Увольнение замглавы АМКУ Буроменской - знак того, что Зеленский вытирает ноги об антимонопольщиков, - журналист Николов

Сотрудники Антимонопольного комитета Украины - "тупо рабы Банковой", вынужденные быть "выконавцами вказивок за мизерную копеечку".

Об этом пишет в Фейсбуке журналист Юрий Николов, информирует Цензор.НЕТ. Такие выводы он делает из увольнения Натальи Буроменской с должности замглавы Антимонопольного комитета.

Согласно указу президента от 22 октября, Буроменская была уволена "в соответствии с поданным заявлением".

"Это уже вторая госуполномоченная (первая Чередниченко), назначенная лично им на семь лет, и уволенная всего через два года работы. То есть понятно, что независимостью антимонопольщиков Зеленский вытирает ноги, а профессионализмом органа просто подтирается", - пишет Николов.

Журналист считает, что "вменяемые профи" не пойдут работать в таких условиях.

"С таким подходом те кто там работает – тупо рабы Банковой. Поэтому интерес к тому, кто теперь захочет стать очередным выконавцем вказивок за мизерную копеечку – сугубо статистический. Ну Янова так Янова, это будет хотя бы понятно с точки зрения реально влияния в Комитете, которым рулит Коноплянка", - пишет Николов.

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Он напомнил, что за две недели до увольнения Буроменской Зеленский присвоил ее мужу Михаилу Буроменскому звание "Заслуженного деятеля науки и техники". И отметил, что в списке получивших это звание - два нардепа "СН" (Дырдин и Павлюк), "юристка Ермака" Тапанова и руководитель следствия СБУ Швец.