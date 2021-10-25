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Коломойский может завтра через суд получить от "Нафтогаза" 9 млрд кубометров газа, - Николов

Коломойский может завтра через суд получить от

Это половина всего объема газа, который хранится в украинских газохранилищах.

Об этом пишет в Фейсбуке журналист Юрий Николов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Завтра утром Коломойский может получить решение суда про выемку из "Нафтогаза" 9 миллиардов кубов газа - половины всего, что у нас есть в хранилищах. А если приватовцы дожали нафтогазовцев на подписание нужных им сверок, то Беня заберёт 15 ярдов, а это почти все, что есть у Украины на зиму", - написал он.

Николов пояснил, что речь идет о старом иске "Укрнафты" к "Нафтогазу" с требование оплатить газ, который якобы использовали для нужд населения еще во времена Януковича.

" А тогда его цена была 1000 гривен. А сейчас 1000 баксов. Поэтому Беня не дурак, он не хочет получить в гривнах. Он хочет получить назад газ. Чтобы тут же продать его Украине по 1000 баксов", - предполагает журналист.

Читайте: Книга о махинациях Коломойского по выводу денег из Украины будет опубликована в США в ноябре

"В общем, завтра в суде должны объявить на какой объем газа согласится Нафтогаз Юрия Витренко", - подытожил Николов.

Автор: 

иск (640) Коломойский Игорь (1792) Нафтогаз (3114) суд (25139) Укрнафта (198) Юрий Николов (96)


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Топ комментарии
+45
Правительство Кипра в пятницу, 15 октября, приняло решение об отмене гражданства, предоставленного 45 иностранным гражданам
В списке значились имена семерых граждан Украины: бизнесмен Игорь Коломойский, его супруга Ирина и дочь Анжелика; партнер Коломойского по бизнесу Геннадий Боголюбов, бизнесмен Константин Григоришин, один из основателей корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Виталий Гайдук и его супруга Елена.

І тільки в Україні, бабломойський, нівчьомневиноват і всеемудолжни.
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25.10.2021 18:16 Ответить
+39
Можно даже не сомневаться, что получит.
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25.10.2021 18:12 Ответить
+34
для этого и сменили руководство
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25.10.2021 18:13 Ответить
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Страница 3 из 3
Олигархия расцветает и дошло до полного беспредела олигарха.
Олигархию создал для нас коммуняка Кучма, но следует понимать, что ни один из последующих президентов ничего против олигархии не делал. Поэтому и они все виноваты в том беспределе до которого сейчас дошло.
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26.10.2021 07:10 Ответить
Поэтому, иногда появляющийся вопрос о том кто лучший президент за нашу историю, является совсем неправомерным. Можно поставить вопрос о том кто худший. А худший, конечно, Зеленский.
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26.10.2021 07:18 Ответить
бєня -херувім розжирілий і патлатий вже давно витирає ноги об Україну і українців......а його наркоман-нікчема і нікчемна його гра в президентадуремара.
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26.10.2021 07:46 Ответить
В Україні все актуальнішим назріває вирішення національного питання.
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26.10.2021 08:31 Ответить
когда уже посадят этого небритого жидяру и ворюгу Коломойского!!
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26.10.2021 16:09 Ответить
****** завжди виграє
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26.10.2021 16:39 Ответить
Ну вот, "завтра" уже наступило... и что теперь "Об этом пишет https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=242574234592160&id=100065187562367&m_entstream_source=feed_mobile в Фейсбуке журналист Юрий Николов"
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26.10.2021 17:06 Ответить
панове, прошу мiнусувати

шавку мертвечука, заЖопп та кремлядi гундоса Погребiнського !

https://youtu.be/odw7wn9AdCY

https://imgclf.112ua.tv/original/2021/07/14/459634.jpg?timestamp=1626246144
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26.10.2021 18:06 Ответить
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