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Новости Борьба с коронавирусом
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За время пандемии в Украине коронавирусом заразились более 150 тыс. детей, 42 ребенка умерли от осложнений, - Минздрав

За время пандемии в Украине коронавирусом заразились более 150 тыс. детей, 42 ребенка умерли от осложнений, - Минздрав

За время пандемии в Украине коронавирусную болезнь диагностировали у 152 790 детей. Она забрала жизни 42 несовершеннолетних украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Сейчас COVID-19 болеют более 29 000 детей. Из них на стационарном лечении находится 760 больных коронавирусной болезнью и 340 детей с подозрением COVID-19. Занятость коек, предназначенных для несовершеннолетних с COVID-19, составляет 22%", - уточняют в пресс-службе.

Там отмечают, что с понедельника, 25 октября, в большинстве школ начались каникулы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эффективность вакцины Pfizer для детей от 5 до 11 лет превышает 90%, - исследование

"Каникулы - это удачное время для родителей напомнить детям основные правила, которых следует придерживаться, чтобы не заболеть коронавирусной болезнью.

Научите детей правильно мыть руки.

Расскажите им о том, почему важно и как правильно мыть руки - не менее 20 секунд, тщательно и с мылом, особое внимание следует уделять месту под ногтями, там собирается больше грязи.

Чтобы ребенку было проще ориентироваться, достаточно времени ли он моет руки, изучите с ним песню или стихотворение, которое бы длилось 20-30 секунд или попросите считать его до 30.

Напомните, что касаться лица немытыми руками - опасно.

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Объясните детям, как правильно прикрывать рот и нос во время кашля и чихания. Во время кашля и чихания нужно прикрываться салфеткой, после этого выбросить ее и вымыть руки. Объясните детям, что таким образом можно предотвратить распространение вируса.

Расскажите им о том, что защитную маску важно использовать не только в школе, а во всех других общественных местах.

На своем примере покажите, как это правильно делать. Она должна плотно прилегать к коже, закрывая нос и рот. В Украине дети с 12 лет должны пользоваться защитными масками в общественных местах.

Защитную маску нужно менять каждые два часа и тогда, когда она стала влажной.

Попросите ребенка соблюдать дистанцию ​​в общественных местах.

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Если ребенок заболел, то держите его дома. Внимательно следите за симптомами, проконсультируйтесь с семейным врачом. Если в семье несколько детей, старайтесь держать больных и здоровых детей отдельно.

Будьте честными и открытыми с детьми, когда они ставят вопрос о коронавирусной болезни. В разговорах о COVID-19 стоит пользоваться информацией из официальных источников", - подчеркивают в Минздраве.

Автор: 

дети (6573) каникулы (136) Минздрав (4903) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Сейчас СЛУЧАЙНО написали правдивые цифры... !
Но скоро они это исправят и "поднимут" % смертности согласно плана !
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25.10.2021 19:48 Ответить
+4
еще непонятно, в скольки из этих случаев ковид на самом деле не является причиной смерти
"у врачей есть методика завышать показатели" (с)
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25.10.2021 18:23 Ответить
+4
фальшивые диагнозы остаются фальшивыми диагнозами
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25.10.2021 18:24 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
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25.10.2021 17:35 Ответить
И это надо их в школу вести?
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25.10.2021 17:46 Ответить
Я сейчас вызову гнев у многих... но по-мему данные из ЭТОЙ стать ПАЛЯТ власть... Посчитайте какова же смертность от ковид-19... Цифры даны в статье...

И их НЕ Я написал...!
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25.10.2021 17:47 Ответить
152 790 человек ЗАБОЛЕВШИХ ковид-19 и ИЗ НИХ умерло 42 человека...

Кому то что то не понятно в этих цифрах ...?
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25.10.2021 17:52 Ответить
Смертность от ковид-19 по данным цифрам ВСЕГО 0.027 % , Карл !

Детей жаль, как и любого человека... Но цифры САМИ ЗА СЕБЯ говорят !!!

НЕТ того, чем нас пугают уже ТРИ года !
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25.10.2021 18:16 Ответить
42 чел / 152 790 чел * 100 % = 0,027 %
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25.10.2021 18:20 Ответить
еще непонятно, в скольки из этих случаев ковид на самом деле не является причиной смерти
"у врачей есть методика завышать показатели" (с)
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25.10.2021 18:23 Ответить
Тем более !
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25.10.2021 18:29 Ответить
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25.10.2021 18:02 Ответить
А https://index.minfin.com.ua/reference/people/deaths/ ВОТ вам сай т с указанием КАКОВА была смертность в Украине по Годам и по конкретным причинам !

САМИ ВСЁ СРАВНИТЕ !

https://index.minfin.com.ua/reference/people/deaths/
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25.10.2021 18:28 Ответить
А антиваксеры утверждали, что дети даже не болеют ковидом...
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25.10.2021 17:48 Ответить
фальшивые диагнозы остаются фальшивыми диагнозами
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25.10.2021 18:24 Ответить
А твое вранье об этом остается враньем.
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25.10.2021 18:30 Ответить
смерть , а тим паче Дитини ...- для Сімї - Близьких- Родини - це Трагедія...факт.... - смерть 43 Дітей від 150 000 захворівших це статистика в межах - 0, 032 % від..., не така вже і велика...

пс реальне співчуття Сімям....- але знаймо і памятаймо , що нашими Смертями - ми даемо Життя Людству на цій Планеті ...- таке це Життя...
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25.10.2021 17:57 Ответить
0.027 %
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25.10.2021 18:13 Ответить
как установлено, что в 42 случаях дети умерли от "осложнений оквида"

это означает, что дети умерли от каких-то других болезней
но говнотесты показали положительный результат, потому врачи по протоколам вынуждены были ставить подобные диагнозы
ну как "вынуждены", за работу с коронавирусными им еще и премии полагаются
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25.10.2021 18:25 Ответить
Це означає, що діти могли би ще жити ! довге життя.
Коли ж до олбодобів дійде...
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25.10.2021 18:44 Ответить
це означає, що діти могли померти від анафілактичного шоку, а діагноз поставили, який поставили
коли до ковідопритрушених дійде
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25.10.2021 18:48 Ответить
Який ще шок ?
Що ви верзете ?
Боже, далекий від медицини та знань, довбоконь розповідає про лікування.
Стуліть пащеку.
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25.10.2021 18:53 Ответить
ти мені не пиши, що мені робити, притрушена
ти не знаєш, що таке анафілактичний шок і від чого він буває? то це лише проблеми твоєї неосвіченості, маргіналка
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25.10.2021 19:00 Ответить
Я знаю що це таке. На відміну від тебе.
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25.10.2021 19:15 Ответить
то до чого ідіотські питання вище були?
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25.10.2021 19:17 Ответить
Того що всяка незграба лізе куди не слід.
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25.10.2021 19:18 Ответить
правда в очі коле? йди додому в пекло, і 30 срібняків своїх забери
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25.10.2021 19:19 Ответить
Собі їх візьми. ЦЕ ж ти агітував не щеплюватись.
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25.10.2021 19:21 Ответить
Батько близького друга потрапив до лікарні ІЗ СЕРЦЕМ. Симптомів (кашель, температура) ніяких. Гівнотест показав випадковий позитивний результат. Людині роблять кінську дозу антибіотиків. Після чого АНАФІЛАКТИЧНИЙ ШОК. Далі ШВЛ і "Легені згоріли". В причині смерті всунуто "ускладенння ковіду". Хоча ніхто навіть розтин не робив.

Тому сама стули пащеку.
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25.10.2021 19:04 Ответить
І це все ? Ніби ти щось зрозумів, добвень.
Щоб ти знав. Ковід дає ускладнення на серце. Почитай що таке МІОКАРДИТ, наприклад, і чим він лікується.
І не пиши тут дурниць.
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25.10.2021 19:17 Ответить
В нього не було ковіду, дурепа.
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25.10.2021 19:18 Ответить
Ідіоте. Тест позитивний.
В нього був ковід.
І ти його вбив, бо переконував не вакцинуватись.
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25.10.2021 19:22 Ответить
Зроби собі зразу 5 різних щприців і подивимось через скільки часу перестанеш тут писати.
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25.10.2021 20:38 Ответить
Він вмер від казна-якого лікування.
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25.10.2021 19:18 Ответить
Эти цифры в пределах % несчастных случаев... и в преелах

Состояния, возникающие в перинатальном периоде


0,27%
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25.10.2021 18:51 Ответить


https://www.facebook.com/rex.prozapas?__cft__[0]=AZXvs4npKhayZZLLvrVpgyvwuiLKYDCHrJAp8I50DApxkPWCX9Ul_Twtof4F7FQ2_cLgpOHC1LT1tHQH_UcUGnHr1Ixk5O_Ags0mEVZEJP0CtZHCgHzCZdSBTKi9HNwY74Zf2m_vQHZQ6SsELrlm5p21gqhrTOfxcfRf2SoFv0f00A&__tn__=-UC%2CP-R Валерій Прозапас

https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/4533721680047806?__cft__[0]=AZXvs4npKhayZZLLvrVpgyvwuiLKYDCHrJAp8I50DApxkPWCX9Ul_Twtof4F7FQ2_cLgpOHC1LT1tHQH_UcUGnHr1Ixk5O_Ags0mEVZEJP0CtZHCgHzCZdSBTKi9HNwY74Zf2m_vQHZQ6SsELrlm5p21gqhrTOfxcfRf2SoFv0f00A&__tn__=%2CO%2CP-R 23 жовтня о 12:32 ·



Оскільки я як нормальний чоловік за температури приблизно 37,5 зазвичай сідаю писати заповіт - то випробувати ковід не захотів і вакцінувався якнайшвидше, від гріха подалі.

А кількості антиваксів не дивуюсь, бо чого очікувати від суспільства, більшість якого балдіє від деградантських "Сватів" та повірила в "зниження тарифів вдвічі", або наприклад в "лавіну інвестицій з Оману".

Тепер за діло взявся природній відбір, від якого так чи інакше постраждають всі, оскільки через відсутність колективного імунітету Україна стає країною-ізгоєм.

Ми знаємо кому дякувати дуже дякувати за цей зомбі-апокаліпсис.
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25.10.2021 18:43 Ответить
Робимо аналіз крові після двох уколі. Виявляємо, що показники імунітету (наприклад, лімфоцити) різко падають нижче норми. Задаємось питанням, який при цьому може бути колективний імунітет?
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25.10.2021 18:49 Ответить
Хто і де робить аналіз крові ?
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25.10.2021 18:51 Ответить
Поліклініки, лабораторії (Діла, Синєво) роблять аналіз крові. З місяця впала?
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25.10.2021 19:00 Ответить
42 из 150 с лишним тысяч, это ж какая смертность получается, хм...
Детей, жаль, конечно, тут и говорить не о чем.
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25.10.2021 19:03 Ответить
В США із листопада масова вакцинація дітей від 5 до 11 років. З 12 років більшість вже вколота
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25.10.2021 19:05 Ответить
А всего то 0.027 % !!!

А как только захотят вакцинировать и детей, поверь, статистику РЕЗКО перепишут в сторону увеличения смертности !!!
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25.10.2021 19:46 Ответить
Сейчас СЛУЧАЙНО написали правдивые цифры... !
Но скоро они это исправят и "поднимут" % смертности согласно плана !
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25.10.2021 19:48 Ответить
Ще про цифри.Коли починався "дурдом" і у нас була "перемога" в Санжарах в той час десь у піденній країні людей так само заблокували на теплоході,щоб також "перемогти". Проактично експеремент з ізольованою групою.Там був трохи більший результат,мабуть відсоток із захворівших.
Зараз в нашій лікарні до 30 хворих з позитивним і лише трьом знадобились маски. Це інформація від людини яка під маскою по причині зловживання "цукерок" під назвою антибіотики. яка причина у інших не говорила.
Взагалі не важливо про що кричать,а вжливо про що мовчать.Задовго до того як людину "вбив" вірус вона вже себе до цього "ретельно підготувала".
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25.10.2021 22:53 Ответить
 
 