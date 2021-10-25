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Поставки вакцины Johnson&Johnson сейчас не рассматриваются, переговоры не ведутся, - главный санврач Кузин
Украина не рассматривает поставки COVID-вакцины Johnson&Johnson, переговоры с компанией не ведутся.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил главный санврач Игорь Кузин.
"Поставки вакцины Johnson&Johnson сейчас не рассматриваются и переговоры о поставках сейчас не ведутся", - сказал он.
Кузин заявил, что производитель вакцины "проактивно не выходит на коммуникацию".
"Те механизмы коммуникации, которые мы использовали, пока безрезультатны", - добавил главный санврач.
Напомним, однодозную вакцину Johnson&Johnson зарегистрировали в Украине в июле 2021 года.
Топ комментарии
+6 Игорь Васечкин #488879
показать весь комментарий25.10.2021 17:10 Ответить Ссылка
+3 олег иванов #434516
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+3 Vlad Kruk
показать весь комментарий25.10.2021 19:34 Ответить Ссылка
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Эх Кузин,не видать тебе куртки как у Степанова.
кому надо - тот вакцинируется.
proactive
adjective
(of a person or policy) controlling a situation by making things happen rather than waiting for things to happen and then reacting to them
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/proactive?q=proactive Oxford Dictionaries
Тобто хлопці і дівчата з Джонсона свідомо створюють такі умови, щоб не виходити на зв´язок з Кузіним, не чекають поки такі умови складуться без них.
Фейспалм. Нахапаються розумних слів, і пхають їх кругом, не розуміючи значення.