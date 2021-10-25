В оккупированном РФ Крыму растет смертность от COVID-19: морги уже не справляются с нагрузкой
Морги в оккупированном РФ Крыму не справляются с нагрузкой, а так называемые власти региона вынуждены докупать модульные холодильники, чтобы хранить умерших "в более или менее надлежащем состоянии".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщил на брифинге по ситуации с коронавирусом так называемый врио министра здравоохранения региона Константин Скорупский.
В частности, по его словам, жители Симферополя неоднократно жаловались на то, что им выдавали тела умерших родственников в плохом состоянии.
"Из-за роста смертности увеличивается нагрузка на все отделения: как судебно-медицинской экспертизы, так и патологоанатомические. Сейчас прорабатывается вариант приобретения модульного холодильного оборудования, чтобы разгрузить морги и чтобы хранить тела умерших в более или менее надлежащем состоянии", - уточнил "министр".
Он также отметил, что в регионе после введения обязательной вакцинации и системы QR-кодов на треть выросло количество желающих привиться от коронавируса. За минувшие выходные, добавил он, вакцинировали на 4,5 тыс. граждан больше, чем неделей ранее,— 14 774 человека.
Напомним, с октября в оккупированном РФ Крыму 23 раза подряд обновлялся суточный коронавирусный антирекорд, 25 октября, по последним данным так называемого минздрава РК, в республике выявили 655 новых заразившихся. С начала пандемии количество заразившихся COVID-19 превысило 92 тыс. человек, 2,9 тыс. пациентов умерли.
Ранее "власти" республики объявили нерабочие дни с сохранением зарплаты работникам предприятий с 30 октября по 7 ноября. Помимо этого в оккупированном РФ Крыму с 25 октября ввели обязательные QR-коды для заселения в отели и санатории, посещения кинотеатров, торговых центров и кафе, а также запретили пожилым людям покидать свои дома.
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 37 930 случаев заражения коронавирусом. Это максимум с начала пандемии. Общее число заразившихся достигло 8 279 573. Умерли 1069 человек. С начала пандемии число жертв COVID-19 достигло 231 669.
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Сало - 50 грн за кіло
Гречка - 12 грн за кіло
Говядина - 50 грн за кіло (але можна й по 20 взяти)
Та і вообщє - ціни не ростуть.
Що ви усі видумляєте )))))
ну-ну.
- Знаю! Ми, українці , хочемо жить довго і щасливо в Україні , а кацапи - "умереть в Рассєє"!
Просто розумієте, кацапи із задоволенням прорідять ряди кримчан, вони, все ж таки, чужі, жили при Україні, мають наш менталітет.
Вони використовують ковід, щоб заселити Крим кацапами. Тоді ми його вже не повернемо.
А тепер прикликали біду собі на голову і дітям своїм життя поламали
Мене більше хвилює стадо зебілів, яке псує майбутнє України.
Если шо я сам с крыма. Расскажи мне.
Расскажи мне про ковид в Крыму с фактажем. Я дам почитать крымчанам они поржут и поплачут одновременно от ненависти к вам свинособакам.
Недолікованих з температурою під 40 з лікарень виганяють.
спутинк , он первый раз падымает кацапа в небеса,
а второй - апускает яго с небес прям в землю
А мост зачем строили?
С моста их... в море !
Вот у нас тоже так хотят, многие радуюцца (сейчас снизу радостные поотмечаются)
Еще и крематроии сюда приплели...тоже не справляются газа нету!
Бобики, вам не стыдно за себя? А то кричат - мы за зеленского не голосовали, а если он говорит, то это правда! Из каждой будки идет вой - мы патерпаем от кАронавируса! Но по факту есть 2 терпилы - Румыния и Украина! С Великобританией, Исландией и Израилем все хорошо! Там просто вакцина не сработала