На прошлой неделе начато более 80 уголовных производств по фактам подделки COVID-документов, - Нацполиция
На прошлой неделе полицейские провели 20 обысков в рамках расследования выявленных случаев поддельных COVID-документов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Так, было изъято более 150 международных свидетельств о вакцинации и справок о прохождении ПЦР-тестов, а также 300 пустых бланков медлабораторий.
В целом на протяжении прошлой недели следователи и дознаватели Нацполиции начали более 80 уголовных производств по фактам подделки результатов ПЦР-тестов и сертификатов вакцинации от COVID-19. Из них 65 фактов обнаружили работники Государственной пограничной службы во время проверки документов при пересечении государственной границы.
Всего с начала года открыто более 800 производств по аналогичным фактам. Больше всего - на Волыни (212), в Киеве (124) и на Закарпатье (85). В 50% начатых уголовных производствах нарушители получили сообщение о подозрении.
Всего с начала года в суд направлено 95 обвинительных актов о совершении более 300 уголовных правонарушений.
При этом в Уголовном кодексе Украины предусмотрена ответственность и за использование поддельной COVID-документации. В подразделениях Нацполиции таких уголовных производств зарегистрировано 359, из них в суд направлено 57 обвинительных актов.
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даже мелких воров не ловят, все силы брошены против "фальшивых сертификатов"
хотя никто понятия не имеет, как должен выглядеть ОРИГИНАЛ этого документа, ибо вариантов у него множество
@Myfreename
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https://twitter.com/Myfreename/status/1452622122233339908 1 ч
Фейкові сертифікати, фейкова ДІЯ, фейкова боротьба з корупцією, фейкові кримінальні справи, фейкова висадка дерев, фейкові інвестиції, фейкові опитування, фейковий курс доллара, фейкові зарплати, фейкова вартість комуналки, фейкова влада... А срака справжня.
Да никому неинтересно, как неинтересно, сколько умерло от рака, инсульта, инфаркта, туберкулеза.
Все ковид заполонил.