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Новости Агрессия России против Украины
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Украину впервые пригласили участвовать в Конференции национальных директоров вооружений НАТО, - Минобороны

Украину впервые пригласили участвовать в Конференции национальных директоров вооружений НАТО, - Минобороны

Украина впервые примет участие в заседание высшего совещательного Комитета Североатлантического совета НАТО по вооружениям - Конференции национальных директоров вооружений.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Александр Носов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал

Конференция национальных директоров по вооружению (Conference of National Armaments Directors-CNAD) с 1996 года является высшим совещательным комитетом Североатлантического совета НАТО по вооружениям. Она координирует реализацию политики НАТО в сфере развития вооружения и военной техники.

По словам Носова, Украина ранее привлекалась к участию в заседаниях Конференции, но сейчас впервые речь идет о вопросах, относящихся к прерогативе исключительно государств-членов НАТО, в частности, инновации в оборонно-технической сфере, трансформации во взаимодействии с наукой и оборонно-промышленным комплексом и достижение оптимального соотношения военных нужд и бюджетных возможностей.

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Автор: 

НАТО (10076) оборона (5234) Носов Александр (8)


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Топ комментарии
+11
И это очень хорошо
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25.10.2021 19:49 Ответить
+11
Давайте хлопці, інтегруйтеся з НАТО при кожній можливості, це нам треба
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25.10.2021 19:51 Ответить
+9
Чим скоріше Україна увійде до НАТО, тим скоріше ***** залишить Україну у спокої!
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25.10.2021 19:53 Ответить
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И это очень хорошо
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25.10.2021 19:49 Ответить
Давайте хлопці, інтегруйтеся з НАТО при кожній можливості, це нам треба
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25.10.2021 19:51 Ответить
Чим скоріше Україна увійде до НАТО, тим скоріше ***** залишить Україну у спокої!
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25.10.2021 19:53 Ответить
Ніколи у спокої нас не залишать.
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25.10.2021 20:01 Ответить
Тільки не про --- рати.
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25.10.2021 19:55 Ответить
Це вже не дадуть, хоч би й захотіли. Стільки дали ******** зброї, стільки вклали грошей, що дороги назад немає. І це дуже добре.
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26.10.2021 08:28 Ответить
Очень приятно, царь! | У Зеленского решили переписать Конституцию и отменить всенародные выборы

https://www.youtube.com/watch?v=7fUkw8--N38
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25.10.2021 20:05 Ответить
Опять просрут
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25.10.2021 20:13 Ответить
Не посылайте туда Дерьмака, зелешваль. Плохо только одно: Зеледент всегда обсирается на таких встречах...
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25.10.2021 20:25 Ответить
не понятно (может пропустил) кто будет представлять Украину?
не дай Боже преЗЕнелохов и его поводырь (завхоз по совместительству)
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25.10.2021 20:41 Ответить
очкастый поедет, боле некому, шо-шо, а блеять он обучен
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25.10.2021 20:46 Ответить
Глава Пентагона Ллойд Остин будучи в Киеве много чего сказал,но в прессу попало очень мало...,оно и понятно...,секрет фирмы...
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25.10.2021 21:30 Ответить
Кого пошлем? Верещук?
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25.10.2021 22:55 Ответить
Хіба за пивом ))
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26.10.2021 08:31 Ответить
 
 