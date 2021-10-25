За время пандемии в Украине коронавирусом заразились более 150 тыс. детей, 42 ребенка умерли от осложнений, - Минздрав
За время пандемии в Украине коронавирусную болезнь диагностировали у 152 790 детей. Она забрала жизни 42 несовершеннолетних украинцев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Сейчас COVID-19 болеют более 29 000 детей. Из них на стационарном лечении находится 760 больных коронавирусной болезнью и 340 детей с подозрением COVID-19. Занятость коек, предназначенных для несовершеннолетних с COVID-19, составляет 22%", - уточняют в пресс-службе.
Там отмечают, что с понедельника, 25 октября, в большинстве школ начались каникулы.
"Каникулы - это удачное время для родителей напомнить детям основные правила, которых следует придерживаться, чтобы не заболеть коронавирусной болезнью.
Научите детей правильно мыть руки.
Расскажите им о том, почему важно и как правильно мыть руки - не менее 20 секунд, тщательно и с мылом, особое внимание следует уделять месту под ногтями, там собирается больше грязи.
Чтобы ребенку было проще ориентироваться, достаточно времени ли он моет руки, изучите с ним песню или стихотворение, которое бы длилось 20-30 секунд или попросите считать его до 30.
Напомните, что касаться лица немытыми руками - опасно.
Объясните детям, как правильно прикрывать рот и нос во время кашля и чихания. Во время кашля и чихания нужно прикрываться салфеткой, после этого выбросить ее и вымыть руки. Объясните детям, что таким образом можно предотвратить распространение вируса.
Расскажите им о том, что защитную маску важно использовать не только в школе, а во всех других общественных местах.
На своем примере покажите, как это правильно делать. Она должна плотно прилегать к коже, закрывая нос и рот. В Украине дети с 12 лет должны пользоваться защитными масками в общественных местах.
Защитную маску нужно менять каждые два часа и тогда, когда она стала влажной.
Попросите ребенка соблюдать дистанцию в общественных местах.
Если ребенок заболел, то держите его дома. Внимательно следите за симптомами, проконсультируйтесь с семейным врачом. Если в семье несколько детей, старайтесь держать больных и здоровых детей отдельно.
Будьте честными и открытыми с детьми, когда они ставят вопрос о коронавирусной болезни. В разговорах о COVID-19 стоит пользоваться информацией из официальных источников", - подчеркивают в Минздраве.
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И их НЕ Я написал...!
Кому то что то не понятно в этих цифрах ...?
Детей жаль, как и любого человека... Но цифры САМИ ЗА СЕБЯ говорят !!!
НЕТ того, чем нас пугают уже ТРИ года !
"у врачей есть методика завышать показатели" (с)
САМИ ВСЁ СРАВНИТЕ !
https://index.minfin.com.ua/reference/people/deaths/
пс реальне співчуття Сімям....- але знаймо і памятаймо , що нашими Смертями - ми даемо Життя Людству на цій Планеті ...- таке це Життя...
это означает, что дети умерли от каких-то других болезней
но говнотесты показали положительный результат, потому врачи по протоколам вынуждены были ставить подобные диагнозы
ну как "вынуждены", за работу с коронавирусными им еще и премии полагаются
Коли ж до олбодобів дійде...
коли до ковідопритрушених дійде
Що ви верзете ?
Боже, далекий від медицини та знань, довбоконь розповідає про лікування.
Стуліть пащеку.
ти не знаєш, що таке анафілактичний шок і від чого він буває? то це лише проблеми твоєї неосвіченості, маргіналка
Тому сама стули пащеку.
Щоб ти знав. Ковід дає ускладнення на серце. Почитай що таке МІОКАРДИТ, наприклад, і чим він лікується.
І не пиши тут дурниць.
В нього був ковід.
І ти його вбив, бо переконував не вакцинуватись.
Состояния, возникающие в перинатальном периоде
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Оскільки я як нормальний чоловік за температури приблизно 37,5 зазвичай сідаю писати заповіт - то випробувати ковід не захотів і вакцінувався якнайшвидше, від гріха подалі.
А кількості антиваксів не дивуюсь, бо чого очікувати від суспільства, більшість якого балдіє від деградантських "Сватів" та повірила в "зниження тарифів вдвічі", або наприклад в "лавіну інвестицій з Оману".
Тепер за діло взявся природній відбір, від якого так чи інакше постраждають всі, оскільки через відсутність колективного імунітету Україна стає країною-ізгоєм.
Ми знаємо кому дякувати дуже дякувати за цей зомбі-апокаліпсис.
Детей, жаль, конечно, тут и говорить не о чем.
А как только захотят вакцинировать и детей, поверь, статистику РЕЗКО перепишут в сторону увеличения смертности !!!
Но скоро они это исправят и "поднимут" % смертности согласно плана !
Зараз в нашій лікарні до 30 хворих з позитивним і лише трьом знадобились маски. Це інформація від людини яка під маскою по причині зловживання "цукерок" під назвою антибіотики. яка причина у інших не говорила.
Взагалі не важливо про що кричать,а вжливо про що мовчать.Задовго до того як людину "вбив" вірус вона вже себе до цього "ретельно підготувала".