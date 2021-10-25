Тем, кто подделывает приложение "Дія" необходимо приготовиться к получению "паспорта заключенного", - Федоров
Глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что за использование фейковых приложений "Дії" можно попасть под статью "подделка документов".
Об этом министр сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Тут одни умельцы для Android сделали фейковую копию приложения с документами в дизайн стиле "Дії", которая устанавливается по ссылке, не с Google Play (формат apk). Цель - создавать подделки ковидных сертификатов, фейковые паспорта для покупки алкоголя несовершеннолетним. Конечно же документы не валидируются через QR. И, для тех, кто покупает подобные "сервисы", будьте осторожны, можно попасть под статью "подделка документов", - говорится в сообщении.
"Поставил задачу команде разработать новый электронный документ "паспорт заключенного", организаторам данного мошенничества приготовиться стать первыми бета-тестировщиками", - добавил Федоров.
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Ойойой, дак этаж валерачка из минцифры
По друге то не моi "домисли" - то ваш комент: "со своей Дии отсканировать"
Використання електроних документив повинно спрощувати життя громадянина, а не ускладнювати його необхiднiстю встановлювати на СМАРТФОНI звичайного касира будь якого ПЗ тiльки для того, щоб мати можливiсть когось там перевiрити. Це потрибно робити через ПАК самоi каси
Так ВАМ зрозумiло?
Ви морально застарілі. Не здивуюсь якщо у вас ще й помилка в початковому дизайні була...
Інакше треба притягати до відповідальності виробників, що випускають іграшкову зброю, а також батьків, які її купують.
Прям кращий банк у світі.
Чому ж решта відстає , особливо західні..в чому ж секрет ?
А тому що гроші потребують контролю. Приват зручний, особливо для аферистів, для тих хто ухиляється від податків..
Отак і ДІЯ.
Или Дию нельзя подделать?
Ті ж папірчики що по помилці називають паспортами на порядок легше "зламати" підробити.
И кто эти умельцы,если не вы?Очень удобно иметь два цеха.Один белый,другой серый,два весёлых гуся