РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10267 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
2 938 18

В Симферополе оккупанты задержали 21 крымского татарина во время "суда" по делу "Красногвардейской группы" Хизб ут-Тахрир. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В оккупированном Крыму российские силовики вновь задержали крымских татар и журналистов возле здания подконтрольного Кремлю Крымского гарнизонного суда.

Об этом сообщает Крымская солидарность, передает Цензор.НЕТ.

25 октября проходит "апелляция" по делу "Красногвардейской группы" Хизб ут-Тахрир.

Слушатели и журналисты, находящиеся у здания "суда" в Симферополе, задерживаются и помещаются в автобус полиции.

В прямых эфирах, снятых корреспондентами "Грани.ру" и "Крымской солидарности" видно, что несколько человек ожидали у ворот "Крымского гарнизонного военного суда".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Находящегося в российской колонии в Башкортостане политзаключенного крымского татарина Абдуллаева снова отправили в ШИЗО, - мать

Российские оккупанты требовали от собравшихся разойтись, ссылаясь якобы на карантинные нормы.

Примерно в 11:20 ожидающие в стороне десятки российских силовиков в камуфляже, выдвинулись в сторону слушателей и грубо затолкали их в заранее подогнанные автобусы. Снимающий происходящее на видео корреспондент, кричит оккупантам, что он журналист, прежде чем его схватили правоохранители.

Задержанных крымских татар, которые приехали на суд в Симферополе, доставили в отдел "полиции" "Центральный".

Стало известно, что оккупанты задержали 21 крымского татарина, которые пришли в качестве слушателей на рассмотрение "апелляции" по делу "Красногвардейской группы" Хизб ут-Тахрир в "Крымский гарнизонный военный суд" в Симферополе. Защищать их будет юрист Рустем Кямилев.

Среди доставленных в отделение числятся: Исмаил Ваапов 1996 г.р., Ремзий Бекиров 1986 г.р., Мустафа Бекиров 1996 г.р., Зидан Аджикелямов 1985 г.р., Руслан Параламов 1988 г.р., Длявер Ибрагимов 1990 г.р., Энвер Абселямов 1991 г.р., Дилявер Меметов 1983 г.р., Раим Сейтхалилов 1992 г.р., Эльдар Якубов 1980 г.р., Эреджеп Мемешев 1992 г.р., Аметхан Умеров 1986 г.р., Эрвин Эмиралиев 1982 г.р., Решат Халилов 1988 г.р., Энвер Ниметулаев 1980 г.р., Эскендер Салиев 1973 г.р., Заир Абдулжемилев 1977 г.р., Юнус Булатов 1969 г.р., Айдер Гемеджи 1981 г.р., Дилявер Меметов, Мир Ибрагим Ибрагимов 1980 г.р.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Замглавы Меджлиса Джелял об условиях содержания в психбольнице оккупированного Симферополя: Распорядок соответствует СИЗО, еда чуть лучше, дважды приходили врачи

Задержанных снимают на камеру в зале, где они сейчас массово пребывают - без соблюдения социальной дистанции.

Сообщается, что "суд" удовлетворил допустить зал "Крымского гарнизонного военного суда" 5 слушателей, но уже после задержаний крымских татар оккупантами на улице.

Корреспондент "Крымской солидарности" Зидан Аджикелямов осуществлял видеосъемку снаружи "Крымского гарнизонного военного суда" и был задержан одним из первых, несмотря на то, что уведомил силовиков о своем статусе представителя СМИ: "Я им говорил, что я журналист и у меня есть разрешение. Мне ответили, - "Там поговорим", и сразу скрутили руки, крича, - "Не сопротивляйся!" Я сообщил им, что их действия незаконны, но им было плевать", - передал Аджикелямов.

В Симферополе оккупанты задержали 21 крымского татарина во время суда по делу Красногвардейской группы Хизб ут-Тахрир 01
В Симферополе оккупанты задержали 21 крымского татарина во время суда по делу Красногвардейской группы Хизб ут-Тахрир 02
В Симферополе оккупанты задержали 21 крымского татарина во время суда по делу Красногвардейской группы Хизб ут-Тахрир 03
В Симферополе оккупанты задержали 21 крымского татарина во время суда по делу Красногвардейской группы Хизб ут-Тахрир 04
В Симферополе оккупанты задержали 21 крымского татарина во время суда по делу Красногвардейской группы Хизб ут-Тахрир 05
В Симферополе оккупанты задержали 21 крымского татарина во время суда по делу Красногвардейской группы Хизб ут-Тахрир 06
В Симферополе оккупанты задержали 21 крымского татарина во время суда по делу Красногвардейской группы Хизб ут-Тахрир 07
В Симферополе оккупанты задержали 21 крымского татарина во время суда по делу Красногвардейской группы Хизб ут-Тахрир 08
В Симферополе оккупанты задержали 21 крымского татарина во время суда по делу Красногвардейской группы Хизб ут-Тахрир 09
В Симферополе оккупанты задержали 21 крымского татарина во время суда по делу Красногвардейской группы Хизб ут-Тахрир 10

Автор: 

задержание (6690) Крым (26425) крымские татары (2718)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Крымские татары - единственные, кто оказывал и оказывает сопротивление режиму Путина и оккупантов в Крыму.
А готова Украина создать национальную крымско-татарскую автономию в составе Украины?
а готовы дать им право татарского языка как регионального?
или так - посмотреть со стороны, слезы полить. Неискренние...
кто-то вообще понимает, что единственным шансом удержать Крым было активнее помогать кырымлы строить свою национальную автономию?
и кто-то понимает что создать такую автономию - единственный шанс вернуть Крым?
ведь единственный НАРОД КРЫМА - это КЫРЫМЛЫ.
показать весь комментарий
25.10.2021 17:29 Ответить
+3
https://lenta.ua/v-krymu-prohodyat-massovye-zaderzhaniya-aktivistov-i-zhurnalistov-109898/ В Крыму проходят массовые задержания активистов и журналистов , Ванга говорила что такое будет перед сильным землетрясением в Крыму, Здания будут рушиться, часть острова со стороны Керчи уйдёт под воду, корабли окажутся на вершинах крымских гор.
показать весь комментарий
25.10.2021 16:34 Ответить
+1
ЭРДОГАН поймал 6 Штирлицов Мавзолейных...,войну Эрдоган выиграет у Хмыря плешивого... это вам ****** не Чечня 2 раза...шакалы мавзолейные...
показать весь комментарий
25.10.2021 16:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А такое и будет пока будут приходить только пару десятков человек на протест.
показать весь комментарий
25.10.2021 16:32 Ответить
а когда украинцы в Крыму начнут выходить на протест, не скажешь?
учит он б.. учитель ...в
показать весь комментарий
25.10.2021 18:30 Ответить
https://lenta.ua/v-krymu-prohodyat-massovye-zaderzhaniya-aktivistov-i-zhurnalistov-109898/ В Крыму проходят массовые задержания активистов и журналистов , Ванга говорила что такое будет перед сильным землетрясением в Крыму, Здания будут рушиться, часть острова со стороны Керчи уйдёт под воду, корабли окажутся на вершинах крымских гор.
показать весь комментарий
25.10.2021 16:34 Ответить
ЭРДОГАН поймал 6 Штирлицов Мавзолейных...,войну Эрдоган выиграет у Хмыря плешивого... это вам ****** не Чечня 2 раза...шакалы мавзолейные...
показать весь комментарий
25.10.2021 16:35 Ответить
Да,ты прав...на Мацковии с москалями Чечены что хотят то и творят...убивают грабят насилую берут заложников...пабедители Чечни...сраные...
показать весь комментарий
25.10.2021 16:41 Ответить
Зеленой слизи плевать. У них карлсоношвили болит.
показать весь комментарий
25.10.2021 16:47 Ответить
Крымские татары - единственные, кто оказывал и оказывает сопротивление режиму Путина и оккупантов в Крыму.
А готова Украина создать национальную крымско-татарскую автономию в составе Украины?
а готовы дать им право татарского языка как регионального?
или так - посмотреть со стороны, слезы полить. Неискренние...
кто-то вообще понимает, что единственным шансом удержать Крым было активнее помогать кырымлы строить свою национальную автономию?
и кто-то понимает что создать такую автономию - единственный шанс вернуть Крым?
ведь единственный НАРОД КРЫМА - это КЫРЫМЛЫ.
показать весь комментарий
25.10.2021 17:29 Ответить
Киримли це нащадки ногаїв, які прийшли в Крим набагато піздніше ніж існувало Тмутараканське князівство, а от караїми да, це нащадки хазарів.
показать весь комментарий
25.10.2021 17:34 Ответить
ну давай тогда караимскую автономию объявим. Где караимы, покажи хоть одного. Они выходили на митинг против Рашкив Крыму? Они борются за то что Крым - это Украина? Они сопротивляются агрессору? их россияне сажают по тюрьмам?
а чего же так?
показать весь комментарий
25.10.2021 18:31 Ответить
показать весь комментарий
25.10.2021 17:29 Ответить
если т.н. "масштабная война" в Украине начинается,
то Босфор для лаптей - закрывается,
весь ЧФ кацапии одним залпом NATO из Средиземки- накрывается,
что дальше кацапы,
крымваша будет или неваша?
показать весь комментарий
25.10.2021 20:01 Ответить
"Червоногвардійської групи",часто бував в середині 60х в цьому містечку,запам*яталось що всі гордо його називали Курман,хоч кр.татарин вже і ще майже небуло.
показать весь комментарий
25.10.2021 21:49 Ответить
 
 