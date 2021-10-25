Невакцинированных чиновников и педагогов начнут отстранять от работы с 8 ноября, - Кабмин

Отстранять их будут без сохранения зарплаты и до тех пор, пока прививки не будут сделаны. Отстранение не коснется тех, у кого противопоказания.

Об этом говорится в изменениях Кабинета министров к постановлению о карантине, сообщает Цензор.НЕТ.

Отстранять будут работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных госадминистраций и сферы образования (независимо от типа и формы собственности).

Контроль за проведением прививок возложен на руководителей учреждений и органов.

Лиц, которые отказываются вакцинировать, отстранят без сохранения зарплаты. Не коснется это только тех, у кого есть медицинское заключение о наличии противопоказаний.

Вернуться к работе можно будет после вакцинации.

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Ранее Министерство здравоохранения сообщало, что перечень профессий, представители которых обязаны вакцинироваться, могут расширить. В него войдут соцработники, сотрудники госпредприятий, учреждений, организаций, а также работники критически важных сфер экономики.