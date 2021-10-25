Мосийчук предполагает, что у Кадырова есть компромат на Зеленского, поэтому дело о покушении на экс-нардепа "слили"
Экс-нардеп Игорь Мосийчук вынужден покинуть Украину и переезжать с места на место, опасаясь за свою жизнь.
Об этом он заявил в комментарии Цензор.НЕТ.
Мосийчук напомнил, что покушение на него совершили ровно четыре года назад, вечером 25 октября 2017-го: он выходил из офиса телеканала "Эспресо", когда рядом взорвался автомобиль. В результате экс-нардеп и два человека получили ранения, два человека погибли.
По словам политика, расследование дела велось "на пятерку", пока в 2019 году к власти не пришел Владимир Зеленский.
Так, в 2018-м на контакт с Мосийчуком вышел критик Рамзана Кадырова из Чечни Мамихан Умаров (Анзор), проживавший тогда в Вене. Его удалось допросить тогдашнему следователю МВД Андрею Небытову. По результатам этих показаний, отмечает экс-нардеп, СБУ начало "контрразведывательную игру" - Умаров "согласился" найти киллера для убийства Мосийчука. Политик отметил, что заказчиком выступил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов, а в качестве исполнителя "нанимали" Олега Ширяева.
Однако в 2019-м уволили всех следователей, которые занимались расследованием готовящегося покушения, а оперативника, задействованного по делу о событиях 2017-го перевели в Краматорск. Умарову, который хотел дать показания в Украине, запретили въезд. Через время его убили в Вене.
По словам Мосийчука, ему 3-4 раза предлагали сделать видеозапись с извинениями перед Кадыровым, чтобы преследование прекратилось. В связи с этим он предполагает, что у главы Чечни есть соответствующий компромат на Владимира Зеленского. Мосийчук напомнил, что в 2014 года в "Вечернем квартале" неудачно пошутили о Рамзане Кадырове. По информации экс-нардепа, "решать" проблему помогали чиновники МВД Владимир Евдокимов и Евгений Коваль. Косвенными свидетельствами наличия у главы Чечни способов влияния на Зеленского экс-нардеп считает увеличение количества кадыровцев в Украине, а также то, что подозреваемые в пяти заказных убийствах - в том числе Амины Окуевой - находятся под домашним арестом.
Напомним, вечером, 25 октября 2017 года, в Киеве, на выходе из офиса телеканала "Эспресо" в результате взрыва был ранен нардеп Игорь Мосийчук ("Радикальная партия"). В момент взрыва рядом с депутатом присутствовал охранник и политолог Виталий Бала. Позже стало известно, что охранник скончался в больнице. Также погиб случайный прохожий, бывший сотрудник МВД Михаил Мормель.
По факту взрыва в Соломенском районе Киева правоохранители открыли уголовное производство по статье "теракт". 26 октября Мосийчука успешно прооперировали. Он заявил, что "заказчики покушения сидят в Москве, а исполнители - киевские".
Вечером 1 июня 2017 года в Киеве произошло покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву - чеченских добровольцев, участников АТО. Покушавшийся на убийство, представившийся французским журналистом и имевший документы гражданина Украины на имя Александра Дакара, несколько раз выстрелил в Осмаева, находясь в его автомобиле в Подольском районе Киева. В свою очередь, жена Осмаева Амина Окуева, которая воевала на Донбассе в рядах ВСУ, выстрелила в нападавшего и ранила его.
30 октября 2017 года на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.
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Слизняк..
жаль что не заставили эту гниду извиниться за эбонитовые палочки, Украину актрису и за "молодцов-ополченцев"
гордые народы Кривбасса такое не прощают)
Шизанутый дурачек и только.
Убили там члена бпндформирования, занимающегося угоном автомобилей.
Небось, угнали у какого-то авторитета любимую игрушку.
так как у Зебабуіна яєць немає 😠
а у другого Кадырова - на Порошенко.
Четыре сапога - две пары.
От при Пороху Зеля запустив флешмоб "ідіть у сраку". Чого ж він не запустив флешмоб "кадиров - козо...б"???
Звоню до сих пор* ------------------------
Когда он издевался словесно над политиками Украины перед московитами.
Но соелохам зайдет.
Мосейчук з тих хто досі сере цеглою при згадуванні Пороха. А як **** топив за Клоуна.... Та й взагалі схилився у відверто ватний бік... Чи вин сам такий тупий, чи то їм хтось маніпулює але за той вчинок з каДиркою поважаю...