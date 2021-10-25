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Увольнение замглавы АМКУ Буроменской - знак того, что Зеленский вытирает ноги об антимонопольщиков, - журналист Николов

Увольнение замглавы АМКУ Буроменской - знак того, что Зеленский вытирает ноги об антимонопольщиков, - журналист Николов

Сотрудники Антимонопольного комитета Украины - "тупо рабы Банковой", вынужденные быть "выконавцами вказивок за мизерную копеечку".

Об этом пишет в Фейсбуке журналист Юрий Николов, информирует Цензор.НЕТ. Такие выводы он делает из увольнения Натальи Буроменской с должности замглавы Антимонопольного комитета. 

Согласно указу президента от 22 октября, Буроменская была уволена "в соответствии с поданным заявлением".

"Это уже вторая госуполномоченная (первая Чередниченко), назначенная лично им на семь лет, и уволенная всего через два года работы. То есть понятно, что независимостью антимонопольщиков Зеленский вытирает ноги, а профессионализмом органа просто подтирается", - пишет Николов.

Журналист считает, что "вменяемые профи" не пойдут работать в таких условиях.

"С таким подходом те кто там работает – тупо рабы Банковой. Поэтому интерес к тому, кто теперь захочет стать очередным выконавцем вказивок за мизерную копеечку – сугубо статистический. Ну Янова так Янова, это будет хотя бы понятно с точки зрения реально влияния в Комитете, которым рулит Коноплянка", - пишет Николов.

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Он напомнил, что за две недели до увольнения Буроменской Зеленский присвоил ее мужу Михаилу Буроменскому звание "Заслуженного деятеля науки и техники". И отметил, что в списке получивших это звание - два нардепа "СН" (Дырдин и Павлюк), "юристка Ермака" Тапанова и руководитель следствия СБУ Швец.

Автор: 

Зеленский Владимир (20849) увольнение (2685) Антимонопольный комитет (483) Юрий Николов (96) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+5
Ой, зеленський давно витер ноги об кожного зебілушка.
Що вже про антимонопльщиків говорити.
Заважають творити добро для людей
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25.10.2021 17:40 Ответить
+4
Он об них шмаркли вытирает, как и об своих избирателей.
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25.10.2021 17:40 Ответить
+4
Сьогодні виповнився рік як Зе-нєлох провів Всеукраїнське опитування, у якому пропонували відповісти на 5 питань, які влада обіцяла втілити в життя у разі підтримки. Скільки паперу пішло у смітник заради дурного піару оманського віслюка..
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25.10.2021 17:44 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Да их там всех разогнать надо, толку ноль.
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25.10.2021 17:33 Ответить
несемось в п..у.
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25.10.2021 17:50 Ответить
Сейчас Вам расскажут, как хорошо работает АМК.
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25.10.2021 18:28 Ответить
а хотелось бы копеечку пожирнее ?!
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25.10.2021 17:37 Ответить
зняв з вуст)
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25.10.2021 18:00 Ответить
Он об них шмаркли вытирает, как и об своих избирателей.
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25.10.2021 17:40 Ответить
Ой, зеленський давно витер ноги об кожного зебілушка.
Що вже про антимонопльщиків говорити.
Заважають творити добро для людей
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25.10.2021 17:40 Ответить
людям...
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25.10.2021 17:41 Ответить
Через 100 років в підручниках світової історії: "... ключовою подією 21го століття стало проведення Зеленським опитування "5 питань президенту". Світ, який ми сьогодні знаємо став таким завдяки цьому опитуванню".
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25.10.2021 17:40 Ответить
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25.10.2021 17:41 Ответить
Сьогодні виповнився рік як Зе-нєлох провів Всеукраїнське опитування, у якому пропонували відповісти на 5 питань, які влада обіцяла втілити в життя у разі підтримки. Скільки паперу пішло у смітник заради дурного піару оманського віслюка..
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25.10.2021 17:44 Ответить
Там только один Антимонопольный комитет можно скопом вешать на Крещатике.
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25.10.2021 17:42 Ответить
АМКУ бесполезнее любого суда. разгоните этих дармоедов.
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25.10.2021 17:43 Ответить
Ще одна із ЗЕкаманди , котра допетрала шо верховний ЗЕ дибіл.
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25.10.2021 17:46 Ответить
Зеледент уже третий год об Украину ноги вытирает, что уж там челядь зеленую жалеть...
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25.10.2021 17:46 Ответить
І це саме та контора, яка забов'язана не ригами та радниками фуйла опікуватися, а боротися з монополіями (олігархами).
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25.10.2021 17:49 Ответить
Да Антимонопольный комитет можно весь уволить . Гляньте на цены на заправках и вообще !!!
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25.10.2021 17:52 Ответить
Та сЧас.

Глава АМКУ- Ольга Пищанская.
" Интересно, что чиновница является сестрой Светланы Пищанской, которая, по данным СМИ, управляет делами президента Зеленского в Италии, является спонсором партии "Слуга народа" и давней подругой детства главы государства."
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25.10.2021 18:03 Ответить
Я думаю, ему вообще пофиг, кого он назначает, а кого увольняет... и вряд ли понимает, зачем этот АМКУ вообще нужен, что подсовывают ему, то и подписывает..., неужели кто-то думает, что зеленский - это самостоятельная фигура...
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25.10.2021 17:55 Ответить
Шо ещё надо сделать комуняке зе, шобы быдлячее население, наконец отправило на свалку, или на нары это недоразумение.
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25.10.2021 18:03 Ответить
Амку -артель ,,Напрасный труд",как и многие другие регуляторные конторки.
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25.10.2021 18:51 Ответить
об них не "ноги вытирать" нужно, а САЖАТЬ пачками за коррупцию и бездеятельность!!!!
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25.10.2021 20:13 Ответить
В чем проблема? Нанял- уволил, обычный робочий процесс. Буроменская незаменимый сотрудник? Вы, чем обсирать действующую власть в этой статье, расскажите в подробностях, чем таким суперпрофессиональным выделилась Буроменская, а мы, читатели, сами решим, кто обо что вытирает ноги и чем подтирается.
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26.10.2021 10:53 Ответить
 
 