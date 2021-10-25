Невакцинированных чиновников и педагогов начнут отстранять от работы с 8 ноября, - Кабмин
Отстранять их будут без сохранения зарплаты и до тех пор, пока прививки не будут сделаны. Отстранение не коснется тех, у кого противопоказания.
Об этом говорится в изменениях Кабинета министров к постановлению о карантине, сообщает Цензор.НЕТ.
Отстранять будут работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных госадминистраций и сферы образования (независимо от типа и формы собственности).
Контроль за проведением прививок возложен на руководителей учреждений и органов.
Лиц, которые отказываются вакцинировать, отстранят без сохранения зарплаты. Не коснется это только тех, у кого есть медицинское заключение о наличии противопоказаний.
Вернуться к работе можно будет после вакцинации.
Ранее Министерство здравоохранения сообщало, что перечень профессий, представители которых обязаны вакцинироваться, могут расширить. В него войдут соцработники, сотрудники госпредприятий, учреждений, организаций, а также работники критически важных сфер экономики.
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По факту больше года назад, все европейские государства договаривались с ведущими фарм компаниями по закупке вакцин. А чем занимались еперные клоуны в это время? Ждали гонцов, от фарм компаний по поводу откатов по тендерам по закупке вакцин. В результате, вакцинация полностью провалена в стране из-за жадности клоунов. Но виноваты учителя.
было ТРИ МЕСЯЦА - чтобы вакцинироваться до осенней вспышки, которая была вполне предсказуема.
Кто мешал? Выбор был 4 вакцины - астразенека, короновак, пфайзер и модерна. У меня все вакцинированы в семье, включая родителей. Я короноваком, ордители -кто модерной кто пфайзером.
Остальным кто мешал?
Полностью соглашусь, но короновак - это "убитый" вирус, отличный выбор , но нагрузка на иммунную систему большая, астразенека комбинированный вариант, наименьший ответ по антителам, зато работают Т-клетки (у них память длиннее). пфайзер и модерна - наилучший ответ по антителам. А че выбрать? А тут ХЗ, НАУКА мочит, а верить шарлатанам от науки?)
От полного отрицания вакцинации, до практически полного одобрения)
вспомнилось
- Ватсон, а что там за шум за окном?
- Геи требуют свободной любви.
- Им запрещают?
- Нет, Холмс!
- Так чего они верещат?
- Пи.арасы, сер. )
Їм же писали усюди - прийде осінь, прийде осінь ...
Так что хуже, чем в Украине, в Европе просто нет.
Україна - 15,6%.
https://www.pharmaceutical-technology.com/covid-19-vaccination-tracker/
Країна з найменшою кількістю вакцинованих у Європі.
Только Балтия, Польша, Венгрия и Чехия более-менее.
Невакцинованих чиновників і педагогів почнуть усувати від роботи з 8 листопада, - Кабмін" - це на словах ,чи сригаль ризикне якись папірчик підписати?
Вот просто все остановится, если тетя Галя завтра колбасой не пойдет торговать с тротуара.
Если все выглядит иначе, то где все то, что вы производите, кроме шума и говна?
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Спочатку прочитав, як "отстрєлівать".
Ну, думаю, невже почалося?