На прошлой неделе начато более 80 уголовных производств по фактам подделки COVID-документов, - Нацполиция

На прошлой неделе полицейские провели 20 обысков в рамках расследования выявленных случаев поддельных COVID-документов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Так, было изъято более 150 международных свидетельств о вакцинации и справок о прохождении ПЦР-тестов, а также 300 пустых бланков медлабораторий.

В целом на протяжении прошлой недели следователи и дознаватели Нацполиции начали более 80 уголовных производств по фактам подделки результатов ПЦР-тестов и сертификатов вакцинации от COVID-19. Из них 65 фактов обнаружили работники Государственной пограничной службы во время проверки документов при пересечении государственной границы.

Всего с начала года открыто более 800 производств по аналогичным фактам. Больше всего - на Волыни (212), в Киеве (124) и на Закарпатье (85). В 50% начатых уголовных производствах нарушители получили сообщение о подозрении.

Всего с начала года в суд направлено 95 обвинительных актов о совершении более 300 уголовных правонарушений.

При этом в Уголовном кодексе Украины предусмотрена ответственность и за использование поддельной COVID-документации. В подразделениях Нацполиции таких уголовных производств зарегистрировано 359, из них в суд направлено 57 обвинительных актов.

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