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Ранили двух военных: около 60 нелегалов из Беларуси пыталась прорваться в Польшу, среди них были белорусские солдаты в штатском, которые разрезали проволоку

Ранили двух военных: около 60 нелегалов из Беларуси пыталась прорваться в Польшу, среди них были белорусские солдаты в штатском, которые разрезали проволоку

На польско-белорусской границе, группа около 60 мигрантов пыталась прорваться в Польшу. В результате инцидента пострадали двое военнослужащих.

Во время попытки пробраться, иностранцы использовали палки и бросали камни в польских пограничников и военнослужащих, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Один из солдат получил удар веткой по лицу, а другой - камнем по лицу. Их обоих пришлось доставить в больницу в Белостоке. Их жизни ничего не угрожает, они уже выписаны из больницы", - пишет пресс-служба.

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Некоторые из пограничников также получили легкие травмы.

Отмечается, что среди мигрантов офицеры узнали и белорусских солдат в штатском, которые пытались разрезать проволочное ограждение.

Автор: 

Беларусь (7921) граница (5303) мигранты (986) нелегалы (453) Польша (8508)


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Топ комментарии
+48
....
среди них были белорусские солдаты в штатском, которые разрезали проволоку.. кто бы сомневался
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25.10.2021 16:58 Ответить
+42
Если эти замечательные мигранты кидают камнями в пограничников уже на границе, то что они будут творить на месте, когда доедут?... Зачем всё ЭТО в Европе, для чего?
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25.10.2021 17:00 Ответить
+40
Говоришь Беларусь подразумеваешь кацапия.
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25.10.2021 16:59 Ответить
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....
среди них были белорусские солдаты в штатском, которые разрезали проволоку.. кто бы сомневался
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25.10.2021 16:58 Ответить
польским снайперам нужно отшибать клешни этим солдатам - другие не полезут
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25.10.2021 17:44 Ответить
Лучше сразу головы.
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25.10.2021 19:55 Ответить
серед них були білоруські солдати в цивільному
********
Серед негрів і смаглявих арабів з пакистанцями білорусів було визначити доволі важко...
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25.10.2021 20:38 Ответить
Так в Киеве и донецких предателей не сразу узнаешь-очень похожи на людей Ну кроме негров из ФК БОМЖ и педиков типа Палкина
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25.10.2021 23:10 Ответить
Говоришь Беларусь подразумеваешь кацапия.
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25.10.2021 16:59 Ответить
Это государственная политика товарища Путина и его прихвостня..
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25.10.2021 17:00 Ответить
Слово прихвостень значит при хвосте. А уссатый Лука, если быть точным, не при хвосте у фюрера репоедов, а под хвостом у него. Значит, уссатый Лука заработал новое определение, он подхвостень
Ну как тебе новое слово, которое придумал Кот?
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25.10.2021 17:07 Ответить
************. І цим все сказано.

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25.10.2021 20:44 Ответить
вариант "Сириюшка-2", который он прокатал с Европой
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25.10.2021 17:45 Ответить
Если эти замечательные мигранты кидают камнями в пограничников уже на границе, то что они будут творить на месте, когда доедут?... Зачем всё ЭТО в Европе, для чего?
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25.10.2021 17:00 Ответить
Ну там эти обезьяны будут кидаться говном.
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25.10.2021 17:31 Ответить
Лука остаточно "пішов по "бєспрєделу"!
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25.10.2021 17:00 Ответить
Бульбофюрер упорно провоцирует Европейских погранцов на стрельбу на поражение.
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25.10.2021 17:03 Ответить
Интересно зачем? Они же в своём праве.
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25.10.2021 17:06 Ответить
Вряд ли им разрешено открывать огонь на поражение, если их жизни не угрожает опасность. Скорее всего, там правила как у копов.
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25.10.2021 17:08 Ответить
100%, как, кстати, и у территориальной обороны, которую они на границу стягивают.
У нас просто в голове образ советского пограничника, который по уставу обязан стрелять в каждого, кто хочет сбежать из социалистического рая.
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25.10.2021 17:44 Ответить
Nelzia streliat .Ploxo sto vsiakyje Frontex tam smotrit potom dajut dokladi ES po narusenijam imeno so storoni nasix pogranicnikov,vot eti sovsem nenuzni zdes.
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25.10.2021 17:50 Ответить
А я бы стрелял. Откуда тебе знать что у *нелегалов* на уме или под курткой? А может у них химическое или бактериологическое оружие, например *Новичек*?
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25.10.2021 18:35 Ответить
Во время попытки пробраться, иностранцы использовали палки и бросали камни в польских пограничников и военнослужащих

"Один из солдат получил удар веткой по лицу, а другой - камнем по лицу. Их обоих пришлось доставить в больницу в Белостоке.
Что то не похоже на безобидный переход границы или просьба о политубежища
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25.10.2021 18:38 Ответить
А відстрілювати не пробували ?
То не лізли би.
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25.10.2021 17:03 Ответить
Одному прострелить колени,остальные разбегутся в обратном направлении.
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25.10.2021 17:53 Ответить
Зачем погранцам оружие, пиво открывать?
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25.10.2021 17:03 Ответить
у поляков открывашек для пива в оружии нету в отличии от автоматов страны богоизбранных реформаторов типа галил.
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25.10.2021 17:07 Ответить
У поляков есть опыт 1939 года.
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25.10.2021 17:16 Ответить
Ну в принципе да. Мне приходилось с ними работать по соседству. Не стройбат но около. Ихняя основная задача что бы свой народ не сбежал, а остальное до задницы. Пересечь границу как в туалет сходить ( это я про наших, тех време). Думаю сейчас все тоже самое
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25.10.2021 17:25 Ответить
со стороны франеков беженцев должны принимать родычи бокассы...
чы другое племя гурманов...
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25.10.2021 17:04 Ответить
Зачем поляки миндальничают? Им запрещено стрелять в нарушителей границы? Выдайте им порцию дубинала. Афганцы и прочие иранцы не такие дураки, как кажутся. Если их хорошо бить, то они не будут никуда лезть.
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25.10.2021 17:05 Ответить
Можно и так в Европу попасть без соглашений и домашних заданий и без реформ
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25.10.2021 17:07 Ответить
Угу, как карлсоношвили в Грузию.
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25.10.2021 17:12 Ответить
бульбафюрер с ****** не дремлют: как только Польша и Литва забетонируют свою границу, все нелегалы из Беларуси, а также агенты ФСБ/КГБ под видом беженцев потянутся в Украину. И вот тут наступит полный пздц.
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25.10.2021 17:07 Ответить
А дебіли катаються на самокатах та танцюють в Трускавці...😢
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25.10.2021 17:12 Ответить
А, забув, ще рятують шофера шефіра
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25.10.2021 17:14 Ответить
Так солдати НДР ДО Бундесу утікали.
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25.10.2021 17:13 Ответить
Чомусь згадався прорив кордону в сторону України Саакашвільой з польської території. Ну як же ж так , шо в Польщі ось тут можна , а ото там ніззя?
А оце і єсть те ''хоч би хто аби не Порох''.
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25.10.2021 17:21 Ответить
Бялосток,Ломжа...Там,за висловами самих поляків проживає найбільш придурковате населення Польщі...Тепер додався новий кавал - ударений "вєткою" ломжак-погранічнік...
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25.10.2021 17:29 Ответить
Та стрелять просто надо в мыгрантов этих...
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25.10.2021 17:34 Ответить
Nado streliat riazynovim puliami i gaz zapustit.Po drugomu nepojmut.
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25.10.2021 17:38 Ответить
вас специально заселяют мигрантами . с молчаливого согласия Германии и Франции . Что они говорят в Брюсселе ? Нельзя нарушать принципы гуманизма и это в разгар гибридной войны . Через год у вас в Вильнюсе на площади Гедемина будут намаз совершать и вы уже ничего не сделаете. Если вы впустили толпу назад они никогда не вернуться . У вас в лагерях уже сколько? тысячи две нелегалов ?
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25.10.2021 19:16 Ответить
Vse eti imigranti sbezit Germaniju ili FRanciju,a tam Francija perepravit v britam.Pol goda ix mozno derzat,a potom svoboda pod razpisku jedut v Germaniju.Za 2 mesiaca 700 sbezali eto pri tom sto ix oxraniajet.A kogda ix otpustit kak dumajete kogda oni budet v Germaniji?Vsego 2 dali ubezyce iz tex 1/3 sto peresmotreli ix prosbi, vsem otkaz jezdzaj domoj
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25.10.2021 19:28 Ответить
Mi ix teper obvaracyvajem obratno.Ranse dolzni byli puskat,a teper net.Teper daze naxodias vnutri nasej strani jesli pojmali pogranicniki otvozit obratno granice i oni dobrovolno idut obratno v Belorus otkuda prisli
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25.10.2021 19:33 Ответить
Именно так на все 1000% !!!!! Эти крысы невозвратны,они как чума,холера,саранча..
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14.11.2021 17:18 Ответить
раньше при союзе через забор лезли с завода/на завод и то могли с нагана стрельнуть...
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25.10.2021 17:43 Ответить
Я вот не могу одного понять: если нарушитель пытается пересечь госграницу другого государства, пограничникам нельзя открывать огонь на поражение? Что эти поляки играются? То балончиком газовым, как девочки, брызгают, сейчас уже двоих ранили... Стрелять когда будете?
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25.10.2021 18:08 Ответить
Тут вже писали - бояться провокацій і приводу для війни, або чогось подібного.
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25.10.2021 18:54 Ответить
мы будем двигать впереди нелегалов - и пусть попробуют стрелять!

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25.10.2021 19:07 Ответить
Дождались. В Украине были *зельоные человечки* а в Польше *нелегалы*. Скоро *нелегалы* откопают в болоте танки и поедут на Польшу
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25.10.2021 18:33 Ответить
пановье польские пограничники - для защиты суверенитете вам ваша Польша выдала пулеметы....
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25.10.2021 19:11 Ответить
Евробюрократы из Брюсселя довольны - не хотели поляки принимать беженцев из Сирии по квотам получите от путина через белорускую границу . На просьбу поляков укрепить восточную границу Евросоюза меркеле-вандерляйны ответили что в бюджете не предусмотрены средства для этого . То есть безопасность Евросоюза по боку . Это как у бидоновской администрации в Америке которые демонтируют стену на южной границе позволив 2 миллионам нелегалов пересечь границу с США
в этом году .
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25.10.2021 19:11 Ответить
Tak vse te bezenci idut dalse v Germaniju im Polsa nenuzna.Uze okolo 6000 bezencev s Polsi pojavilis Germaniji.Realno tut kazdi za sebia .Te sami francuzi specialno zabrasyvajet britam imigrantov takze, oni zakryvajet glaza jesli i vydet sto imigranti plyvut v Angliju.
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25.10.2021 19:22 Ответить
Выражаю глубокую озабоченность
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25.10.2021 19:58 Ответить
Вопрос , а почему они не стреляют , ну на крайний случай электро шокер
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25.10.2021 21:15 Ответить
Надо было объявить в мегафон, что там снимают фильм и выпустить Алека Болдуина с пистолетом.
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25.10.2021 21:37 Ответить
почему проволочное ограждение не было подключено к электросети ?
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25.10.2021 23:35 Ответить
Электрик агент ФСБ!
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14.11.2021 17:28 Ответить
 
 