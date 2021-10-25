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600 млн евро от ЕС необходимо использовать для поддержки уязвимых слоев населения, малого и среднего бизнеса, - Порошенко

600 млн евро от ЕС необходимо использовать для поддержки уязвимых слоев населения, малого и среднего бизнеса, - Порошенко

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко призвал власть направить средства макрофинансовой помощи от ЕС на поддержку тех, кто больше всего пострадал от кризиса - людей уязвимых категорий, а также малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Выделение Евросоюзом 600 млн евро макрофинансовой помощи - своевременный и нужный шаг для поддержки нашего государства в условиях экономических и энергетических вызовов, вызванных как действиями российского агрессора, так и неэффективной политикой власти", - подчеркнул пятый президент.

По словам лидера "ЕС", Евросоюз как надежный партнер и союзник продолжает решительно стоять бок о бок с Украиной в противодействии опасным угрозам.

"Ожидаем, что команда Зеленского использует эти важные ресурсы на помощь уязвимым слоям общества, а также малому и среднему бизнесу, а не на сомнительные популистские проекты", - подытожил Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС выделил Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро

Автор: 

помощь (7872) Порошенко Петр (19617) транш (279) Евросоюз (17267)


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Топ комментарии
+23
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25.10.2021 15:18 Ответить
+18
так у тебя же "эпоха бедности" закончилась в апреле 2019.. зачем тебе помогать?))
что выбрало - то и жри))
Или ты разочаровалось в зеЛохе офшорном и просишь помощи у Порошенко?))

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25.10.2021 15:22 Ответить
+17
Да конечно. Лозунг этой зеленой пошести совсем не о том. Им по@ер на всех кроме себя родимых.

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25.10.2021 15:15 Ответить
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Во все времена, из всех уязвимых слоев, самым уязвимым слоем всегда был, есть и, к сожалению, еще наверное долго будет, это слой новых пришелцев в Раду.
Из всех уязвленных самолюбий и психик, их психики и самолюбия уязвлены наиболее сильно - более длинными яхтами, ногами эскортниц и цифрами на офшорных счетах у их попередников ....
На излечение их уязвленных психик и самолюбий эти евры и будут потрачены.
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25.10.2021 15:53 Ответить
Быдло мавзолевное ************..шось вас мало на ветке...Порох в эфире...,Крысы Путлерские...где ваша Новоотсоссия от Харькова до Одессы? спраашиваю вас уже 7 лет...,вояки сраные....
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25.10.2021 15:58 Ответить
Власть разберётся на что деньги потратить.
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25.10.2021 16:04 Ответить
ДТЕК Нафтогаз збільшив видобуток газу на 11% за результатами трьох кварталів 2021 року

ДТЕК Нафтогаз видобув більше 1,5 млрд куб. м природного газу за три квартали 2021 року та збільшив видобуток на 11% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, повідомляється на сайті компанії.

Компанія збільшила видобуток завдяки успішній реалізації програми буріння, капітальних ремонтів та інтенсифікації свердловин на родовищах у Полтавській області. Зокрема, 12 вересня ДТЕК Нафтогаз ввів у експлуатацію свердловину №58 Мачухського родовища. Свердловина глибиною 5360 м була пробурена за 97,5 діб, що є рекордним показником для України. Дебіт свердловини складає 300 тис. м3 газу на добу. Загалом у 2021 році компанія завершила буріння 4 свердловин.

Збільшення видобутку, а також рекордні строки буріння стали можливими завдяки використанню ************** обладнання, а також упровадженню новітніх технологій та ******** технологічних рішень по всьому виробничому ланцюжку.

Генеральний директор ДТЕК Нафтогаз Ігор Щуров зазначив: «Завдяки системному впровадженню технологій ДТЕК Нафтогаз демонструє рекордну швидкість буріння свердловин та стабільно високі показники видобутку газу. Компанія залучає в Україну ******* технології, чим сприяє розвитку всієї нафтогазової галузі України. Інвестиції в галузь є надважливим завданням для зміцнення енергетичної безпеки країни, тож бізнес розраховує на стабільність законодавства і на підтримку держави у вигляді стимулюючих механізмів».

Як повідомлялося раніше, ДТЕК Нафтогаз веде розробку двох родовищ, а також продовжує геологорозвідувальні та камеральні роботи ще на трьох ділянках у Полтавській області, у тому числі на Зінківській площі. На першому етапі інвестиції в розвідувальні роботі по Зінківській площі складуть більше 1 млрд грн.

Нагадаємо, у вересні ДТЕК Нафтогаз завершив будівництво блочної холодильної установки (БХУ) із випередженням термінів. Завдяки введенню в експлуатацію холодильного обладнання, ДТЕК Нафтогаз уже до кінця 2021 року отримає додатково майже 20 млн кубометрів газу і збільшить річний видобуток газу у порівнянні з показниками минулого року.

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https://dtek.com/media-center/news/dtek-neftegaz-uvelichil-dobychu-gaza-na-11-po-rezultatam-trekh-kvartalov-2021-goda/
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25.10.2021 16:07 Ответить
п.с.

УРЯД МАЄ НАПРАВИТИ ЦІ КОШТИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ ВИДОБУТКУ ГАЗУ ТА ВУГІЛЛЯ В НАШІЙ КРАЇНІ !!!
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25.10.2021 16:11 Ответить
радетель за народ
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25.10.2021 16:07 Ответить
Летом в 2014 году президент Литвы Даля Грибаускайте на встрече спросила президента Порошенко,чем сможет Литва помочь Украине?Знаете что сказал тогда Алексеевич?

Системы ПВО вокруг Киева нет,от слова совсем...все продано и пропито армией Индюковича и министром обороны Украины Павлом Лебедевым...,нужны радары,РЛС запчасти к ним,системы связи,...и т.д...,Даля Грибаускайте все нашла ...,даже аккумуляторы для БТРов самолетов вертолетов...,донецкие хмыри все просрали с 2010 по 2013 г,...На сегодня Паша Лебедев купил хатынку в Крыму за 200 миллионов долларов...откуда баблосы?Отвечу за пророжу военного имущества украинской армии...
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25.10.2021 16:09 Ответить
А серед донецьких хмирів у 2010-2013 часом недонецькі не зустрічались?
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25.10.2021 16:15 Ответить
Встречались... даже Саша Стоматолог сын Индюковича зачистивший Казначейство Украины под НОЛЬ 20- февраля 2014 года...он тогда жил не в Киеве..а в Подмосковье... Не парься ЧУВАК...
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25.10.2021 16:18 Ответить
До чого тут де він жив
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25.10.2021 16:20 Ответить
Отвали...пока я не псинанул Ыксперд... пля..
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25.10.2021 16:23 Ответить
Ну вибачте, що посягнув на ваше ексклюзивне право постити тут маячню.
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25.10.2021 16:27 Ответить
Був такий собі Петро, не донецький, міністр економики у уряді Азірова
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25.10.2021 17:14 Ответить
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25.10.2021 17:19 Ответить
Не правда. Вы все врете.
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25.10.2021 16:56 Ответить
Мавзолейные...вы ПОЗОРНЫЕ КРЫСЫ...,и гореть вам в АДу...2014 год давно закончился...сегодня Украина вам дасть такого ПЕНДЕЛЯ.... вовек не ОТМОЕТЕСЬ...
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25.10.2021 16:12 Ответить
Петя конечно мастер пиара. Но ... Вот факт как он в Давосе пообщался с Меркель, и немецкая фирма-монополист в производстве станков точного машиностроения, продала нам станки, которые до этого продавать нам отказывалась. А без деталей, которые производятся на этих станках ни "Нептун" , ни любой из самолетов "Антонова" в небо не взлетели бы.
Кстати вот видео для тех кому это будет интересно.

Унікальний FED: без чого не злетить Ан-178 та "Нептун"

https://www.youtube.com/watch?v=9Je9qgwXjF8&t=5s&ab_channel=DefenseExpressChannel

Про петю и станки там с 6-10 по времени.

Ну , а вообще всем советую посмотреть выпуск от и до.

Да. Чуть не забыл. Пете респект. не только пистит, но и делает.
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25.10.2021 16:14 Ответить
Украине просто повезло, что президентом Украины стал Порошенко в июне 2014 года...

Хмырь Гиркин-Стрелков у Максима Калашникова сказал.... не подлеэжащих воспитани....

БЫДЛО ТУПОЕ,вы не достойны Порошенко...вас 73 БАРАНОВ...а это огромное СТАДО ДЕБИЛОВ... не подлежащих воспитанию....краснопузые Шариковы...
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25.10.2021 16:22 Ответить
Кучмисты сраные 73%...ваМ Даниловича надо и Коломойского
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25.10.2021 16:26 Ответить
Навечно....кУЧМУ ПЛЯ.... И ПОЧТАЛЬОНА пЕЧКИНА
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25.10.2021 16:27 Ответить
а шулер Порошенко должен сидеть в тюрьме! всё награбленое, отжатое, присвоенное за долгие годы госслужбы - КОНФИСКОВАТЬ в бюджет страны! пс. собрался шулер поддерживать то, что планомерно нещадно уничтожал с мариной и достойниками-подельниками с 2014!
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25.10.2021 16:33 Ответить
Тримати олігархів за яї шкарпетками догори поки вони свої офшори не повернуть до державної казни.
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25.10.2021 16:40 Ответить
г-н Порошенко, вы так же поступали с кредитами Евросоюза? А ведь у нас война была, бизнес сильно пострадал, особенно бизнес беженцев из Крыма и ОРДЛО.
Вы даже квартир, даже общаг бесплатных не выделили беженцам.
Я не считаю, что Порошенко - дьявол во плоти и во всем его вина. Но очевидное желание видеть себя исключительно в белом пальто несколько бесит.
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25.10.2021 16:37 Ответить
г-н Порошенко, вы так же поступали с кредитами Евросоюза? А ведь у нас война была, бизнес сильно пострадал, особенно бизнес беженцев из Крыма и ОРДЛО.
Вы даже квартир, даже общаг бесплатных не выделили беженцам.
Я не считаю, что Порошенко - дьявол во плоти и во всем его вина. Но очевидное желание видеть себя исключительно в белом пальто несколько бесит.
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25.10.2021 18:28 Ответить
порошенко, а кто это сделал?? Малозабеспечені, малий бізнес... Кто, ЖмуРукуОбнимаю, ввел Роттердам++ и Дюссельдорф++; какая св0лочь, перешёптываясь с Центробанком и Кремлем, планомерно уничтожила банковскую систему и средний класс? Казнить мерзавца и предателя!
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25.10.2021 16:38 Ответить
Пенсионеры уже просто издыхают от цен и тарифов. Жрать нечего...
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25.10.2021 17:00 Ответить
ЗеБеняботи , не нервуйте так завзято 😆бо скоро ваші хузяї прикрашатимуть дерева в столиці 😡
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25.10.2021 17:46 Ответить
Щодо якості деякої продукції...

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25.10.2021 17:57 Ответить
Какой добрый человек ! И речи такие правильные ))
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25.10.2021 19:36 Ответить
У этих 600 млн евро есть целевое назначение записанное в договоре. И Евросоюз следит за тем, чтоб использовали именно так, как написано, а не как кому-то хочется посоветовать.
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26.10.2021 01:33 Ответить
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