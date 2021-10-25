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Новости Борьба с коронавирусом
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На прошлой неделе начато более 80 уголовных производств по фактам подделки COVID-документов, - Нацполиция

На прошлой неделе начато более 80 уголовных производств по фактам подделки COVID-документов, - Нацполиция

На прошлой неделе полицейские провели 20 обысков в рамках расследования выявленных случаев поддельных COVID-документов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Так, было изъято более 150 международных свидетельств о вакцинации и справок о прохождении ПЦР-тестов, а также 300 пустых бланков медлабораторий.

В целом на протяжении прошлой недели следователи и дознаватели Нацполиции начали более 80 уголовных производств по фактам подделки результатов ПЦР-тестов и сертификатов вакцинации от COVID-19. Из них 65 фактов обнаружили работники Государственной пограничной службы во время проверки документов при пересечении государственной границы.

Всего с начала года открыто более 800 производств по аналогичным фактам. Больше всего - на Волыни (212), в Киеве (124) и на Закарпатье (85). В 50% начатых уголовных производствах нарушители получили сообщение о подозрении.

Всего с начала года в суд направлено 95 обвинительных актов о совершении более 300 уголовных правонарушений.

При этом в Уголовном кодексе Украины предусмотрена ответственность и за использование поддельной COVID-документации. В подразделениях Нацполиции таких уголовных производств зарегистрировано 359, из них в суд направлено 57 обвинительных актов.

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Автор: 

МВД (9326) подделка (440) Нацполиция (16559) сертификат (227) COVID-19 (18608)


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Опять Надюху будут прессовать
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25.10.2021 16:20 Ответить
Надя правильно сказала про ветеринарную медицину, Дію,тайну личной информации и нарушение Концтитуции!!! Жалко только что не выполнила обещание с ВР в своё время.... Еще не поздно!
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25.10.2021 20:47 Ответить
Прочиталось...На прошлой неделе начато более 80 уголовных производств по фактам коррупции высшей власти
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25.10.2021 16:26 Ответить
такое может только приснится
даже мелких воров не ловят, все силы брошены против "фальшивых сертификатов"
хотя никто понятия не имеет, как должен выглядеть ОРИГИНАЛ этого документа, ибо вариантов у него множество
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25.10.2021 18:29 Ответить
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25.10.2021 16:28 Ответить
Насправді сама поліція суцільна підробка.
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25.10.2021 16:51 Ответить
Останній реченець


@Myfreename

·
https://twitter.com/Myfreename/status/1452622122233339908 1 ч



Фейкові сертифікати, фейкова ДІЯ, фейкова боротьба з корупцією, фейкові кримінальні справи, фейкова висадка дерев, фейкові інвестиції, фейкові опитування, фейковий курс доллара, фейкові зарплати, фейкова вартість комуналки, фейкова влада... А срака справжня.
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25.10.2021 17:06 Ответить
А сколько словили и посадили воров, насильников, убийц, наркоманов, дебоширов?
Да никому неинтересно, как неинтересно, сколько умерло от рака, инсульта, инфаркта, туберкулеза.
Все ковид заполонил.
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25.10.2021 18:27 Ответить
Ну, кто нам виноват , что мы вырастили ментов-сыновей-подонков? Что мы стадо, а не народ... Что "моя хата скраю"....Незрелая нация!
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25.10.2021 20:45 Ответить
 
 