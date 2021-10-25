Конкурс на главу Полесской таможни заблокирован уже 5 месяцев: там руководит фигурант уголовных производств Панчук

Конкурс на должность главы Полесской таможни должен был быть объявлен 5 месяцев назад, но этого до сих пор не произошло. Сейчас Полесской таможней руководит Сергей Панчук – фигурант как минимум 5 уголовных дел, связанных с растаможкой автомобилей.

Об этом говорится в материале Обозревателя, информирует Цензор.НЕТ.

Государственное бюро расследование (ГБР) уже начало как минимум три производства о возможных нарушениях со стороны Панчука и его подчиненных, в то же время сам таможенник ездит на дорогом автомобиле, официально проживает в квартире, которую купил за 13 грн. На его бывшую жену-чиновницу оформили особняк площадью в 367 квадратов в Вишневом Волынской области, пишет Обозреватель.

В своей декларации Панчук указал автомобиль Мерседес GL350 2011 года выпуска, стоимость которого якобы составляет 150 тыс. грн. При этом на сайтах с объявлениями купить такое авто дешевле, чем за 611,8 тыс. грн не удастся, пишет Обозреватель.

Полесская таможня – в числе лидеров по оформлению легковых автомобилей, которые украинцы покупают за границей.

"С автомобилями у таможенника действительно не должно быть проблем. Собеседники в Таможенной службе говорят: ежемесячно в ведомстве под руководством Панчука оформляли 10 тыс. легковых и 1 тыс. грузовых авто. Брокеры, которые занимаются растаможкой, поговаривают: в среднем за каждую машину некоторые таможенники берут 250-500 евро взятки. С такими масштабами, ежемесячно бюджет может терять около 200 млн грн", - пишет Обозреватель.

Издание сообщает, что во время руководства Панчука Государственное бюро расследований задекларировало целый ряд нарушений. В Хмельницком зарегистрировано уголовное производство № 62020240000000237 по ч.2 ст.364 УК Украины по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Полесской таможни Гостаможслужбы, которые незаконно оформили 13 машин, бюджет потерял 300 тыс. грн.

Центральным аппаратом ГБР расследуются производства № 42017030000000333 и № 62020000000000919. Уже изъяли документы, которые свидетельствуют о незаконном оформлении авто.

Еще пример: производства №42017030000000333 и №62020000000000919. В документы внесли ложные сведения о первой регистрации. "Меняли дату изготовления и первой регистрации автомобиля для того, чтобы при его растаможке к нему применять ставку акцизного налога за 1 см. куб. объема двигателя, которая применяется для автомобилей, которые использовались", – пояснили собеседники в правоохранительных органах.

"В сумме за более года работы под руководством Панчука ущерб бюджету может достигать 3 млрд грн, предположили силовики. Но при этом Панчук остается на своем месте, продолжает оформлять автомобили", - пишет Обозреватель.