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Новости Коронавирус и карантин
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В COVID-больницах Чернигова кислорода для больных осталось на несколько часов, - горсовет

В COVID-больницах Чернигова кислорода для больных осталось на несколько часов, - горсовет

Для пациентов с COVID-19 в больницах Чернигова кислорода осталось лишь на несколько часов. Поставку ожидают завтра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черниговского горсовета.

"На сегодняшний день в больницах города, которые оказывают помощь больным COVID-19 сложилась достаточно критическая ситуация с кислородом, которого хватит лишь на несколько часов. Компания-поставщик обещает поставить кислород только завтра. При этом неизвестно в какое именно время суток эта поставка произойдет", - отметил генеральный директор Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар.

Кроме того, проблемы с кислородом есть и в больничных учреждениях Херсонщины.

Заместитель председателя Херсонской ОГА Николай Якименко заявил: "В настоящее время очень сложная ситуация с кислородом - она ​​не критична, она сложная. У нас на трое суток кислорода хватает"..

По его словам, в сутки используется почти 15 тонн кислорода.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минздрав договорился о поставках медицинского кислорода из Польши, – Ляшко

Автор: 

больница (1442) карантин (16729) Чернигов (891) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) кислород (70) Херсонская область (4886)


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Топ комментарии
+19
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25.10.2021 16:43 Ответить
+17
В Харкові за вчора по швидкій поступило 600 запитів на госпіталізацію з ковідом, а змогли госпіталізувати тільки 200, бо немає вільних місць. Якщо це ще не велика зелена дупа, то що це?
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25.10.2021 16:45 Ответить
+17
Только вот вакцинация в Украине началась почти на полгода позже всех стран Европы. И за организацию вакцинации, а также за разъяснительную работу и т.д отвечает именно власть.
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25.10.2021 16:52 Ответить
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25.10.2021 17:49 Ответить
на цьому ж фото чудово виглядав твій улюбленець Ляшко та й будь-який депутат ВР чи чиновник з Кабміну
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25.10.2021 17:51 Ответить
НІ,ФОТКА СУТО ІЛЮСТРАЦІЯ.

твого коменту
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25.10.2021 17:53 Ответить
Тому ми так і живемо, що віримо різним "відомствам", а не думаємо власними головами...
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25.10.2021 21:16 Ответить
Спамлять вас ботяри люто.
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25.10.2021 21:19 Ответить
Переводите невакцинированных пациентов на технический. Они это заслужили.
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25.10.2021 17:02 Ответить
только там в реальности больше половины дважды уколотых, ой
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25.10.2021 17:07 Ответить
И пруфы есть? Или ты обычный киздун?
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25.10.2021 17:15 Ответить
а ты, выходит, слепо веришь Ляшку
ну и дурак
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25.10.2021 17:41 Ответить
Тоесть пруфов нет, и ты - обычное киздло .
Что и требовалось доказать
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25.10.2021 17:42 Ответить
так же, как у тебя или у кого-либо другого, что "90-95-99% больных - непривитые"

по статистике Англии 70% умирающих от ковида дважды привиты
наверное, там дельта другая
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25.10.2021 17:46 Ответить
Киздун не может не киздеть .
Где я писал про непривитых? Не виляй задом. Чесно признайся - соврал уважаемой публике.
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25.10.2021 17:48 Ответить
нет, это правда, пока ты не доказал обратное
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25.10.2021 17:52 Ответить
по статистике Англии 70% умирающих от ковида дважды привиты


ЗА ТАКИЙ НАГЛИЙ ПІ..ЬОЖ,СЄРЬОЖА,ВОЗЯТЬ РИЛОМ ПО АСФАЛЬТУ!
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25.10.2021 17:51 Ответить
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1019992/Vaccine_surveillance_report_-_week_38.pdf https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1019992/Vaccine_surveillance_report_-_week_38.pdf
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25.10.2021 17:52 Ответить
МАНІПУЛЯЦІЯ: В Англії вакциновані помирають від штаму Delta частіше, ніж невакциновані

https://voxukraine.org/authors/kollektiv-avtorov/ Колектив авторів

https://voxukraine.org/category/voxcheck-uk/ Вокс Чек

22 Липня 2021828

Перевірка фейків у рамках партнерства з Facebook

У мережі https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1185154438619127&id=100013737461815 поширюють https://www.facebook.com/margaritas.freedoms/posts/126161119620251 інформацію про статистику померлих від COVID-19 у технічних брифінгах https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/993879/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_15.pdf №15 та https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1001359/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_16.pdf №16 Агенції охорони громадського здоров'я Англії (Public Health England). Посилаючись на брифінг №15, кажуть, що вакциновані помирають у 9,09 разів більше, ніж невакциновані. У брифінгу ж №16 зазначають, що вакциновані помирають у 6 разів більше, а показник госпіталізації у вакцинованих перевищує аналогічний показник для невакцинованих. Підвищені показники смертності та госпіталізації у вакцинованих https://www.facebook.com/margaritas.freedoms/posts/126161119620251 пов'язують з https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1185154438619127&id=100013737461815 ефектом антитілозалежного посилення інфекції (Antibody-dependent Enhancement, ADE). Також https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1185154438619127&id=100013737461815 стверджують , що нові штами SARS-CoV-2 поширюються внаслідок вакцинації проти COVID-19.

Утім, інформація про вищі показники смертності у вакцинованих вирвана з контексту. Агенції охорони громадського здоров'я Англії не повідомляла, що вакциновані частіше помирають від COVID-19 або частіше стикаються з госпіталізацією в результаті захворювання. Ба більше, інформація в дописах протирічить науковим даним про вакцинацію від COVID-19.

Фейк щодо збільшення смертності вакцинованих в Англії вже перевірили https://www.ifcncodeofprinciples.poynter.org/signatories незалежні іноземні фактчекери з https://www.reuters.com/article/factcheck-delta-vaccinated-idUSL2N2OD2CJ Reuters і https://apnews.com/article/fact-checking-068028647355 AP Fact Check .
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25.10.2021 17:58 Ответить
З 3158 померлих від ковіду 730 невакцинованих. Сам порахуєш відсоток вакцинованих? Можу допомогти.
(3158-730)/3158*100%=0,7688*100%=76,88%

То що я неправильно написав?
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25.10.2021 18:00 Ответить
та пішов ти на..уй,падла лахтінська!
Якщо лікарні будуть заповнюватись нинішніми темпами, то буде колапс за 10-14 днів.

Такий невтішний прогноз зробив https://t.me/doctor_taras/371 львівський лікар Тарас Жиравецький, який працює в Biokurs private clinic, на підставі темпів https://dailylviv.com/news/medytsyna/novi-infikuvannya-koronavirusom-na-lvivshchyni-maizhe-polovyna-u-lvovi-92973 інфікування коронавірусом в Україні, пише https://dailylviv.com/news Dailylviv.com .

У нас катастрофа по госпіталізаціях - 5924 за добу. Це - новий рекорд! Нових випадків більше 20 000, летальних 386, але якщо лікарні будуть такими темпами заповнюватись, буде колапс за 10-14 днів. Не вистарчить медиків і ліжок, мабуть, також. Потрібен новий план зупинки хвилі, бо тільки https://dailylviv.com/news/medytsyna/lvivshchyna-tretya-za-tempamy-vaktsynatsiyi-94689 вакцинацією ми цього не зробимо, на жаль. Чи він є - питання риторичне…"
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25.10.2021 18:05 Ответить
Треба було йому написати про 59240 госпіталізацій. Чи мало заплатили?
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25.10.2021 18:08 Ответить
https://www.facebook.com/dostaukraine/videos/926536218260177 https://www.facebook.com/dostaukraine/videos/926536218260177

Дуже переповнена лікарня у Вінниці!

Поширюй далі свою брехню, сепар.
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25.10.2021 18:09 Ответить
За статистикою при дельті лише 0,5% інфікованих потребують госпіталізації. 20000*0,5%=100 на всю країну! Ну нехай 200. Твій лікар - брехунець.
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25.10.2021 18:11 Ответить
Все неправильно написал, такая математика здесь не работает) Вакцина не защищает на 100%. А это значит, что если даже 100% населения привьются, кто-то со слабым иммунитетом попадет в больницу, кто-то умрет. И они будут на 100% вакцинированы. Поэтому нужно смотреть не на проценты, а на общее количество смертей от ковида на количество населения. И по этим показателям, к сожалению Украина на первом месте в мире. А не вакцинированные Англия или Израиль.
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25.10.2021 22:06 Ответить
тесты да, а смерти нет. Думаешь они трупы выдумывают в украинских моргах?
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25.10.2021 22:20 Ответить
думаешь, до 2020 года люди не умирали?
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25.10.2021 23:56 Ответить
ежегодно от пневмонии умирает несколько миллионов людей, только раньше это никого особо не волновало
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25.10.2021 23:57 Ответить
Фигня. Несколько миллионов от пневмонии во всем Мире раньше. А сейчас их может быть сотни тысяч в Украине. Каждый человек гораздо важнее абстрактных мировых. Потому что родственник, друг, знакомый.
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26.10.2021 01:11 Ответить
так есть или может?
ты можешь насиловать и убивать, так что тебя в тюрьму сажать на всякий случай?
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26.10.2021 01:16 Ответить
Що таке воксчек? хто написав цю статтю? яка освіта у її автора? хто її платить за статтю?
Ти що із смітника харчуєшся?
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25.10.2021 18:01 Ответить
лахта..принюхайся біля себе...
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25.10.2021 18:06 Ответить
так це ти притягнув сюди лайно з воксчек-смітника
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25.10.2021 18:07 Ответить
З 3158 померлих від ковіду 730 невакцинованих. Сам порахуєш?
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25.10.2021 17:56 Ответить
есть пруфы, что "переполненные больницы" - это вранье
ну и что? тебе это неинтересно
готовься к бесконечным бустерным дозам
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25.10.2021 17:42 Ответить
Проверьте больницы лично. Когда нет доверия "злочынний влади", можно лично все проверять.
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26.10.2021 01:13 Ответить
Брехня.
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25.10.2021 17:23 Ответить
ну, кагбы, деонтологию вы должны были проходить) не юридическую так хоть медицинскую)
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25.10.2021 22:52 Ответить
На Яцево дорога огонь.
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25.10.2021 17:03 Ответить
Там просто для тренировки лыжников ее делали.
Но алегория отличная!
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25.10.2021 17:58 Ответить
ааа... наверное, если до завтра уколется 1000 или 10000 черниговчан, КИСЛОРОД ВОЛШЕБНЫМ ОБРАЗОМ ПОЯВИТСЯ (НЕТ)
чем занимались ублюдки из МОЗ полгода с прошлой волны?
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25.10.2021 17:06 Ответить
Ублюдки из Моз звали даунов из народа прийти на вакцину. Дауны саботировали вакцину. Нынче дауны возмущаются что их раньше не позвали. Ну дауны - таакие дауны! )
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26.10.2021 01:16 Ответить
ты будешь есть дерьмо? почему нет? ты АНТИедок что ли?
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26.10.2021 01:17 Ответить
Один литр жидкого кислорода весит 1,13 кг и при испарении дает около 800 л газа.
Наиболее распространенным и дешевым является способ получения кислорода из атмосферного воздуха
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25.10.2021 17:25 Ответить
Не вірте. Паніку створюють від дохтура Комаровського до пана Ляшка. Воз дав цуцу і план пропаганди включив третю швидкість.
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25.10.2021 17:34 Ответить
Зато какой асфальт Атроха положил в городе через свои фирмы- прокладки!
Атрохафилы будут довольны- на кладбище по новым дорогам поедут
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25.10.2021 17:50 Ответить
Значить треба згадати книгу Севастьяна Кнейпа "Моё водолечение" (1883) і почати робити всім хто з запаленням легенів укутування аби люди одужали, а не померли. Чи одужання людей не входить в плани МОЗ?
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25.10.2021 17:55 Ответить
Красноголовець..Повернімось краще до теми лазерів!
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25.10.2021 18:00 Ответить
https://www.facebook.com/dostaukraine/videos/926536218260177 https://www.facebook.com/dostaukraine/videos/926536218260177


дуже "переповнена" лікарня у Вінниці
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25.10.2021 18:11 Ответить
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25.10.2021 18:33 Ответить
і що це? спростування факту, що лікарня пуста?
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25.10.2021 19:06 Ответить
то тебе послание от собрата по уровню долб..изма
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25.10.2021 19:13 Ответить
ну долб...зм проявил здесь только ты
на видео явно видно. что больница полупуста
но ты ведь в глаза долбишься
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25.10.2021 19:16 Ответить
ты будешь третьим долб..бом которому я отвечу
у меня в семье два медика. мне не надо смотреть неизвестно когда и где снятые видосы в соцсетях чтобы знать реальное положение дел.
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25.10.2021 19:22 Ответить
"мне не надо смотреть неизвестно когда и где снятые видосы в соцсетях чтобы знать реальное положение дел."
"реальное" положение дел со слов тех, кому доплачивают за нагнетание паники?
или в том, что на 50 больных одна медсестра, вирус виноват? ты, видимо, из своих долб*в - первый долбо*б

а у меня в семье 4 медика, дальше что? потому реальное положение дел знаю лучше тебя
ублюдки посокращали количество больниц, позволили медперсоналу свалить в Молдову и Румынию за лучшими зарплатами, закатали миллионы в асфальт, а теперь вирус и непривитые виноваты
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25.10.2021 20:42 Ответить
Стрелок, дайте селюкам иллюзию безопасности! Они ж хотят этого!!
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26.10.2021 01:24 Ответить
вот послание тебе от предка твоего

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25.10.2021 19:16 Ответить
А давайте оставим селюкам иллюзию что больницы пустуют и короновирус это грипп! Они ж так этого хотят! Но лечить селюков строго от гриппа! Никакого кислорода и препаратов от ковида!!!
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26.10.2021 01:23 Ответить
а давайте ковидиотам оставим иллюзию, что до 2020 года люди были бессмертными, не болели ОРВИ и пневмониями,а больницы были пустыми, потом врачам приходилось плевать в потолок

а еще давайте позволим ковидиотам закрыть глаза на тот факт, что с 1991 года количество гос. больниц в Украине сократилось в 5 раз, ведь это никак не влияет на их заполненность (вероятно, украинцы так хорошо живут, что стали меньше болеть, ну или их стало в 5 раз меньше, чем в 91м)
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26.10.2021 01:30 Ответить
як далеко пішла наука...
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25.10.2021 19:06 Ответить
Зашибись!!! Братья Стругацкие нервно курят в сторонке!!!
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26.10.2021 00:20 Ответить
Я проти примусової вакцинації: рятувати самогубців - справа марна

https://www.obozrevatel.com/ukr/person/dmitrij-yarosh-1.htm
https://www.obozrevatel.com/ukr/person/dmitrij-yarosh-1.htm Дмитро Ярош

- Тому, коли постало питання вакцинації, я не задумувався - моя родина вакцинувалася вся. І якщо буде рішення про вакцинацію дітей від цієї зарази - мій син теж буде вакцинований. Однозначно.

- Також одним із аргументів для мене було те, що від самого народження мої діти та онуки отримують всі заплановані щеплення і є, слава Богу, цілком здоровими!

- Але, при цьому всьому, я категоричний противник насильства у справі вакцинації. Розумію всі загрози цього вислову, і, можливо, буду цинічним, але людина має сама робити свій вибір.

Це як із самогубцями. Скільки його не рятуй, він все одно здійснить те, що планував, бо диявол йому "шепче". Але це його свідомий вибір.

- Так, погано, що люди помирають і заражають інших. Так, усілякі конспірологи і "хронічні протестанти" отримують кайф від заперечення пандемії або необхідності вакцинації. Так, це шкодить не тільки їм, а й тим, хто їх оточує. Але нав'язувати вакцинацію репресивними методами - неправильно, бо це позбавляє Людину головного вибору: жити або померти.

Особливо це стосується людей із ліберальним світоглядом.

Мені легше - я не ліберал
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25.10.2021 19:05 Ответить
Взагалі не бачу проблеми . Нада просто вакцинуватись було . І все .
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25.10.2021 21:54 Ответить
По мотивам нашумевшого сериала..
Начнется игра..
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25.10.2021 22:30 Ответить
цвет костюмов - зільоний, що символізує...........

хоч пасмійомся
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25.10.2021 22:37 Ответить
Для пациентов с COVID-19 в больницах Чернигова кислорода осталось лишь на несколько часов. Поставку ожидают завтра. Источник:
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26.10.2021 01:06 Ответить
компания поставщик поставит завтра. виноват Зе. логично.
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26.10.2021 01:31 Ответить
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