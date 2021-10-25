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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Коронавирус и карантин
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В оккупированном РФ Крыму растет смертность от COVID-19: морги уже не справляются с нагрузкой

В оккупированном РФ Крыму растет смертность от COVID-19: морги уже не справляются с нагрузкой

Морги в оккупированном РФ Крыму не справляются с нагрузкой, а так называемые власти региона вынуждены докупать модульные холодильники, чтобы хранить умерших "в более или менее надлежащем состоянии".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщил на брифинге по ситуации с коронавирусом так называемый врио министра здравоохранения региона Константин Скорупский.

В частности, по его словам, жители Симферополя неоднократно жаловались на то, что им выдавали тела умерших родственников в плохом состоянии.

"Из-за роста смертности увеличивается нагрузка на все отделения: как судебно-медицинской экспертизы, так и патологоанатомические. Сейчас прорабатывается вариант приобретения модульного холодильного оборудования, чтобы разгрузить морги и чтобы хранить тела умерших в более или менее надлежащем состоянии", - уточнил "министр".

Он также отметил, что в регионе после введения обязательной вакцинации и системы QR-кодов на треть выросло количество желающих привиться от коронавируса. За минувшие выходные, добавил он, вакцинировали на 4,5 тыс. граждан больше, чем неделей ранее,— 14 774 человека.

Напомним, с октября в оккупированном РФ Крыму 23 раза подряд обновлялся суточный коронавирусный антирекорд, 25 октября, по последним данным так называемого минздрава РК, в республике выявили 655 новых заразившихся. С начала пандемии количество заразившихся COVID-19 превысило 92 тыс. человек, 2,9 тыс. пациентов умерли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К концу года количество смертей от COVID-19 в Украине может достичь 92 тысяч, - KSE

Ранее "власти" республики объявили нерабочие дни с сохранением зарплаты работникам предприятий с 30 октября по 7 ноября. Помимо этого в оккупированном РФ Крыму с 25 октября ввели обязательные QR-коды для заселения в отели и санатории, посещения кинотеатров, торговых центров и кафе, а также запретили пожилым людям покидать свои дома.

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 37 930 случаев заражения коронавирусом. Это максимум с начала пандемии. Общее число заразившихся достигло 8 279 573. Умерли 1069 человек. С начала пандемии число жертв COVID-19 достигло 231 669.

карантин (16729) Крым (26425) смертность (268) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+17
Новий прайс на продукти від ЗЕбаната Тищенка
Сало - 50 грн за кіло
Гречка - 12 грн за кіло
Говядина - 50 грн за кіло (але можна й по 20 взяти)
Та і вообщє - ціни не ростуть.
Що ви усі видумляєте )))))
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25.10.2021 15:09 Ответить
+14
- Куме! А знаєте , чим жителі України - кацапи , від нас, українців , відрізняються?
- Знаю! Ми, українці , хочемо жить довго і щасливо в Україні , а кацапи - "умереть в Рассєє"!
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25.10.2021 15:15 Ответить
+6
Вопрос в реанимации - Чей Крым ? ))
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25.10.2021 14:58 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
зачем мне это? можно подумать, у нас тут у самих швеция типа.
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25.10.2021 14:54 Ответить
На Бєссарабкє вибрасілі сало по 50 грн за кг! Толька для слуг урода!
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25.10.2021 15:08 Ответить
Новий прайс на продукти від ЗЕбаната Тищенка
Сало - 50 грн за кіло
Гречка - 12 грн за кіло
Говядина - 50 грн за кіло (але можна й по 20 взяти)
Та і вообщє - ціни не ростуть.
Що ви усі видумляєте )))))
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25.10.2021 15:09 Ответить
не хватает только камней с неба
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25.10.2021 15:22 Ответить
зачем им морги - хотели умереть на россиюшке - бескрайние поля Краснодарского края им в помощь!
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25.10.2021 14:57 Ответить
знаю, не по наслышке, как вакцинированных с побочками от Спутника/Вектора по ночам автобусами туда на диагностику вывозят.. почему бы и сейчас невоспользоваться столь щедрой гостеприимностью "братьев"
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25.10.2021 14:59 Ответить
вы верите в честность оккупендумов Путина?
ну-ну.
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25.10.2021 15:05 Ответить
****, тут ще й Тіщенко десь пробігав
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25.10.2021 15:14 Ответить
- Куме! А знаєте , чим жителі України - кацапи , від нас, українців , відрізняються?
- Знаю! Ми, українці , хочемо жить довго і щасливо в Україні , а кацапи - "умереть в Рассєє"!
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25.10.2021 15:15 Ответить
Можна з моста в море викидати
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25.10.2021 15:38 Ответить
Крысчяне при помощи Спутника -V улетают на небеса
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25.10.2021 14:57 Ответить
А ты не задумывался что там живёт огромное количество людей которые не хотели входить в состав России. Они оказались заложниками ситуации, а такие как ты ещё и оскорбляете их.
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25.10.2021 15:52 Ответить
Когда в Одессе не захотели встречать оккупантов цветами весь колорадский бенефис закончился второго мая. А те кто ожидал халявы, сейчас колятся спутником.
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25.10.2021 20:01 Ответить
В говєні трошки тхне.
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25.10.2021 14:57 Ответить
Зато она родная.
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25.10.2021 15:01 Ответить
Зато на раіськє...
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25.10.2021 14:58 Ответить
Не розумію я "каренных крымчан" - хотіли "умереть в Рассеє" а жаліються на рівень медичного обслуговування! Знову "хахли" заважають "умереть"?
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25.10.2021 15:33 Ответить
Та це таке...
Просто розумієте, кацапи із задоволенням прорідять ряди кримчан, вони, все ж таки, чужі, жили при Україні, мають наш менталітет.
Вони використовують ковід, щоб заселити Крим кацапами. Тоді ми його вже не повернемо.
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25.10.2021 15:42 Ответить
Вони кацапами вже раз пробували заселить - у 46-му Так навіть кордони на Перекопі не допомагали - тікали Лише коли "всралися" з "кастрамичами и "вологжанами" тостали переселять цілими селами жителів Центральної України і Кубані (Я коли в Криму жив так по сусідству дід Ваня жив з жінкою Їх так з Полтавщини переселяли
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25.10.2021 16:14 Ответить
Зараз там інші умови. Втікати не будуть.
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25.10.2021 16:21 Ответить
Ні! Там зараз ще гірше Ви просто там не жили тривалий час і не знаєте специфіки (особливо у сільській місцевості) А я жив і Середній Азії і в сухих степах Казахстану і в Криму Умови схожі
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25.10.2021 16:25 Ответить
Кацапи не поїдуть у село. В містах велика смертність, от туди їх і поселять.
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25.10.2021 16:37 Ответить
І що вони там робитимуть? "куротників не подоять бо скоро "рассєянє вкурять остаточно що в Криму нема чого робить А більше там робить нічого!
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25.10.2021 16:49 Ответить
А на кацапії що робити ? Пити будуть.
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25.10.2021 17:19 Ответить
Хотілось-би поїхать туди зараз і глянуть в очі тим хто спочатку "рвав задницю" в "мешковську ліваруцію" про те як вони будуть круто з Росією жить а потім скрипів зубами коли нічого не вийшло і спитать: "Ну що дочекалися "русского мира"? Тепер задоволені?" Бо я їм саме це пояснював Однак основна маса людей повинна скуштувать лайно на смак щоб сказать що це - "лайно" Адже це були мої колишні співслужбовці І вони Україні присягу давали
А тепер прикликали біду собі на голову і дітям своїм життя поламали
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25.10.2021 18:31 Ответить
Нехай тепер розбираються самі.
Мене більше хвилює стадо зебілів, яке псує майбутнє України.
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25.10.2021 18:35 Ответить
Вопрос в реанимации - Чей Крым ? ))
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25.10.2021 14:58 Ответить
если молчит - знач Украинский и других слов уже просто не находит.... нечего сказать, прикусил язык...
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25.10.2021 15:00 Ответить
Та да. А закрыть границу с Рашей и оккупированными территориями нашей власти что мешало? А теперь еще удивляются почему красная зона началась с Херсонской, Одесской, Запорожской. Донецкой, Луганской и Харьковский областей. Мозги включать - это не зеленой пошести.
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25.10.2021 14:58 Ответить
Вот-вот, а теперь ещё разрешили с этих рассадников заразы заезжать к нам без самоизоляции и прививок, типа с приглашениями на прививку. Что за хрень? Своих ковидных мало?
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25.10.2021 15:59 Ответить
да и пих...
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25.10.2021 14:59 Ответить
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25.10.2021 15:00 Ответить
хороша тенденція.
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25.10.2021 15:08 Ответить
В одном только Киеве ситуация хуже чем во всем Крыму
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25.10.2021 15:09 Ответить
дуняша, не ерзай на швабре. медики заняты, занозы будет некому извлечь
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25.10.2021 15:12 Ответить
пусть ерзает на бутылке.
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25.10.2021 15:22 Ответить
Привет мокшам на ******** с Киева!
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25.10.2021 15:16 Ответить
В Киеве 250 тыс заболевших и 6 тыс смертей, в Крыму 92 тыс заболевших и 2,9 тыс смертей.
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25.10.2021 15:16 Ответить
Свинособака , это кто тебе такую статистику скинул?
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25.10.2021 15:19 Ответить
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/kiev/ https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/kiev/

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25.10.2021 15:22 Ответить
Да ну по Киеву понятно, что будет правдивая инфа. Её никто не отрицает, а что там по оккупированному крыму?
Если шо я сам с крыма. Расскажи мне.
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25.10.2021 15:24 Ответить
По Крыму инфа в самой статье.
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25.10.2021 15:28 Ответить
Что ты несешь? В какой статье? , мокшанин, ты бояры перебрал?
Расскажи мне про ковид в Крыму с фактажем. Я дам почитать крымчанам они поржут и поплачут одновременно от ненависти к вам свинособакам.
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25.10.2021 15:33 Ответить
С начала пандемии количество заразившихся COVID-19 превысило 92 тыс. человек, 2,9 тыс. пациентов умерли. Источник:
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25.10.2021 15:41 Ответить
А що там по Криму ?
Недолікованих з температурою під 40 з лікарень виганяють.
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25.10.2021 15:34 Ответить
а то шо данные за ТРИ, цуко, месяца, тебя не смущает???
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25.10.2021 15:25 Ответить
Какие 3 месяца, это всего за все время ковида.
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25.10.2021 15:30 Ответить
и кило сала по пицят...
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25.10.2021 15:23 Ответить
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25.10.2021 15:11 Ответить
кацапы , спутинком нада прывывацца - дважды !
спутинк , он первый раз падымает кацапа в небеса,
а второй - апускает яго с небес прям в землю
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25.10.2021 15:16 Ответить
Морги не справляются?
А мост зачем строили?
С моста их... в море !
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25.10.2021 15:19 Ответить
Я радий за них. Їх мрія "умереть на Родине" має всі шанси здійснитися. І Родина тут їм допоможе.
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25.10.2021 15:19 Ответить
В Севастополе с 30 октября и до конца объявлённых выходных дней на въезде в город будут стоять блокпосты. Такие меры приняты из-за ситуации с ковидом в регионе. Всех въезжающих будут останавливать и проверять наличие сертификата о вакцинации, отрицательного пцр-теста или справки о болезни в течение последних полугода. (с)

Вот у нас тоже так хотят, многие радуюцца (сейчас снизу радостные поотмечаются)
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25.10.2021 15:22 Ответить
Тема не раскрыта…иконки с ПУТлером в Крым завезены в достаточном количестве? Молитесь на него и коронавирус как рукой снимет Желательно молится 3-4 раза в день и перед сном
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25.10.2021 15:24 Ответить
Зато бе биндер!!))
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25.10.2021 15:40 Ответить
Как морги могут не справиться?

Еще и крематроии сюда приплели...тоже не справляются газа нету!

Бобики, вам не стыдно за себя? А то кричат - мы за зеленского не голосовали, а если он говорит, то это правда! Из каждой будки идет вой - мы патерпаем от кАронавируса! Но по факту есть 2 терпилы - Румыния и Украина! С Великобританией, Исландией и Израилем все хорошо! Там просто вакцина не сработала
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25.10.2021 15:49 Ответить
У нас не лучше .
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25.10.2021 15:49 Ответить
Слезы в горле мешают говорить
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25.10.2021 15:51 Ответить
Смело умножайте на 10.
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25.10.2021 16:59 Ответить
COVID - наш !
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25.10.2021 17:24 Ответить
Это родная говень,а камни ещё впереди...
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25.10.2021 20:51 Ответить
 
 