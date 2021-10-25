Украину впервые пригласили участвовать в Конференции национальных директоров вооружений НАТО, - Минобороны

Украина впервые примет участие в заседание высшего совещательного Комитета Североатлантического совета НАТО по вооружениям - Конференции национальных директоров вооружений.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Александр Носов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал

Конференция национальных директоров по вооружению (Conference of National Armaments Directors-CNAD) с 1996 года является высшим совещательным комитетом Североатлантического совета НАТО по вооружениям. Она координирует реализацию политики НАТО в сфере развития вооружения и военной техники.

По словам Носова, Украина ранее привлекалась к участию в заседаниях Конференции, но сейчас впервые речь идет о вопросах, относящихся к прерогативе исключительно государств-членов НАТО, в частности, инновации в оборонно-технической сфере, трансформации во взаимодействии с наукой и оборонно-промышленным комплексом и достижение оптимального соотношения военных нужд и бюджетных возможностей.

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