Один украинский воин получил ранение в результате обстрела войсками РФ, с начала суток оккупанты трижды открывали огонь, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток 3 раза открывали огонь на Донбассе. Один украинский воин получил ранение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Возле Каменки российские оккупанты обстреляли позиции украинских воинов из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Песков войска РФ открывали огонь из стрелкового оружия.

В направлении Золотого-4 наемники РФ осуществили обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии соприкосновения.

в резльтате действий оккупнатов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину предоставлена домедицинскую помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести.

Украинские защитники открывали огонь и заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.

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