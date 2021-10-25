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Мосийчук предполагает, что у Кадырова есть компромат на Зеленского, поэтому дело о покушении на экс-нардепа "слили"

Мосийчук предполагает, что у Кадырова есть компромат на Зеленского, поэтому дело о покушении на экс-нардепа

Экс-нардеп Игорь Мосийчук вынужден покинуть Украину и переезжать с места на место, опасаясь за свою жизнь.

Об этом он заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

Мосийчук напомнил, что покушение на него совершили ровно четыре года назад, вечером 25 октября 2017-го: он выходил из офиса телеканала "Эспресо", когда рядом взорвался автомобиль. В результате экс-нардеп и два человека получили ранения, два человека погибли.

По словам политика, расследование дела велось "на пятерку", пока в 2019 году к власти не пришел Владимир Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чеченца Умарова, который был свидетелем по делу об убийстве Окуевой и покушении на Осмаева, застрелили в Австрии, - СМИ. ФОТО

Так, в 2018-м на контакт с Мосийчуком вышел критик Рамзана Кадырова из Чечни Мамихан Умаров (Анзор), проживавший тогда в Вене. Его удалось допросить тогдашнему следователю МВД Андрею Небытову. По результатам этих показаний, отмечает экс-нардеп, СБУ начало "контрразведывательную игру" - Умаров "согласился" найти киллера для убийства Мосийчука. Политик отметил, что заказчиком выступил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов, а в качестве исполнителя "нанимали" Олега Ширяева.

Однако в 2019-м уволили всех следователей, которые занимались расследованием готовящегося покушения, а оперативника, задействованного по делу о событиях 2017-го перевели в Краматорск. Умарову, который хотел дать показания в Украине, запретили въезд. Через время его убили в Вене.

По словам Мосийчука, ему 3-4 раза предлагали сделать видеозапись с извинениями перед Кадыровым, чтобы преследование прекратилось. В связи с этим он предполагает, что у главы Чечни есть соответствующий компромат на Владимира Зеленского. Мосийчук напомнил, что в 2014 года в "Вечернем квартале" неудачно пошутили о Рамзане Кадырове. По информации экс-нардепа, "решать" проблему помогали чиновники МВД Владимир Евдокимов и Евгений Коваль. Косвенными свидетельствами наличия у главы Чечни способов влияния на Зеленского экс-нардеп считает увеличение количества кадыровцев в Украине, а также то, что подозреваемые в пяти заказных убийствах - в том числе Амины Окуевой - находятся под домашним арестом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Организатором покушения на меня, Осмаева и убийства Окуевой является личный палач Кадырова Кемаль, - Мосийчук

Напомним, вечером, 25 октября 2017 года, в Киеве, на выходе из офиса телеканала "Эспресо" в результате взрыва был ранен нардеп Игорь Мосийчук ("Радикальная партия"). В момент взрыва рядом с депутатом присутствовал охранник и политолог Виталий Бала. Позже стало известно, что охранник скончался в больнице. Также погиб случайный прохожий, бывший сотрудник МВД Михаил Мормель.

По факту взрыва в Соломенском районе Киева правоохранители открыли уголовное производство по статье "теракт". 26 октября Мосийчука успешно прооперировали. Он заявил, что "заказчики покушения сидят в Москве, а исполнители - киевские".

Вечером 1 июня 2017 года в Киеве произошло покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву - чеченских добровольцев, участников АТО. Покушавшийся на убийство, представившийся французским журналистом и имевший документы гражданина Украины на имя Александра Дакара, несколько раз выстрелил в Осмаева, находясь в его автомобиле в Подольском районе Киева. В свою очередь, жена Осмаева Амина Окуева, которая воевала на Донбассе в рядах ВСУ, выстрелила в нападавшего и ранила его.

30 октября 2017 года на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

Читайте также: Украина может обратиться в суд в Гааге с требованием признать, что РФ покрывает террористов, - Мосийчук о неудавшемся покушении

Автор: 

покушение (1046) Мосийчук Наталья (348) Ширяев Олег (23) Небытов Андрей (166)


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Топ комментарии
+77
Пригадую як зелька вибачався перед кадировим.
Слизняк..
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25.10.2021 20:02 Ответить
+45
не имеет значения за что извиняться перед овце..****. оно встало на колени и этого достаточно
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25.10.2021 20:22 Ответить
+42
Не поняла наезда. Факт того, что ЗЕля жидко обгадился и нижайше просил прощения у каДырки зафиксирован? Зафиксирован. Значит, имеет сформировавшуюся фобию. Теперь на этот звук продолжает жидко гадить в памперс и прятать голову в трусы
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25.10.2021 20:25 Ответить
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Пригадую як зелька вибачався перед кадировим.
Слизняк..
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25.10.2021 20:02 Ответить
не имеет значения за что извиняться перед овце..****. оно встало на колени и этого достаточно
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25.10.2021 20:22 Ответить
Не поняла наезда. Факт того, что ЗЕля жидко обгадился и нижайше просил прощения у каДырки зафиксирован? Зафиксирован. Значит, имеет сформировавшуюся фобию. Теперь на этот звук продолжает жидко гадить в памперс и прятать голову в трусы
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25.10.2021 20:25 Ответить
Яка різниця, за що - тобі подобається рамзанка диров?
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25.10.2021 20:53 Ответить
за то что берегов не видит когда шутейки свои пишет
жаль что не заставили эту гниду извиниться за эбонитовые палочки, Украину актрису и за "молодцов-ополченцев"
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25.10.2021 20:56 Ответить
Еще не вечер Каддафи тоже не предполагал, что закончит с кинжалом в заднице.
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25.10.2021 22:35 Ответить
И Чаушеску
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26.10.2021 06:46 Ответить
да все уже знают, что это за компромат
гордые народы Кривбасса такое не прощают)
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25.10.2021 20:02 Ответить
Хосподя, ещё один аферист вылез на свет, с видео где он в ресторане "вопросы решал". Наказал уже Кадырова?
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25.10.2021 20:04 Ответить
Теперь старый аферист недоволен новым аферистом, за которого топил перед выборами. Обыделся он.
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25.10.2021 20:07 Ответить
Кому ти треба ,нещастя ? За тебе вже всі давно забули, і навіть доляр на кулю пошкодують на тебе витратить .
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25.10.2021 20:05 Ответить
Вне зависимости от этого - мосийчук нафиг никому не всрался.
Шизанутый дурачек и только.
Убили там члена бпндформирования, занимающегося угоном автомобилей.
Небось, угнали у какого-то авторитета любимую игрушку.
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25.10.2021 20:06 Ответить
Воскресили политтруп ,превратившийся в мощи?
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25.10.2021 20:07 Ответить
Компромат на ЗЕ есть у Маслякова. Как он вместе с прааативными мальчиками и Собчачкой извиняется в Мааацкве перед Кадыркой ещё в 2005-м. Видео это из серии 21+++
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25.10.2021 20:07 Ответить
Какой ещё компромат? Тут уже тонны компромата. Мало?!
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25.10.2021 20:11 Ответить
По ходу за яйца ЗЕ! держат все, кому не лень. У всех на ЗЕ! компромат есть
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25.10.2021 20:12 Ответить
Не верю , что все держат Зе за яйца ,
так как у Зебабуіна яєць немає 😠
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25.10.2021 20:29 Ответить
вже обірвали)))
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25.10.2021 20:38 Ответить
У одного Кадырова компромат на Зеленского,
а у другого Кадырова - на Порошенко.
Четыре сапога - две пары.
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25.10.2021 20:20 Ответить
Петя хоч не вибачався... Блін, вибачатися перед галімим чуркою - себе не поважати!
От при Пороху Зеля запустив флешмоб "ідіть у сраку". Чого ж він не запустив флешмоб "кадиров - козо...б"???
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25.10.2021 20:55 Ответить
+Туть ты прав.Компромат собирают на всех...я будучи студентом первого курса в Харькове в 1990 году ,попал под колпак КГБ ССсра дохлого...,голододка студентов закончилась,и 20 октября звонок в дверь,мама открывает дверь, стоит хмырь и говорит : капитан КГБ Орехов и тычет ксиву...,мне нужен ваш сын,мама говорит он уехал к жене в Харьков...,адрес и телефон есть?мама каже нет,он живет под Харьковом в селе...,Орехов тычет визитку,типа пусть позвонит...

Звоню до сих пор* ------------------------
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25.10.2021 20:24 Ответить
Порох вам не по зубам...отдохните Зелемойские КадырОВЦЫ...
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25.10.2021 20:27 Ответить
воно того варте, мосійчук?
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25.10.2021 20:28 Ответить
Всё равно как то унизительно для страны, народа, спецслужб....
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25.10.2021 20:29 Ответить
А кто этим спецслужбам виноват, что они это чучело с выборов не сняли? На него же еще до выборов компромата вагон был. Вот теперь пусть принимают со всех сторон и не жалуются.
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25.10.2021 22:56 Ответить
А про народ я вообще молчу... после выборов 2019 себя человеком ощущаю только когда на English разговариваю, ну и в музее Сковороды интересно на украинском поговорить, а с "народом" лучше на немецком или руским матом - гораздо лучше и быстрее доходит суть.
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25.10.2021 23:04 Ответить
може відосік якийсь цікавий є)
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25.10.2021 20:29 Ответить
Причем тут Кабздыров? Зедебилы выбрали благодарного внучка бородатой бабушки. И теперь бабушка рулит в Украине. Стрижет на тарифах и ценах зебирателей.... За них не обидно, обидно что и все мы тоже под раздачей "плюшек" от бородатой бабушки...
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25.10.2021 20:35 Ответить
Видно, снимали на камеру лицедея пьяным в одних трусах или без на даче под Москвой.
Когда он издевался словесно над политиками Украины перед московитами.
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25.10.2021 20:39 Ответить
Покушение на Шифера лучше обсудите...Он же после тяжелого ранения год должен болеть тяжело..,казав один чувак бывший помошник Авакова...тот тольстый в очках "спец"... правда ща похудал заметно...
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25.10.2021 20:39 Ответить
Та кадыров ничто, это игрушка *****, оно читать не умеет, какой компромат?
Но соелохам зайдет.
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25.10.2021 20:39 Ответить
Кадыровцы пару дней назад На Мацковии разнесли рюсскае быдло втроем против 8 баранов Путлера...рюсские вы и ПРАВДА СТАДО БАРАНОВ...
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25.10.2021 20:42 Ответить
Неделю назад в Чечне была стрелка..типа Краповые Береты РАБссии против чеченов...вы НИКТО... рюсские...вас обосцали кадыровцы па самые БЕРЕТЫ...
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25.10.2021 20:44 Ответить
По словам политика, расследование дела велось "на пятерку", пока в 2019 году к власти не пришел Владимир Зеленский. Источник:

Мосейчук з тих хто досі сере цеглою при згадуванні Пороха. А як **** топив за Клоуна.... Та й взагалі схилився у відверто ватний бік... Чи вин сам такий тупий, чи то їм хтось маніпулює але за той вчинок з каДиркою поважаю...
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25.10.2021 20:47 Ответить
Так компромат на Зеленского есть у всего народа Украины...
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25.10.2021 20:48 Ответить
Он имел ввиду народ Украины, а не жалкую кучку рабов малороса вовки.
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25.10.2021 20:57 Ответить
кому ты нужен клоун?
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25.10.2021 20:54 Ответить
Як говорить українська приказка про Кадирова "Прийде ще на собаку мороз"
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25.10.2021 21:05 Ответить
Мабуть зафільмували, як вовік в юні роки розважався в сауні, або куди там продажних возять.
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25.10.2021 21:17 Ответить
все вы там клоуны долбаные одним миром мазаны, мразота что нынешние что прошлые, только лапшу можете вешать с экранов и бабло пилить
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25.10.2021 21:25 Ответить
Кресло новое купить?) Извилин не добавит, но хоть единственную согреет)
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26.10.2021 01:46 Ответить
Зеленая слизь в свое время так нагастролировала под кайфом на корпоратах в Рашке, что там компромат на него наверно есть даже у уборщих придорожных сортиров
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25.10.2021 21:32 Ответить
да кому это говно мосийчук нужно, просто обещал, взял бабло и кинул,поэтому и боится
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25.10.2021 21:36 Ответить
Кадровцев все боятся. Когда взяли журналистов Лайф-Ньюса с ПЗРК в багажнике возле Славянска, рамзан прислал свой самолет в Киев и обделавшийся Турчинов отдал их просто так. Проблему в Киеве решал глава местной чеченской общины.
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25.10.2021 21:40 Ответить
пруфи будуть чи як завжди обс (однабабкасказала)??
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25.10.2021 22:06 Ответить
https://www.bbc.com/russian/russia/2014/05/140525_lifenews_journalists_released "Какие ваши доказательства" Кокаинум.
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26.10.2021 06:50 Ответить
Хто боїться? В ДАПі наші хлопці стільки цих овце...бів на фарш перетворили!
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25.10.2021 22:44 Ответить
https://www.bbc.com/russian/russia/2014/05/140525_lifenews_journalists_released При чем тут хлопцы с ДАПа? Я про нашу элитку говорю. И про старых стукачков КГБ, что слили Крым.
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26.10.2021 06:51 Ответить
Ти віриш пєпєнцам кадировським? Скоріше за все, їх просто обміняли негласно на наших хлопців...
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26.10.2021 09:27 Ответить
BBC - это английский канал.. как-бы.... в мае месяце никого не меняли... ау....
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26.10.2021 19:24 Ответить
так давайте і далі валіть Пороха, разом зі своїм лідером (підером) шлюшком... ахмєтовські покидьки(((
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25.10.2021 22:04 Ответить
"Мосійчук нагадав, що замах на нього вчинили рівно чотири роки тому, увечері 25 жовтня 2017 го". - Так що великий генбалабол луценко і дружок мосійчука аваков за 2 роки так і не змогли розслідувати цей "замах"? Може тому - що не було нічого такого і цей "замах" є таким же - як і "замах" на шефіра.
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25.10.2021 22:58 Ответить
ой прям у Кад компромат на Зе, шоб твоё дело не расследовать.
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26.10.2021 01:29 Ответить
вор и взяточник которого так и не посадила прошлая власть, исключительно "ценный" источник "информации"... кому то "предположения" этого кадра, хочется приподнести как истину в последней инстанции...о времена, о нравы.
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26.10.2021 03:17 Ответить
Так и новый режим , мог за 2,5 г.посадить , но Мосийчук за них 🤢рвал свою дупу
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26.10.2021 07:01 Ответить
Кому ты нужен чучело. Политический труп о тебе уже давно забыли.
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26.10.2021 07:06 Ответить
серый кардинал дон капоне
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26.10.2021 18:59 Ответить
И чего менять место жительства? Пересидел бы в Разливе.
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26.10.2021 08:45 Ответить
какая связь между ними тремя..это как ворона пукнула в лунную ночь во время муссонных дождей камбодже
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26.10.2021 18:59 Ответить
Прилетело игорешке.Оказывается при барыге (на которого говно разбрасывал)его дело на пятерочку вели.А при писеграе(которому вылизывал анус) в бегах?????? И так будет с каждым,кто превысит цены на бл..дей в штате Техас!!!!Ха Ха.
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26.10.2021 19:59 Ответить
 
 