600 млн евро транша ЕС пойдут на финансирование бюджетных потребностей и уменьшение финансовой нагрузки, - Минфин

Транш в размере 600 млн евро от ЕС будет направлен на финансирование бюджетных потребностей и уменьшение финансовой нагрузки на бюджет Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

"Полученные средства будут направлены на финансирование бюджетных потребностей и уменьшение финансовой нагрузки на бюджет Украины. С учетом полученных средств, общая сумма кредитной помощи ЕС, полученной Украиной в рамках реализации пяти программ макрофинансовой помощи в течение 2014-2021 годов, достигла 5,01 млрд евро", - подчеркнули в министерстве.

В Минфине отметили, что средства предоставлены в виде долгосрочного займа под процентную ставку 0,250% со сроком погашения в апреле 2036 года.

Напомним, 25 октября ЕС выделил Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

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