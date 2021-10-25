Ранили двух военных: около 60 нелегалов из Беларуси пыталась прорваться в Польшу, среди них были белорусские солдаты в штатском, которые разрезали проволоку
На польско-белорусской границе, группа около 60 мигрантов пыталась прорваться в Польшу. В результате инцидента пострадали двое военнослужащих.
Во время попытки пробраться, иностранцы использовали палки и бросали камни в польских пограничников и военнослужащих, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Один из солдат получил удар веткой по лицу, а другой - камнем по лицу. Их обоих пришлось доставить в больницу в Белостоке. Их жизни ничего не угрожает, они уже выписаны из больницы", - пишет пресс-служба.
Некоторые из пограничников также получили легкие травмы.
Отмечается, что среди мигрантов офицеры узнали и белорусских солдат в штатском, которые пытались разрезать проволочное ограждение.
Топ комментарии
+48 Игорь Васечкин #488879
показать весь комментарий25.10.2021 16:58 Ответить Ссылка
+42 дмитрий иванов #379098
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+40 Aleksey NotBad
показать весь комментарий25.10.2021 16:59 Ответить Ссылка
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среди них были белорусские солдаты в штатском, которые разрезали проволоку.. кто бы сомневался
********
Серед негрів і смаглявих арабів з пакистанцями білорусів було визначити доволі важко...
Ну как тебе новое слово, которое придумал Кот?
У нас просто в голове образ советского пограничника, который по уставу обязан стрелять в каждого, кто хочет сбежать из социалистического рая.
"Один из солдат получил удар веткой по лицу, а другой - камнем по лицу. Их обоих пришлось доставить в больницу в Белостоке.
Что то не похоже на безобидный переход границы или просьба о политубежища
То не лізли би.
чы другое племя гурманов...
А оце і єсть те ''хоч би хто аби не Порох''.
в этом году .