Остановка украинского химпрома вследствие импорта удобрений из РФ приведет к жесточайшему их дефициту для аграриев, – СМИ

Из-за аномально высоких цен на газ в течение последних двух месяцев производство азотных удобрений в ЕС упало на 40%. А в случае отмены эмбарго на поставку азотных удобрений из РФ в Украину их импорт вынудит остановиться украинских производителей. Они просто не смогут выдержать ценовую конкуренцию, так как цены на газ в Украине и России отличаются уже в десятки раз.

Об этом говорится в публикации Hubs со ссылкой на консалтинговые исследования Союза химиков Украины и "Укрпромвнешэкспертизы".

Как пишут журналисты, по данным Союза химиков Украины, потребление Евросоюзом азотных удобрений оценивается на уровне 20 млн т в год в пересчете на действующее вещество (азот). Собственные производственные мощности ЕС – около 18 млн. т в год в действующем веществе. Но 18 млн. т европейская промышленность могла произвести при прежних нормальных ценах на газ.

По оценкам аналитиков, при нынешних ценах на газ, спровоцировавших сокращение производства, в Европе ожидается падение производства примерно на 7 млн. т. Соответственно, дефицит удобрений в Европе составит около 9,2 млн. т в год в действующем веществе. Это огромный объем, который тамошним потребителям придется каким-то образом заместить, путем того же импорта продукции.

Однако проблема в том, что суммарные незадействованные мощности в потенциальных странах-продуцентах (Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Турция) составляет всего лишь около 1,5 млн т в год. А других серьезных альтернатив просто нет.

В Украине собственных производственных мощностей для удовлетворения внутреннего спроса аграриев с избытком. Но, как считают аналитики, "в случае отмены запрета украинские предприятия неизбежно и вынужденно остановят производство удобрений. Это, в свою очередь, приведет к увеличению дефицита в регионе Украина-ЕС еще на 1,7 млн т в действующем веществе (это годовая потребность внутреннего рынка, которую способен удовлетворить украинский химпром). То есть, дефицит вырастет почти до 11 млн т. в действующем веществе (9,2 + 1,7)".

Как говорится в исследовании, снятие эмбарго на поставку удобрений из России только ухудшит ситуацию, поскольку положит украинскую химическую отрасль, приведет к жесточайшему дефициту удобрений, а значит и росту цены на них. А это, в свою очередь, спровоцирует еще и продовольственный кризис – производители сельхозпродукции могут весной и вовсе остаться без удобрений по любой цене.

Без внесения достаточного количества азотных удобрений в почву Украина получит обвальное снижение урожайности основных культур – пшеницы, подсолнечника и кукурузы. Это те культуры, по которым украинские аграрии последние несколько лет жестко конкурируют с Россией и находятся среди TOП-лидеров мирового производства. Они же в последние годы дают львиную долю экспортной выручки аграриям и выступают стабилизатором торгового баланса страны.

Как сообщали СМИ, лоббисты, которые называют себя представителями интересов украинских аграриев, выступают за снятие существующего запрета на ввоз в Украину минудобрений из Российской Федерации. Они уже якобы нашли поддержку в Минагрополитики и ведут активные переговоры с Кабмином. Эмбарго было введено украинским правительством в действие в июле 2019 года.