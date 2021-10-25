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Новости Борьба с коронавирусом
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Невакцинированных чиновников и педагогов начнут отстранять от работы с 8 ноября, - Кабмин

Невакцинированных чиновников и педагогов начнут отстранять от работы с 8 ноября, - Кабмин

Отстранять их будут без сохранения зарплаты и до тех пор, пока прививки не будут сделаны. Отстранение не коснется тех, у кого противопоказания.

Об этом говорится в изменениях Кабинета министров к постановлению о карантине, сообщает Цензор.НЕТ.

Отстранять будут работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных госадминистраций и сферы образования (независимо от типа и формы собственности).

Контроль за проведением прививок возложен на руководителей учреждений и органов.

Лиц, которые отказываются вакцинировать, отстранят без сохранения зарплаты. Не коснется это только тех, у кого есть медицинское заключение о наличии противопоказаний.

Вернуться к работе можно будет после вакцинации.

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Ранее Министерство здравоохранения сообщало, что перечень профессий, представители которых обязаны вакцинироваться, могут расширить. В него войдут соцработники, сотрудники госпредприятий, учреждений, организаций, а также работники критически важных сфер экономики.

Автор: 

вакцина (3815) Минздрав (4903) работа (602) чиновник (1560) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+12
сейчас кто мешает вакцинироваться? за руки держит?
было ТРИ МЕСЯЦА - чтобы вакцинироваться до осенней вспышки, которая была вполне предсказуема.
Кто мешал? Выбор был 4 вакцины - астразенека, короновак, пфайзер и модерна. У меня все вакцинированы в семье, включая родителей. Я короноваком, ордители -кто модерной кто пфайзером.
Остальным кто мешал?
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25.10.2021 16:39 Ответить
+7
Чем восточнее относительно Европы страна, тем дебильнее население.
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25.10.2021 16:39 Ответить
+6
Покупать справки это уголовно-наказуемое деяние. Значит все ринутся за противопоказаниями.
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25.10.2021 16:35 Ответить
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Покупать справки это уголовно-наказуемое деяние. Значит все ринутся за противопоказаниями.
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25.10.2021 16:35 Ответить
Учителя херовые, а офшорные клоуны белые и пушистые. Не перепутать!
По факту больше года назад, все европейские государства договаривались с ведущими фарм компаниями по закупке вакцин. А чем занимались еперные клоуны в это время? Ждали гонцов, от фарм компаний по поводу откатов по тендерам по закупке вакцин. В результате, вакцинация полностью провалена в стране из-за жадности клоунов. Но виноваты учителя.
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25.10.2021 16:37 Ответить
сейчас кто мешает вакцинироваться? за руки держит?
было ТРИ МЕСЯЦА - чтобы вакцинироваться до осенней вспышки, которая была вполне предсказуема.
Кто мешал? Выбор был 4 вакцины - астразенека, короновак, пфайзер и модерна. У меня все вакцинированы в семье, включая родителей. Я короноваком, ордители -кто модерной кто пфайзером.
Остальным кто мешал?
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25.10.2021 16:39 Ответить
зараз Ляшко повинeн вжe був народити "протипоказання для шeплeння" Тiльки зараз. Карл!
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25.10.2021 16:49 Ответить
вiдсутнiсть "протищeплeного протоколу" мiшало. хоча багато укололось хоч мають протипоказання. бабло важливiшe.
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25.10.2021 16:51 Ответить
Цитата від лікаря - протипокази мають тільки обмежене коло людей. Їх мало, а не мільйони. Понапридумували собі ...
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25.10.2021 19:03 Ответить
а дe я кажу що то усi з протипоказами? просто сeрeд них тeж можуть бути з протипоказами. а вeли сeбe усi так начe всi з протипоказами. чи нe знаєш як вчилки вмiють прибiднятися?
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25.10.2021 19:14 Ответить
+++
Полностью соглашусь, но короновак - это "убитый" вирус, отличный выбор , но нагрузка на иммунную систему большая, астразенека комбинированный вариант, наименьший ответ по антителам, зато работают Т-клетки (у них память длиннее). пфайзер и модерна - наилучший ответ по антителам. А че выбрать? А тут ХЗ, НАУКА мочит, а верить шарлатанам от науки?)
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25.10.2021 17:03 Ответить
Відповідь краща - ефект коротший.
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25.10.2021 19:04 Ответить
И еще - как поменялись ПЕЙСАТЕЛИ коментов цензора!
От полного отрицания вакцинации, до практически полного одобрения)

вспомнилось
- Ватсон, а что там за шум за окном?
- Геи требуют свободной любви.
- Им запрещают?
- Нет, Холмс!
- Так чего они верещат?
- Пи.арасы, сер. )
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25.10.2021 17:09 Ответить
А як щодо черг на вакцинацію ? Ась ? Про що літом думали ??
Їм же писали усюди - прийде осінь, прийде осінь ...
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25.10.2021 19:05 Ответить
Люди имеют право выбора. Уважать мнение других -это признак цивилизованного общества, а не процент вакцинированных.
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25.10.2021 22:20 Ответить
з липня нiяких проблeм з кiлькiстю вакцин. що iм заважало уколотись до вeрeсня i у вeрeснi? Тeпeр можуть iти санiтарками у лiкарнi бо школа нe платитeмe
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25.10.2021 16:48 Ответить
Самодурство вчителів воно найвищого гатунку. Якщо ушнипило, що вакцина якась нета, все помре але ніяких уколів. Дурніше їх самодури лікарі, які і відмовляють людей вакцінуватись своїми порадами про 50 на 50, тут невгадаєшь, може почекати реакцію перших або почекати кралї вакцини.
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25.10.2021 16:48 Ответить
Що тих, що тих треба звільняти і позбавляти диплому. Лікарі-антивакцинатори - це позанаукові шарлатани, а подібні педагоги - це невігласи, які відстали від життя, щонайменше, на 200 років і не мають пава навчати підростаючу молодь.
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25.10.2021 17:21 Ответить
давно пора.
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25.10.2021 16:37 Ответить
Я бы хотел лично вакцинировать одного бывшего чиновника. МОЖНО Я ВАКЦИНИРУЮ СТЕПАНОВА?!
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25.10.2021 16:38 Ответить
Так якже ти з мозькви його вакцінуєшь.
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25.10.2021 16:40 Ответить
Свинцом в голову?
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25.10.2021 16:40 Ответить
Это слишком легко и быстро. А у меня к этому ишаку масса вопросов.
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26.10.2021 08:04 Ответить
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25.10.2021 16:38 Ответить
Чем восточнее относительно Европы страна, тем дебильнее население.
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25.10.2021 16:39 Ответить
хуже только в Албании. Дожились.
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25.10.2021 16:40 Ответить
В Украине 18%. В Албании 22%.

Так что хуже, чем в Украине, в Европе просто нет.
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25.10.2021 16:42 Ответить
Албанія - 29,4% повністю вакцинованих.
Україна - 15,6%.

https://www.pharmaceutical-technology.com/covid-19-vaccination-tracker/
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25.10.2021 20:19 Ответить
Боснія і Герцеговина - 15,3%.
Країна з найменшою кількістю вакцинованих у Європі.
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25.10.2021 20:25 Ответить
Стран с населением, как в не особо большом городе, на этой карте просто не видно.
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25.10.2021 20:48 Ответить
Болгары тоже оказались "гениями".
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25.10.2021 16:43 Ответить
Везде, где потоптался ссср...
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25.10.2021 17:13 Ответить
По сути да.

Только Балтия, Польша, Венгрия и Чехия более-менее.
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25.10.2021 18:12 Ответить
Але найбільше захоплення викликає Демократична Республіка Конго (колишній Заїр), - 0% вакцинованих. Країна вільних людей.
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25.10.2021 20:30 Ответить
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26.10.2021 09:11 Ответить
10 хвилин і жодного патєрпелого.
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25.10.2021 16:39 Ответить
"iх вiдстрлюють" тут адмiни
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25.10.2021 16:53 Ответить
еще пенсионеров можно отстранить. бюджет тогда немного еще можно будет попилить.
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25.10.2021 16:57 Ответить
"
Невакцинованих чиновників і педагогів почнуть усувати від роботи з 8 листопада, - Кабмін" - це на словах ,чи сригаль ризикне якись папірчик підписати?
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25.10.2021 17:05 Ответить
Ну а чому лише педагогів та чиновників, усувайте всіх невакцинованих від роботи. Хай обрані за них працюють. А за кілька днів подивимось на їх досягнення.
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25.10.2021 18:06 Ответить
Нефиг делать. Большая часть антиваксеров на базарах, в такси и парикмахерских работает.
Вот просто все остановится, если тетя Галя завтра колбасой не пойдет торговать с тротуара.
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25.10.2021 18:14 Ответить
80 % населення на базарах торгує? Кумедний, пиши ще!
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25.10.2021 18:16 Ответить
Условно на базарах. Буквально просто перепродает что-то или оказывает мелкие услуги.

Если все выглядит иначе, то где все то, что вы производите, кроме шума и говна?
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25.10.2021 18:20 Ответить
О як, вже умовно. Ну говно лише з тебе ллється. Я вже писав, якщо на підприємстві де я працюю, та звісно решту профільних, де невакцинованих понад 75%, будуть їх усувати від роботи, то обрані залишаться без електроенергії. І так, куди не подивись.
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25.10.2021 18:26 Ответить
Невакцинированных чиновников и педагогов начнут отстранять от работы
*************
Спочатку прочитав, як "отстрєлівать".
Ну, думаю, невже почалося?
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25.10.2021 20:04 Ответить
Це ці 18% уколотих терор намагаються зробити... НЮ-НЮ... Дивіться бо з часом довідка про те, що не уколотий буде набагато дорожче... Але, як на сьогодні, то Агресія з цих особєй зі слюною аж зашкалює. Тобто один наслідок вакцинації точно задокументовано...
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25.10.2021 22:15 Ответить
таким образом украинские педагоги станут самыми вакцинированными из удаленно работающих и сидящих дома граждан страны. Но каков был запал!
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25.10.2021 20:44 Ответить
устроят себе люди отпуск, отдохнут от работы, а когда закончится вакцинобесие, еще и денег отсудят у государства.
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25.10.2021 21:39 Ответить
 
 