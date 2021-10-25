В COVID-больницах Чернигова кислорода для больных осталось на несколько часов, - горсовет

Для пациентов с COVID-19 в больницах Чернигова кислорода осталось лишь на несколько часов. Поставку ожидают завтра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черниговского горсовета.

"На сегодняшний день в больницах города, которые оказывают помощь больным COVID-19 сложилась достаточно критическая ситуация с кислородом, которого хватит лишь на несколько часов. Компания-поставщик обещает поставить кислород только завтра. При этом неизвестно в какое именно время суток эта поставка произойдет", - отметил генеральный директор Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар.

Кроме того, проблемы с кислородом есть и в больничных учреждениях Херсонщины.

Заместитель председателя Херсонской ОГА Николай Якименко заявил: "В настоящее время очень сложная ситуация с кислородом - она ​​не критична, она сложная. У нас на трое суток кислорода хватает"..

По его словам, в сутки используется почти 15 тонн кислорода.

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