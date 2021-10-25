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Остановка украинского химпрома вследствие импорта удобрений из РФ приведет к жесточайшему их дефициту для аграриев, – СМИ

Остановка украинского химпрома вследствие импорта удобрений из РФ приведет к жесточайшему их дефициту для аграриев, – СМИ

Из-за аномально высоких цен на газ в течение последних двух месяцев производство азотных удобрений в ЕС упало на 40%. А в случае отмены эмбарго на поставку азотных удобрений из РФ в Украину их импорт вынудит остановиться украинских производителей. Они просто не смогут выдержать ценовую конкуренцию, так как цены на газ в Украине и России отличаются уже в десятки раз.

Об этом говорится в публикации Hubs со ссылкой на консалтинговые исследования Союза химиков Украины и "Укрпромвнешэкспертизы".

Как пишут журналисты, по данным Союза химиков Украины, потребление Евросоюзом азотных удобрений оценивается на уровне 20 млн т в год в пересчете на действующее вещество (азот). Собственные производственные мощности ЕС – около 18 млн. т в год в действующем веществе. Но 18 млн. т европейская промышленность могла произвести при прежних нормальных ценах на газ.

По оценкам аналитиков, при нынешних ценах на газ, спровоцировавших сокращение производства, в Европе ожидается падение производства примерно на 7 млн. т. Соответственно, дефицит удобрений в Европе составит около 9,2 млн. т в год в действующем веществе. Это огромный объем, который тамошним потребителям придется каким-то образом заместить, путем того же импорта продукции.

Однако проблема в том, что суммарные незадействованные мощности в потенциальных странах-продуцентах (Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Турция) составляет всего лишь около 1,5 млн т в год. А других серьезных альтернатив просто нет.

В Украине собственных производственных мощностей для удовлетворения внутреннего спроса аграриев с избытком. Но, как считают аналитики, "в случае отмены запрета украинские предприятия неизбежно и вынужденно остановят производство удобрений. Это, в свою очередь, приведет к увеличению дефицита в регионе Украина-ЕС еще на 1,7 млн т в действующем веществе (это годовая потребность внутреннего рынка, которую способен удовлетворить украинский химпром). То есть, дефицит вырастет почти до 11 млн т. в действующем веществе (9,2 + 1,7)".

Как говорится в исследовании, снятие эмбарго на поставку удобрений из России только ухудшит ситуацию, поскольку положит украинскую химическую отрасль, приведет к жесточайшему дефициту удобрений, а значит и росту цены на них. А это, в свою очередь, спровоцирует еще и продовольственный кризис – производители сельхозпродукции могут весной и вовсе остаться без удобрений по любой цене.

Без внесения достаточного количества азотных удобрений в почву Украина получит обвальное снижение урожайности основных культур – пшеницы, подсолнечника и кукурузы. Это те культуры, по которым украинские аграрии последние несколько лет жестко конкурируют с Россией и находятся среди TOП-лидеров мирового производства. Они же в последние годы дают львиную долю экспортной выручки аграриям и выступают стабилизатором торгового баланса страны.

Как сообщали СМИ, лоббисты, которые называют себя представителями интересов украинских аграриев, выступают за снятие существующего запрета на ввоз в Украину минудобрений из Российской Федерации. Они уже якобы нашли поддержку в Минагрополитики и ведут активные переговоры с Кабмином. Эмбарго было введено украинским правительством в действие в июле 2019 года.

Автор: 

импорт (560) минеральные удобрения (21) удобрения (53)


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Топ комментарии
+3
Хуже нібудіт.
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25.10.2021 14:17 Ответить
+2
А рашке только и надо что бы сельское хозяийство в Украине скончалось полностью.
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25.10.2021 14:24 Ответить
+1
простите, а в Украине на органических удобрениях уже ничего не само не растет? Или разучились как раньше, с коровников вывозить навоз....
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25.10.2021 14:16 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
так они сами голосовали за рашистское правительство. за что голосуешь, то и получаешь
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25.10.2021 14:15 Ответить
простите, а в Украине на органических удобрениях уже ничего не само не растет? Или разучились как раньше, с коровников вывозить навоз....
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25.10.2021 14:16 Ответить
Коровников нет.
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25.10.2021 14:27 Ответить
дело в другом: фирташ еще с июля 2021 через зеленского и ермака налаживает поставки расейских удобрений (направление расея - беларусь-Украина)
Откат доли "узеленского" составляет более 30% (по некоторым данным более 40%) с выводом их доли сразу в офшоры Омана..

и по др. темам - делишки "узеленского)
https://www.youtube.com/watch?v=A5Bg_xUbPMY

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25.10.2021 14:55 Ответить
По словам директора группы компаний «Укрлендфарминг» Галины Ковток, к 2030 году в Украине коровы могут быть внесены в Красную книгу. Так, в 1980 году, в Украине было 27 млн голов крупного рогатого скота, а сегодня - только 2 млн. Ковток отмечает, что у говядины самый длительный период окупаемости, поэтому коровы вымирают.

Напомним, по данным на 1 сентября 2018 года в Украине осталось только 2 млн коров.
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25.10.2021 15:02 Ответить
Это почему у говядины длительный период окупаемости?
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25.10.2021 16:05 Ответить
Как раньше, это КОГДА?) Вы хоть немного представляете сколько нужно коров для этого?)
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25.10.2021 16:05 Ответить
Где ты видел те коровники, в старых фильмах только
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26.10.2021 09:59 Ответить
Хуже нібудіт.
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25.10.2021 14:17 Ответить
а шо , кроме паРаши
никто удобрений не производит?
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25.10.2021 14:20 Ответить
все дело в откатах.. фирташ дает зеленскому и ермаку за эту схему более 30 % отката с выводом в офшоры...
в схеме участвует (кроме фирташа) - "свои"(для фуйла) люди..

поэтому ЗеЛох офшорный будет под полным контролем после начала этой сделки
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25.10.2021 14:57 Ответить
А рашке только и надо что бы сельское хозяийство в Украине скончалось полностью.
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25.10.2021 14:24 Ответить
С сельским хозяйством как раз ничего не будет, даже наоборот, будут покупать дешевые удобрения. Химическую промышленность волнуют собственные прибыли.
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25.10.2021 15:18 Ответить
Дешевые только угробят все хозяйство.
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27.10.2021 08:58 Ответить
пусть великие ПОЦЫ-аграрии, сотнями тыс. га владеющие источники органики заводят, КРС, из РАСЧЕТА 1-2 ГОЛОВЫ КРС, НА 1 ГА ЗЕМЛИ...иначе скоро земля вашше выпаленной пустыней станет от одной химии этой..
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25.10.2021 14:46 Ответить
А сами коровку подержать не хотите?)))
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25.10.2021 16:10 Ответить
а я земли не десятки-сотни тыс. га, не захапал, подсолнух, кукурузу или сою десятилетиями сеять, земля- умрет.. ...был бы "директором" научил бы, как с землей обращаться, многим ушлепкам хитрожопым, мало бы не показалось, повозвращали бы ее вмиг...
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25.10.2021 18:05 Ответить
Научитесь сначала ОДНУ корову держать, а по результатам потом будут видны ваши возможности насчет сотен тысяч))) У вас с образованием совсем туго))) Чтобы держать одну корову, нужно 2 га земли))) А на один га земли нужно 100 тонн органики, а одна корова дает 14-15 тонн в год))) Все)
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25.10.2021 18:31 Ответить
это ты прикалываешься так, дите асфальта?))...тебе понятие севооборот, пары, знакомо?))на 1м га можна и 5 голов, и больше КРС держать, если голова не только для шляпы и очков..речь то о другом совсем, речь о возрождении животноводства в Украине, которому приходит полный пи..ц!..а купить широкозахватные комбайны и сеять сою постоянно и пр. хрень ...немец, тот расстрелял бы за подобное во времена войны, да и сейчас там попробуй купить землю без гарантий содержания живности и севооборота...поймают-внуки должны еще останутся..))
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25.10.2021 18:52 Ответить
Я знал, что вы и одной коровы не держали, поэтому и предложил приобрести опыт) Может будете хоть знать сколько элементарной соломы нужно на одну корову) И сколько один ГА способен выдать этой соломы, не говоря уже о других более питательных кормах))) 5 коров на гектар))) Бедные коровы у такого хозяина) А у меня, в отличии от вас, есть и своя земля, и свои коровы)))
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25.10.2021 20:15 Ответить
на 20 сотках поля, 10 огорода и 10 сада для сена, 2 коровы и телок или 2 держались, + все в хлеву хрюкало, кудахтало, крякало, гуси, индюки и пара петухов свои песни, под звонкий радостный лай, разжиревшего Рекса из будки еле выползающего, пели ))...как то вот так, сказочник..))
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25.10.2021 20:35 Ответить
Всё идёт по плану! Мелких фермеров обанкротить, землю скупить за копейки и перепродать дороже в разы. Мазлтов!
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25.10.2021 15:08 Ответить
кто о чем, а Фирташ о эмбарго
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25.10.2021 15:22 Ответить
А бешеный рост цен на минеральные удобрения к чему приведет?
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25.10.2021 15:56 Ответить
понеслась транда по кочкам! да, зебилы?
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25.10.2021 16:26 Ответить
так iзза нeпомiрних цiн на газ вони самi стануть i возити прийдeться iзза бугра
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25.10.2021 16:58 Ответить
С нашими чернозёмами,Украина много не потеряет.У бати сосед,вообще химией не пользуется и урожай,такой же как у химиков через дорогу
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25.10.2021 17:34 Ответить
У много чего дороже,чем в других странах,потому как выгодно обдирать народ свой
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26.10.2021 07:22 Ответить
 
 