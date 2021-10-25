Поставки вакцины Johnson&Johnson сейчас не рассматриваются, переговоры не ведутся, - главный санврач Кузин

Украина не рассматривает поставки COVID-вакцины Johnson&Johnson, переговоры с компанией не ведутся.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил главный санврач Игорь Кузин.

"Поставки вакцины Johnson&Johnson сейчас не рассматриваются и переговоры о поставках сейчас не ведутся", - сказал он.

Кузин заявил, что производитель вакцины "проактивно не выходит на коммуникацию".

"Те механизмы коммуникации, которые мы использовали, пока безрезультатны", - добавил главный санврач.

Напомним, однодозную вакцину Johnson&Johnson зарегистрировали в Украине в июле 2021 года.

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