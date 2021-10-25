За время пандемии в Украине коронавирусом заразились более 150 тыс. детей, 42 ребенка умерли от осложнений, - Минздрав

За время пандемии в Украине коронавирусную болезнь диагностировали у 152 790 детей. Она забрала жизни 42 несовершеннолетних украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Сейчас COVID-19 болеют более 29 000 детей. Из них на стационарном лечении находится 760 больных коронавирусной болезнью и 340 детей с подозрением COVID-19. Занятость коек, предназначенных для несовершеннолетних с COVID-19, составляет 22%", - уточняют в пресс-службе.

Там отмечают, что с понедельника, 25 октября, в большинстве школ начались каникулы.

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"Каникулы - это удачное время для родителей напомнить детям основные правила, которых следует придерживаться, чтобы не заболеть коронавирусной болезнью.

Научите детей правильно мыть руки.

Расскажите им о том, почему важно и как правильно мыть руки - не менее 20 секунд, тщательно и с мылом, особое внимание следует уделять месту под ногтями, там собирается больше грязи.

Чтобы ребенку было проще ориентироваться, достаточно времени ли он моет руки, изучите с ним песню или стихотворение, которое бы длилось 20-30 секунд или попросите считать его до 30.

Напомните, что касаться лица немытыми руками - опасно.

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Объясните детям, как правильно прикрывать рот и нос во время кашля и чихания. Во время кашля и чихания нужно прикрываться салфеткой, после этого выбросить ее и вымыть руки. Объясните детям, что таким образом можно предотвратить распространение вируса.

Расскажите им о том, что защитную маску важно использовать не только в школе, а во всех других общественных местах.

На своем примере покажите, как это правильно делать. Она должна плотно прилегать к коже, закрывая нос и рот. В Украине дети с 12 лет должны пользоваться защитными масками в общественных местах.

Защитную маску нужно менять каждые два часа и тогда, когда она стала влажной.

Попросите ребенка соблюдать дистанцию ​​в общественных местах.

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Если ребенок заболел, то держите его дома. Внимательно следите за симптомами, проконсультируйтесь с семейным врачом. Если в семье несколько детей, старайтесь держать больных и здоровых детей отдельно.

Будьте честными и открытыми с детьми, когда они ставят вопрос о коронавирусной болезни. В разговорах о COVID-19 стоит пользоваться информацией из официальных источников", - подчеркивают в Минздраве.