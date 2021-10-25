Ранили двух военных: около 60 нелегалов из Беларуси пыталась прорваться в Польшу, среди них были белорусские солдаты в штатском, которые разрезали проволоку

На польско-белорусской границе, группа около 60 мигрантов пыталась прорваться в Польшу. В результате инцидента пострадали двое военнослужащих.

Во время попытки пробраться, иностранцы использовали палки и бросали камни в польских пограничников и военнослужащих, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Один из солдат получил удар веткой по лицу, а другой - камнем по лицу. Их обоих пришлось доставить в больницу в Белостоке. Их жизни ничего не угрожает, они уже выписаны из больницы", - пишет пресс-служба.

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Некоторые из пограничников также получили легкие травмы.

Отмечается, что среди мигрантов офицеры узнали и белорусских солдат в штатском, которые пытались разрезать проволочное ограждение.