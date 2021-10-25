Коломойский может завтра через суд получить от "Нафтогаза" 9 млрд кубометров газа, - Николов
Это половина всего объема газа, который хранится в украинских газохранилищах.
Об этом пишет в Фейсбуке журналист Юрий Николов, сообщает Цензор.НЕТ.
"Завтра утром Коломойский может получить решение суда про выемку из "Нафтогаза" 9 миллиардов кубов газа - половины всего, что у нас есть в хранилищах. А если приватовцы дожали нафтогазовцев на подписание нужных им сверок, то Беня заберёт 15 ярдов, а это почти все, что есть у Украины на зиму", - написал он.
Николов пояснил, что речь идет о старом иске "Укрнафты" к "Нафтогазу" с требование оплатить газ, который якобы использовали для нужд населения еще во времена Януковича.
" А тогда его цена была 1000 гривен. А сейчас 1000 баксов. Поэтому Беня не дурак, он не хочет получить в гривнах. Он хочет получить назад газ. Чтобы тут же продать его Украине по 1000 баксов", - предполагает журналист.
"В общем, завтра в суде должны объявить на какой объем газа согласится Нафтогаз Юрия Витренко", - подытожил Николов.
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Олигархию создал для нас коммуняка Кучма, но следует понимать, что ни один из последующих президентов ничего против олигархии не делал. Поэтому и они все виноваты в том беспределе до которого сейчас дошло.
шавку мертвечука, заЖопп та кремлядi гундоса Погребiнського !
https://youtu.be/odw7wn9AdCY
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