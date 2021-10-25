Оккупанты незаконно составили в Крыму два протокола на адвоката Семедляева

Эдема Семедляева, который защищает крымскотатарских активистов, обвинили в невыполнении законных требований представителя власти.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крымскую солидарность".

Семедляев представляет интересы крымских татар, которых задержали на "суде" по делу Хизб ут-Тахрир. Он пытался обеспечить защиту их прав в "Центральном" отделе полиции № 3. Но вместо этого представители оккупационного Центра противодействия эктсремизму на самого Семедляева составили два протокола.

По информации защитницы Лили Гемеджи, поводом для составления административного одно протокола послужил отказ Семедляева раздеваться по требованию российских силовиков. Те якобы хотели убедиться в отсутствии у юриста экстремистских татуировок. Второй протокол составили за то, что адвокат вел аудиофиксацию нарушений.

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Представительство президента в АРКосуждает задержание в Симферополе активистов "Крымской солидарности" и составление протоколов на адвоката Семедляева.

"Это прямое препятствование профессиональной адвокатской деятельности и лишение права на защиту задержанных. Представительство осуждает незаконные действия оккупационных органов Крыма по ограничению свободы слова, в том числе задержание украинских граждан и препятствование журналистской и профессиональной адвокатской деятельности", - заявили в представительстве президента.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня оккупанты задержали в Симферополе 21 активиста "Крымской солидарности".