???
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25.10.2021 14:21 Ответить
В Смілі немає людей...Чи всім наплювати..??? А горсовєту непомішало б дати пізди# за те, що розуму не вистачає для перейменування вулиць...

P.S.. ЗЕ - *****#.
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25.10.2021 14:25 Ответить
Всі Українці патріоти от тільки звідки береться вата котра ними керує? На восьмому році війни містом керують прихвостні окупантів і ніякої реакції СБУ,ГБР, чи хоча б поліцаїв.Ганьба і тим виборцям котрі обрали цю сьцяну вату своїми депутатами.
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25.10.2021 14:25 Ответить
всё украинцы патриоты..ты хоть улыбайся когда так шутишь...Ватой кишит даже в Киеве, молчу уже за помойки типа Одесы иди Харькова
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25.10.2021 22:22 Ответить
Особливо коли на восьмому році війни чуєш прихвостнів з **********.
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25.10.2021 22:27 Ответить
Вот это не понятно нормальному человеку, особенно после событий последних лет. Тут только один вариант, в горсовете города засела вата, враги и предатели
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25.10.2021 14:31 Ответить
в Смеле какие то НЕсмелые жители. Не нашлось на весь город коренных активистов, что предложить переименовать улицу...
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25.10.2021 14:33 Ответить
А в маленьких містах таки несміливі мешканці: втрата роботи означає виїзд з міста, в кращему випадку!
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25.10.2021 15:17 Ответить
Ватяна Сміла..
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25.10.2021 14:37 Ответить
Минутка занимательной информации. В г.Смела родился министр культуры РФ Мединский, который официально назвал кацапов даунами.
А в остальном там обычный зелёный гадюшник.
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25.10.2021 14:47 Ответить
В Смiле и мой отец родился,но он оттуда уехал в Киев в 1954м году. Когда поступил в институт,то большую половину не понимал,так как преподавание велось на русском а в Сміле учились на украинском. Вот такие вот дела.
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25.10.2021 19:51 Ответить
C 1954 столько времени прошло, что капец. С тех пор все умные оттуда уехали в Киев. Одна вата за репяхи зацепилась и сидит.
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25.10.2021 23:39 Ответить
Вывести эту позднееву на улицу и повесить перед этим исполкомом!
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25.10.2021 14:48 Ответить
Смела - это и есть наш глубинный прастый нарид.Им все равно,им ближе сало,цыбуля,самогон,сваты и шоб у порошенки отобрали фсе,а им дали еще по десять соток под кабаки.
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25.10.2021 14:50 Ответить
где сбу -всех уволить и конфисковать все нажитое движимое и недвижисмое ..в казелки и на урановые копи..
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25.10.2021 14:59 Ответить
До того часу поки не перевішаємо українських гнид, державу Україна не побудуємо.
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25.10.2021 15:01 Ответить
-cміляни?..
-мудрий то нарід !
(лиш липне вата...
до копит)
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25.10.2021 15:03 Ответить
Кто выбирает у@бков в депутаты всех уровней?Герои Холодного Яра переворачиваются переворачиваются в гробах. Совершили декомунизацию, перестали мелькать перед глазами лица патологических убийц. Почему не провели дерегионализацию , почему этот вонючий совеовый мусор до сих пор у власти? Они будут у власти всегда?Ответ на все вопросы один - у@бков выбирает народ. К власти должны прийти ультранационалисты- правее,,Правого сектора,,.....
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25.10.2021 15:04 Ответить
Влада у руках п'ятої колони! Верогідно, ще подпитується з Росії.
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25.10.2021 15:13 Ответить
РЕГУЛИРУЙТЕ СУБВЕНЦИИ, ОНИ САЛА ОБОЖРАЛИСЬ ПОД САМОГОН... А ТАМ ВАТЫ ПОНАЕХАВШЕЙ, ЖАДНОЙ ДО НА ШАРУ ВЫПИТЬ -ЗАКУСИТЬ, У ТОЙ СМЕЛЕ, НЕМЕРЕННО...
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25.10.2021 15:17 Ответить
Это вы кому только что сказали? Кто будет регулировать? ОП? Да он именно такой тон и задает, что б, не дай бог Путин не обиделся!
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25.10.2021 15:19 Ответить
КАБМИНА ЭТО ЕПАРХИЯ, СУБВЕНЦИИ РЕГУЛИРОВАТЬ...))
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25.10.2021 15:26 Ответить
Вата, вона і в Смілі вата, а жаль. Яка влада, таке і самоврядування на місцях. Все роблять під копірку.
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25.10.2021 15:23 Ответить
Дебіли....
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25.10.2021 15:52 Ответить
Мати такі промосковські міськради у країні,де восьмий рік йде війна-самогубство!
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25.10.2021 15:52 Ответить
Українці, перестаньте грати у лжедемократію! Беріть дрючча і женіть в шию всю вату з теплих місць!
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25.10.2021 15:58 Ответить
Нажаль країна переповнена напівкацапським лайном.
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25.10.2021 16:00 Ответить
На Черкащині загально 98% українців.Але скажімо в Смілі,Каневі і Черкасах багато завезеної вати і хахлов/какаяразніца.Не краще ніж в інших областях.За кловнів проголосувало 73% наприклад.А так земля Богдана і Тараса,ага.
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25.10.2021 16:06 Ответить
Сиджу якось у Черкасах на лавочці (бульвар Шевченка, центр міста). Підсідає до мене якийсь дідок, здається, трохи напідпитку, і починає мені шось втірать, за жисть розказувать. Виявляється, він воєнний пенсіонер, сам родом з Кацапії, а у Черкаси колись переїхав, бо "здєсь харашо, спакойно, прадукти вкусниє, і клімат хароший".
Було це років 10-12 тому. І такого сміття в Україні навалом!
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25.10.2021 16:35 Ответить
Ще треба дописати:
- А ще тут не треба було вчити мову в 1991 році, і не було 'як у прибалтів'.
Тому стільки воєнних пенсів-касапів понаїхало із ГДР і Прибалтики
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25.10.2021 20:41 Ответить
Шкода. Таке святе місце споганили- колись тут було старе гирло Дніпра і літописний острів Русів, на якому було місто Родня
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25.10.2021 20:43 Ответить
Так. Острів між рукавами Дніпра називався Артанія.

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25.10.2021 21:24 Ответить
Рада Смілянських гандонів на чолі з Ананістом Сергєм Васильовичем
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25.10.2021 16:30 Ответить
Ганьба, сусідам!!!
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25.10.2021 16:53 Ответить
Сподіваюсь, що хоча б тут Порошенко не винен
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25.10.2021 16:53 Ответить
Ничему , вы, б₽₽@дь, не учитесь! (с)Герольд, ведьмак 3
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25.10.2021 16:57 Ответить
шото слишком смелый этот горсовет Смелы...
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25.10.2021 17:02 Ответить
і таких сміл по - україні валом
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25.10.2021 17:02 Ответить
Всегда удивляюсь новостям Черкасчины. Казалось бы козацкий край , а анти украинской сволоты валом. Неужели этим сраным местным ченушам не хватает мозгов самим поднять этот вопрос? Наверное там больше парашников ,чем украинцев.
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25.10.2021 17:02 Ответить
А самі не додумаються переіменувати? Чи затівають "епопею" як в Харькові з "товаріщем Жюковим"?
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25.10.2021 17:25 Ответить
Семенихіна на них немає
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25.10.2021 17:36 Ответить
Сором і позорище владі Сміли, самі, владні передасти і передастки Сміли, не можуть ініціювати перейменування вулиці? хто така для нас та терешкова? - окупантка. і окрім окупантки, вона для нас ніхто.
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25.10.2021 17:36 Ответить

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25.10.2021 18:36 Ответить
значит - выносите этот горсовет на хрен!
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25.10.2021 19:15 Ответить
Откуда в Черкасской области столько тупых совков?
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25.10.2021 20:39 Ответить
Вважаю що це Стокгольмський синдром у сільських жителів- колишніх рабів/колгоспників. Згадують молодість і золоті часи молодості коли можно було красти соляру, і зливати бензин в канави щоб підкрутити тахометр, приписати собі більше ходок і отримати премію
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25.10.2021 20:47 Ответить
Совка уже 30 лет как нет. За это время подросло новое поколение придурков, которое мечтает о савецком мароженом, которое они никогда в глаза не видели.
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25.10.2021 23:44 Ответить
На цьому відео на 49 хвилині чувак з проекту "Хащі" теж каже що Черкащина в плані населення- це просто оторви і викинь. Він вважає що там совєти наробили стільки манкуртів тому що це завжди було серце народних повстань проти окупантів (той же "Холодний яр"):
https://youtu.be/07EZjREh6ck
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26.10.2021 00:46 Ответить
 
 