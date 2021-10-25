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Новости Борьба с коронавирусом
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Первый препарат для лечения взрослых от COVID-19 по ускоренной процедуре оценивают в ЕС

Первый препарат для лечения взрослых от COVID-19 по ускоренной процедуре оценивают в ЕС

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) начало ускоренную процедуру изучения препарата для лечения COVID-19 у взрослых.

Об этом говорится в заявлении ЕМА, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Комитет EMA по лекарствам для человека (CHMP) начал обзор перорального противовирусного препарата молнупиравир (также известного как MK 4482 или Lagevrio), разработанного Merck Sharp & Dohme в сотрудничестве с Ridgeback Biotherapeutics для лечения COVID-19 у взрослых", - говорится в заявлении.

Решение о начале процедуры основано на предварительных результатах лабораторных (доклинических данных) и клинических исследований. Эти исследования показывают, что лекарство может снизить способность SARS CoV 2 (вируса, вызывающего COVID-19) размножаться в организме, тем самым предотвращая госпитализацию или смерть пациентов с COVID-19.

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EMA оценит больше данных о качестве, безопасности и эффективности лекарства. Текущий обзор будет продолжаться до тех пор, пока компания не получит достаточно доказательств для подачи официального заявления на получение разрешения на продажу.

EMA использует данную процедуру ускорения оценки перспективного лекарства или вакцины во время чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Обычно все данные об эффективности, безопасности и качестве лекарства или вакцины, а также все необходимые документы должны быть готовы к началу оценки в официальной заявке на получение разрешения на продажу.

В случае ускоренной процедуры комитет EMA рассматривает данные по мере их поступления в ходе текущих исследований. Как только будет получено достаточно данных, компания может подать официальную заявку. Анализируя данные по мере их поступления, комитет может быстрее прийти к заключению о разрешении на лекарство.

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Автор: 

лекарства (1227) Евросоюз (17267) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Спешат... Видно, темпы ликвидации надо ускорять...
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25.10.2021 16:56 Ответить
+4
Одне радує, що ліки даватимуть тільки реально хворим, а не всим вряд, як вакцину.
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25.10.2021 17:35 Ответить
+3
Хоч одна нормальна новина.
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25.10.2021 17:19 Ответить
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Спешат... Видно, темпы ликвидации надо ускорять...
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25.10.2021 16:56 Ответить
новий форм- фактор яду,котрий потерпів крах.
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25.10.2021 17:23 Ответить
Хоч одна нормальна новина.
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25.10.2021 17:19 Ответить
Як нема віри такій кількості різних вакцин,які викинули однораово на ринок фарммонстри, так нема віри прискореним «лікам». Здається, ми зайві на цій Землі.
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25.10.2021 17:32 Ответить
Одне радує, що ліки даватимуть тільки реально хворим, а не всим вряд, як вакцину.
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25.10.2021 17:35 Ответить
Кто будет умирать - тот согласится на любой препарат, который будет давать шанс.
Все антиваксы умные, пока не при смерти.
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25.10.2021 20:38 Ответить
Антиваксам це дуже не сподобається. Вони ще з приводу вакцин ніяк не заспокояться, а тут ще й ліки.
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25.10.2021 21:00 Ответить
эффективность препарата под большим вопросом. к тому же, чтобы был эффект, препарат нужно принять в первые пять дней после инфицирования, т.е. когда фактически нет симптомов болезни и выявить ее можно только с помощью лабораторного теста. стоимость курса около 2-х тысяч долларов.
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25.10.2021 21:22 Ответить
Тоже считаю, что на выходе будет пустышка. Очередной озельтамивир или ремдесивир. Нет, они конечно работают, если начинать принимать при первых симптомах, но это слишком дорого и практически невозможно. Ну какой дурак с насморком начнет глотать дорогой препарат с серьезными побочками?
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25.10.2021 23:43 Ответить
Ось чому так жваво взялись вакцини х.ярить,навіть по "бєзпрєдєлу". "Конкурент"на підході.))
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25.10.2021 23:08 Ответить
Вакцинатори проти ліків ... Очікувано.
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26.10.2021 05:29 Ответить
 
 