600 млн евро от ЕС необходимо использовать для поддержки уязвимых слоев населения, малого и среднего бизнеса, - Порошенко

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко призвал власть направить средства макрофинансовой помощи от ЕС на поддержку тех, кто больше всего пострадал от кризиса - людей уязвимых категорий, а также малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Выделение Евросоюзом 600 млн евро макрофинансовой помощи - своевременный и нужный шаг для поддержки нашего государства в условиях экономических и энергетических вызовов, вызванных как действиями российского агрессора, так и неэффективной политикой власти", - подчеркнул пятый президент.

По словам лидера "ЕС", Евросоюз как надежный партнер и союзник продолжает решительно стоять бок о бок с Украиной в противодействии опасным угрозам.

"Ожидаем, что команда Зеленского использует эти важные ресурсы на помощь уязвимым слоям общества, а также малому и среднему бизнесу, а не на сомнительные популистские проекты", - подытожил Порошенко.

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