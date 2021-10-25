Один украинский воин получил ранение в результате обстрела войсками РФ, с начала суток оккупанты трижды открывали огонь, - штаб ООС
Российско-оккупационные войска с начала суток 3 раза открывали огонь на Донбассе. Один украинский воин получил ранение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Возле Каменки российские оккупанты обстреляли позиции украинских воинов из минометов калибра 82 мм.
Вблизи Песков войска РФ открывали огонь из стрелкового оружия.
В направлении Золотого-4 наемники РФ осуществили обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии соприкосновения.
в резльтате действий оккупнатов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину предоставлена домедицинскую помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести.
Украинские защитники открывали огонь и заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.
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пс. Ганьба президету.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!
Viktor Muzhenko
@VikMuzhenko
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https://twitter.com/VikMuzhenko/status/1452586784458690563 6 год
Щиро вітаю зі святом військових капеланів - Днем їх небесного покровителя Святого Мартина Турського - Міжнародним днем капелана! Бажаю духовної стійкості та витримки у душпастирській опіці Воїнів https://twitter.com/hashtag/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0?src=hashtag_click #Україна Вдячний за те, що завжди поруч і своїми молитвами підтримуєте https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%A1%D0%A3?src=hashtag_click #ЗСУ