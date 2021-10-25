Горсовет Смелы отказался рассмотреть возможность переименования улицы "единоросски" Терешковой в честь погибших украинских воинов

Смелянский городской совет на Черкасщине отказался рассмотреть возможность переименования улицы в честь в советского космонавта, члена ревизионной комиссии ЦК КПСС, многолетнего депутата Госдумы России Валентины Терешковой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом сообщили горсовете в ответ на запрос издания.

В запросе от 12 октября говорилось о рассмотрении возможности переименования улицы имени Терешковой, которая голосовала за оккупацию Крыма, на имена людей, которые погибли в войне с Россией и были жителями Смелы. В ответе исполнительный комитет указал, что улицу не будут переименовывать, так как предложение представил не житель города.

Это уже второй отказ по переименованию улиц Терешковой в Смеле. В сентябре Смелянский городской совет на письмо председателя движения "Декоммунизация. Украина" Вадима Познякова указал, что его обращение не будет принято во внимание, поскольку он не является жителем Смелы.

Стоит отметить, что Терешкова голосовала 1 марта 2014 года за оккупацию Крыма, а также именно она стала инициатором обнуления сроков президентства Владимира Путина в 2020 году. Переименовать названные в ее честь улицы можно по процедуре декоммунизации, поскольку она была деятелем Коммунистической партии.

Напомним, ранее сообщалось, что более 270 улиц в Украине названы в честь депутата Госдумы РФ Терешковой.

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