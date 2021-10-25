Беззвучная вспышка и страшной силы взрыв, убивший двух человек: сегодня четвертая годовщина теракта возле телеканала "Эспрессо"

Сегодня четвертая годовщина теракта возле телеканала "Эспрессо.ТВ", в результате которого погибли два человека, еще трое пострадали.

Об этом на своей странице в Facebook написала журналист Мирослава Барчук, передает Цензор.НЕТ.

"Иногда я думаю о том, что 25 октября 2017 может считаться моим вторым вторым днем ​​рождения. Преимущественно после вечерних эфиров я выходила из студии "Эспрессо" вместе с гостями и снимала грим уже дома. В тот же вечер я уже даже начала идти к выходу, но какая-то сила заставила меня вернуться обратно в гримерку.

Буквально через 30 секунд мы услышали, как весь дом глухо вздрогнул от взрыва и из окон посыпались стекла", - написала она.

Барчук отметила, что позже она десятки раз пересматривала и пересматривала видео с камер наблюдения, особенно несколько моментов: "Как я сначала иду к выходу, а потом почему-то разворачиваюсь в другую сторону. Как я говорю охраннику Руслану Кушниру за 30 секунд до его смерти "осторожно, там крутая лестница" и близко смотрю ему в лицо (у него еще были очень спокойные, уверенные зеленые глаза). И момент, где случайный прохожий Михаил Мормиль спокойно, не спеша идет по тихой осенней улице с работы и делает последнюю затяжку сигаретой. И потом беззвучная вспышка, страшной силы взрыв, который убивает их обоих, 31-летнего Руслана и 36-летнего Михаила".

"Потом еще было много всего, мой ПТСР, психолог, полгода "гидазепама! и других успокоительных, подрыв каждую ночь и бесконечное прокручивание в голове того, что я увидела и услышала на крыльце нашего канала, когда выскочила на улицу", - отметила журналист.

"В этом году пишу об этом впервые. Но о двух погибших думаю часто. И об их семьях. Особенно о жене Руслана и их ребенке, родившемся уже после его смерти.

Светлая память погибшим в тот день. И очень надеюсь, что удалось восстановиться Надежде Тарасенко, другой случайной прохожей, которая была тяжело ранена в теракте у телеканала "Эспрессо"", - добавила Барчук.

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Напомним, вечером, 25 октября, в Киеве, на выходе из офиса телеканала "Эспрессо" в результате взрыва был ранен нардеп Игорь Мосийчук ("Радикальная партия"). В момент взрыва рядом с депутатом присутствовал охранник и политолог Виталий Бала. Позже стало известно, что охранник скончался в больнице. Также погиб случайный прохожий, бывший сотрудник МВД Михаил Мормель.



По факту взрыва в Соломенском районе Киева правоохранители открыли уголовное производство по статье "теракт". 26 октября Мосийчука успешно прооперировали. Он заявил, что "заказчики покушения сидят в Москве, а исполнители - киевские".

По предварительной информации, был взорван мотоцикл, который припарковали неподалеку от выхода из телеканала. В СБУ определили, что взрывное устройство содержало от 400 до 600 граммов в тротиловом эквиваленте.

"Взрыв произошел в результате приведения в действие самодельного взрывного устройства направленного действия, находившегося в мопеде, который был умышленно припаркованный неустановленным лицом в 21:50", - рассказывал тогдашний начальник ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области Сергей Семочко.

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В феврале 2020 чеченский политэмигрант Мамихан Умаров в интервью ютюб-канала "Свободный" рассказал о том, что с 2017 г. сотрудничал с украинскими спецслужбами, в частности, предупредил Игоря Мосийчука и Адама Осмаева о получении заказа из Чечни на их убийство. Был главным свидетелем по делам: о нападении на Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева (30 октября 2017 неизвестные расстреляли их авто под Киевом - Окуева погибла, Осмаев получил ранения) и теракта в Киеве возле телеканала "Эспресо".