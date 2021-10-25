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Новости Агрессия России против Украины Война
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Один украинский воин получил ранение в результате обстрела войсками РФ, с начала суток оккупанты трижды открывали огонь, - штаб ООС

Один украинский воин получил ранение в результате обстрела войсками РФ, с начала суток оккупанты трижды открывали огонь, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток 3 раза открывали огонь на Донбассе. Один украинский воин получил ранение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Возле Каменки российские оккупанты обстреляли позиции украинских воинов из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Песков войска РФ открывали огонь из стрелкового оружия.

В направлении Золотого-4 наемники РФ осуществили обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии соприкосновения.

в резльтате действий оккупнатов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину предоставлена домедицинскую помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести.

Украинские защитники открывали огонь и заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.

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Автор: 

обстрел (27807) ранение (3395) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+8
Одужання всім пораненим бійцям.
пс. Ганьба президету.
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25.10.2021 17:20 Ответить
+7
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25.10.2021 17:21 Ответить
+6
Ну хоть перестали писать про "нарушение режима тишины", и то ладно...Бойцу - скорейшего одужання.
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25.10.2021 17:24 Ответить
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Одужання всім пораненим бійцям.
пс. Ганьба президету.
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25.10.2021 17:20 Ответить
Олігархо-рашистську мафію наметами вже не злякаєш, обморока у неї від крові людської не буде, і владу вона так не віддасть ніколи
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25.10.2021 17:24 Ответить
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25.10.2021 17:21 Ответить
Ну хоть перестали писать про "нарушение режима тишины", и то ладно...Бойцу - скорейшего одужання.
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25.10.2021 17:24 Ответить
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25.10.2021 17:26 Ответить
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.

Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!
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25.10.2021 19:45 Ответить







Viktor Muzhenko


@VikMuzhenko

·
https://twitter.com/VikMuzhenko/status/1452586784458690563 6 год



Щиро вітаю зі святом військових капеланів - Днем їх небесного покровителя Святого Мартина Турського - Міжнародним днем капелана! Бажаю духовної стійкості та витримки у душпастирській опіці Воїнів https://twitter.com/hashtag/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0?src=hashtag_click #Україна Вдячний за те, що завжди поруч і своїми молитвами підтримуєте https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%A1%D0%A3?src=hashtag_click #ЗСУ
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25.10.2021 19:59 Ответить
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25.10.2021 20:09 Ответить
 
 