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600 млн евро транша ЕС пойдут на финансирование бюджетных потребностей и уменьшение финансовой нагрузки, - Минфин

600 млн евро транша ЕС пойдут на финансирование бюджетных потребностей и уменьшение финансовой нагрузки, - Минфин

Транш в размере 600 млн евро от ЕС будет направлен на финансирование бюджетных потребностей и уменьшение финансовой нагрузки на бюджет Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

"Полученные средства будут направлены на финансирование бюджетных потребностей и уменьшение финансовой нагрузки на бюджет Украины. С учетом полученных средств, общая сумма кредитной помощи ЕС, полученной Украиной в рамках реализации пяти программ макрофинансовой помощи в течение 2014-2021 годов, достигла 5,01 млрд евро", - подчеркнули в министерстве.

В Минфине отметили, что средства предоставлены в виде долгосрочного займа под процентную ставку 0,250% со сроком погашения в апреле 2036 года.

Напомним, 25 октября ЕС выделил Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

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Автор: 

Минфин (1556) транш (279) Евросоюз (17267)


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Топ комментарии
+7
Короче - всё пойдёт в 95-й офшор.
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25.10.2021 18:03 Ответить
+5
Тільки велике бу(кра)дівництво, там можна зарити (закопати, втопити, вкрасти...) будь які суми!
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25.10.2021 18:03 Ответить
+2
Я так пойняв шо финансирование бюджетных потребностей - ето зарплаты бюджетникам, а уменьшение финансовой нагрузки на бюджет - ето выплата процентов по старым кредитам.
Отето у нас теперь вырастет економика.
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25.10.2021 18:03 Ответить
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Короче - всё пойдёт в 95-й офшор.
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25.10.2021 18:03 Ответить
а куди пішли ті - інші - 4.5 млрд евро, ...- із 2014 року...
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25.10.2021 18:05 Ответить
А их (эти 4,5млрд) дали за разблокирование вывоза леса-кругляка?
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25.10.2021 18:17 Ответить
у нас самый дорогой лес в мире))) так что успокойся
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25.10.2021 18:22 Ответить
Фашисты называются антифашистами, ватники антиватниками, и транслируют бессмысленную херню в попытке развести срач.
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25.10.2021 18:35 Ответить
и зебилы считают себя умными))))) ты мудень хоть гуглить научись))))
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26.10.2021 15:49 Ответить
Не можна так відверто!!!

Самоцензура по відношенню до картавого де?
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25.10.2021 18:05 Ответить
Да я вообще старался самоцезурно, ходил вокруг да около, тонкими намёками...
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25.10.2021 18:12 Ответить
Как говорил классик: "От каждого по способностям. каждому по потребностям."
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25.10.2021 18:13 Ответить
Это в теории было, а на практике - "от каждого всё до последнего зёрнышка и до последнего вздоха, каждому - место в гулаге (кроме кучки избранных)"...
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25.10.2021 18:21 Ответить
Тільки велике бу(кра)дівництво, там можна зарити (закопати, втопити, вкрасти...) будь які суми!
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25.10.2021 18:03 Ответить
і я би взяв лям під такі відсотки та на такий час ....- а тим більше що ті хто "бере"- "влада" - сам віддавати не будуть ...
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25.10.2021 18:03 Ответить
Я так пойняв шо финансирование бюджетных потребностей - ето зарплаты бюджетникам, а уменьшение финансовой нагрузки на бюджет - ето выплата процентов по старым кредитам.
Отето у нас теперь вырастет економика.
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25.10.2021 18:03 Ответить
Это выплаты в конвертах
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25.10.2021 18:13 Ответить
Скорее всего бюджетной потребности депутатов та министров.
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25.10.2021 18:04 Ответить
Сюр? Анальное отверстие Зеленскага Лещченко, обвиняет РАхметова в том,что тот не даёт закупать рюзьге электричество. То есть Зеленскай требует финансирования террористов Мацковии из бюджета Украины
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25.10.2021 18:05 Ответить
Тоесть как всегда все пойдет на нужды нуждающимся. А нуждаются у нас только госчиновники и депутаты.
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25.10.2021 18:12 Ответить
Там же судді недавно плакали, що на обслугу грошей не вистачає...
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25.10.2021 18:13 Ответить
Потратят на лепнину в верховном суде,на шашлык для гордона,на велик для шустера,на камеры слежения и на S класс для мовных инспекторов.
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25.10.2021 18:20 Ответить
Всьо - транш съели бюджетные крисы.

Как я и говорил - транш еще не пришел, а его уже фактически потратили.
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25.10.2021 18:22 Ответить
Взяли бы , вложили в какой то Проект , и получили в итоге уже 12 мл. , а не растворили и где закупили бумаги формата А4 и туалетную бумагу для Верховной Рады.
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25.10.2021 18:35 Ответить
І знову пенсіонеру нічого не світить...
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25.10.2021 19:00 Ответить
Сиджу на мінімальці і не можу заплатити навіть за тепло...
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25.10.2021 19:02 Ответить
 
 