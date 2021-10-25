Тем, кто подделывает приложение "Дія" необходимо приготовиться к получению "паспорта заключенного", - Федоров

Глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что за использование фейковых приложений "Дії" можно попасть под статью "подделка документов".

Об этом министр сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Тут одни умельцы для Android сделали фейковую копию приложения с документами в дизайн стиле "Дії", которая устанавливается по ссылке, не с Google Play (формат apk). Цель - создавать подделки ковидных сертификатов, фейковые паспорта для покупки алкоголя несовершеннолетним. Конечно же документы не валидируются через QR. И, для тех, кто покупает подобные "сервисы", будьте осторожны, можно попасть под статью "подделка документов", - говорится в сообщении.

"Поставил задачу команде разработать новый электронный документ "паспорт заключенного", организаторам данного мошенничества приготовиться стать первыми бета-тестировщиками", - добавил Федоров.

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