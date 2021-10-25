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Новости Борьба с коронавирусом
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Поставки вакцины Johnson&Johnson сейчас не рассматриваются, переговоры не ведутся, - главный санврач Кузин

Поставки вакцины Johnson&Johnson сейчас не рассматриваются, переговоры не ведутся, - главный санврач Кузин

Украина не рассматривает поставки COVID-вакцины Johnson&Johnson, переговоры с компанией не ведутся.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил главный санврач Игорь Кузин.

"Поставки вакцины Johnson&Johnson сейчас не рассматриваются и переговоры о поставках сейчас не ведутся", - сказал он.

Кузин заявил, что производитель вакцины "проактивно не выходит на коммуникацию".

"Те механизмы коммуникации, которые мы использовали, пока безрезультатны", - добавил главный санврач.

Напомним, однодозную вакцину Johnson&Johnson зарегистрировали в Украине в июле 2021 года.

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Автор: 

вакцина (3815) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+6
не откатывают?
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25.10.2021 17:10 Ответить
+3
Проактивно посылают йух?Кто бы мог подумать?
Эх Кузин,не видать тебе куртки как у Степанова.
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25.10.2021 17:19 Ответить
+3
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25.10.2021 19:34 Ответить
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не откатывают?
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25.10.2021 17:10 Ответить
Лупу не виводе.Краще мило 72%.
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25.10.2021 17:11 Ответить
Краще Спутник для тебе,провокатор))))
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25.10.2021 17:22 Ответить
панімаєте нє хотят работать с пасрєдніком...гаварят баригі
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25.10.2021 17:14 Ответить
Проактивно посылают йух?Кто бы мог подумать?
Эх Кузин,не видать тебе куртки как у Степанова.
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25.10.2021 17:19 Ответить
та ничо, нам Пфайзера хватило. И еще есть.
кому надо - тот вакцинируется.
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25.10.2021 17:38 Ответить
зеленский богатырёву засылал ?
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25.10.2021 18:10 Ответить
«Проактивно не виходять на комунікацію»…

proactive
adjective

(of a person or policy) controlling a situation by making things happen rather than waiting for things to happen and then reacting to them

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/proactive?q=proactive Oxford Dictionaries

Тобто хлопці і дівчата з Джонсона свідомо створюють такі умови, щоб не виходити на зв´язок з Кузіним, не чекають поки такі умови складуться без них.

Фейспалм. Нахапаються розумних слів, і пхають їх кругом, не розуміючи значення.
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25.10.2021 19:32 Ответить
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25.10.2021 19:34 Ответить
 
 