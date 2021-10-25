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Вузы в пяти областях перешли на дистанционное обучение до 15 ноября, - Минобразования

Вузы в пяти областях перешли на дистанционное обучение до 15 ноября, - Минобразования

В пяти областях Украины высшие учебные заведения перешли на дистанционную форму обучения до 15 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, передает Цензор.НЕТ.

"Для сохранения здоровья педагогов и соискателей образования в учреждениях профессионального перед высшим, высшего, последипломного образования всех форм собственности и сфер управления, на прошлой неделе Министерством образования и науки было рекомендовано введение дистанционного обучения с 25 октября по 15 ноября. По оперативной информации МОН, университеты 5-ти областей перешли на дистанционную форму обучения", - указывается в сообщении.

На дистанционную форму обучения перешли 100% вузов в Запорожской, Львовской, Николаевской, Одесской и Сумской областях.

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"Некоторые вузы используют смешанную форму обучения. Больше всего таких университетов в Харьковской области - 8 заведений, а также по 2 университета в Киевской и Черниговской областях", - отметили в Минобразрования.

По данным министерства, в очном режиме продолжают работать высшие учебные заведения Черкасской области - 8 университетов, а также 5 университетов Житомирской области.

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вуз (907) карантин (16729) Минобразования (1739) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) дистанционное обучение (115)


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Дети в большинстве своем не умеют учиться самостоятельно, они динамят. Им надо школа.
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25.10.2021 16:49 Ответить
Ну как бы в вузах не совсем дети учатся. Тут другой вопрос, что сами учебные программы в этих вузах никоим образом не рассчитаны на дистанционную форму обучения.
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25.10.2021 16:56 Ответить
Треба було ще раніше переводити студентів та школярів на дистанційну форму навчання. Діти та молодь легко або непомітно хворіють, але несуть вірус додому. Яка ж бабуся чи дідусь втримається, щоб тісно не поспілкуватись з улюбленими онуками.... Ось і результат!
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25.10.2021 17:10 Ответить
Ми до початку минулого навчального року саме так і зробили. Дитину перевели до ліцею з дістанційною формою навчання. Є в нас у місті такий. Так що для моєї дитини нічого не змінилося. Процес навчання триває і зараз за програмою дістанційної форми, яка там розроблена та затверджена відповідним чином. Але щоб загал перевести треба облаштувати всі навчальні заклади відповдною базоу, та затвердити відповідні програми. Чтого власне немає. Тому можно казати, що черговий навчальний рік злито в каналізацію. Кількість невігласів збільшилася.
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25.10.2021 17:50 Ответить
 
 