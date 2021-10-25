Белый дом о кибератаках россиян: Подобные попытки происходят ежедневно, США будут реагировать агрессивно

Правительство США использует широкий инструментарий для агрессивного реагирования на внешние кибератаки, в том числе превентивные меры защиты, внедрение инноваций, дипломатию и специальные контроперации в киберпространстве, о которых объявляет публично.

Так прокомментировала заявление Microsoft о масштабной кибератаке на США со стороны РФ первая заместитель спикера Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ.

"В целом федеральное правительство агрессивно использует свои полномочия для защиты страны от киберугроз, включая предоставление помощи частному сектору в его усилиях защитить себя, увеличением обмена разведданными, инновационным партнерством с целью внедрения технологий кибербезопасности, двусторонней и многосторонней дипломатии, а также действиями, которые мы не объявляем публично из соображений национальной безопасности", - отметила представительница Белого дома.

Она добавила, что, по информации экспертов, подобные попытки происходят на ежедневной основе со стороны хакеров из России, а также других иностранных правительств.

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Напомним, компания Microsoft заявила о разоблачении масштабной хакерской атаки против почти 150 американских компании со стороны сети хакеров Nobelium, которую связывают с Россией. Это нападение было похожим по тактике и масштабам на прошлогоднюю атаку против американской компании SolarWinds.