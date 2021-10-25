Он обманщик и симулянт, - премьер Грузии Гарибашвили заявил, что "театр Саакашвили" скоро закончится
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент Грузии Михеил Саакашвили якобы симулирует голодовку.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Грузия.Онлайн".
Как отметил Гарибашвили, этот "маскарад и театр Саакашвили закончится 30 октября", а сам экс-президент Грузии не будет привилегированным заключенным.
"Будучи президентом, он думал, что стоял выше закона. Поэтому притеснял население, отнимал у людей бизнесы, дома. Его партия и палачи пытали и насиловали людей. Сейчас приехал из-за своей безрассудности и короткости ума, и, не просчитав шаги, сел в тюрьму, где будет сидеть долго.
Он обманщик, и симулирует, обманывает и оскорбляет общество. Голодающий по своей воле человек будет подчиняться правилам и протоколу администрации тюрьмы", - отметил Гарибашвили.
Напомним, что на днях экс-президенту Михеилу Саакашвили срочно потребовалось вмешательство врачей. С этой целью у тюрьмы, где он содержится, постоянно дежурит реанимобиль. Состояние экс-президента ухудшается с каждым днем. Голодовка продолжается уже 25-ый день.
Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать. Политика могут доставить в больницу в ближайшие выходные.
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мы Мишку-супчика знаем как облупленного
А в комфортной камере с телеком резко стал чахнуть. Беда...
Надо наверное Михо содержать в контейне, шоб с ним все хорошо было.