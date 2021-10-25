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Белый дом о кибератаках россиян: Подобные попытки происходят ежедневно, США будут реагировать агрессивно

Белый дом о кибератаках россиян: Подобные попытки происходят ежедневно, США будут реагировать агрессивно

Правительство США использует широкий инструментарий для агрессивного реагирования на внешние кибератаки, в том числе превентивные меры защиты, внедрение инноваций, дипломатию и специальные контроперации в киберпространстве, о которых объявляет публично.

Так прокомментировала заявление Microsoft о масштабной кибератаке на США со стороны РФ первая заместитель спикера Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ.

"В целом федеральное правительство агрессивно использует свои полномочия для защиты страны от киберугроз, включая предоставление помощи частному сектору в его усилиях защитить себя, увеличением обмена разведданными, инновационным партнерством с целью внедрения технологий кибербезопасности, двусторонней и многосторонней дипломатии, а также действиями, которые мы не объявляем публично из соображений национальной безопасности", - отметила представительница Белого дома.

Она добавила, что, по информации экспертов, подобные попытки происходят на ежедневной основе со стороны хакеров из России, а также других иностранных правительств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские хакеры пытались атаковать правительственные сети Европы и США , - CNN

Напомним, компания Microsoft заявила о разоблачении масштабной хакерской атаки против почти 150 американских компании со стороны сети хакеров Nobelium, которую связывают с Россией. Это нападение было похожим по тактике и масштабам на прошлогоднюю атаку против американской компании SolarWinds.

Автор: 

россия (96157) США (27118) хакер (1191)


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Топ комментарии
+11
Штати вже визнали разєян людьми без батьківщини.
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25.10.2021 20:42 Ответить
+9
Поки що одні балачки...
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25.10.2021 20:40 Ответить
+6
лучше не так агрессивно как адекватно - взламайте там что-то типа сбербанка или пультов управления охраной кремля (нехай крыса уделается)))))
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25.10.2021 20:54 Ответить
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Поки що одні балачки...
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25.10.2021 20:40 Ответить
Штати вже визнали разєян людьми без батьківщини.
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25.10.2021 20:42 Ответить
ну сподіваюсь це не вся агресія проти рашкі (хоча машки вчора зійшла на...на нішо)))))
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25.10.2021 20:51 Ответить

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25.10.2021 21:47 Ответить
Байден приде -порядок наведе
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25.10.2021 20:45 Ответить
пришел бидон-порядок наведен😃
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25.10.2021 20:47 Ответить
это как ? рычать из под стола ?
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25.10.2021 20:51 Ответить
лучше не так агрессивно как адекватно - взламайте там что-то типа сбербанка или пультов управления охраной кремля (нехай крыса уделается)))))
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25.10.2021 20:54 Ответить
Как взломать матричный принтер или ржавый совковый ригельный замок?
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25.10.2021 23:02 Ответить
Ага. Сейчас Байден еще раз встретится с ****** и агрессивно заглянет ему в глаз и потребует перемирия.
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25.10.2021 20:59 Ответить
З надією на краще. Слава УКРАЇНІ !
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25.10.2021 21:00 Ответить
ФБР США провело мастер-класс по поимке мавзолейного Штирлица,высший пилотаж...Мавзолейные бараны такого не умеют....,наркоты подбросить или обвинить покойного Литвиненко что он взрывал дома в Москве и Волгодонске,а покойная Политковская была агентом Госдепа...,это крысы Путлера умеют...,а работать умом, полный НОЛЬ...
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25.10.2021 21:05 Ответить
Правильно сказал Андрей Пионтковский : Сссром управляли "троечники",РАБссией правят "двоечники"...Садись РАБссия... ДВОЙКА... неуд....
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25.10.2021 21:16 Ответить
РАБссия для Байдена,дремучая тупая дяревня ,типа БОМЖатник,как вчера заявил Госдеп... и попал в самое сердце рюсскава ГУЛАГа
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25.10.2021 21:21 Ответить
Агрессивно дали зеленый свет северному потоку 2. Не делайте лучше ничего убогие. От ваших деяний только вред.
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25.10.2021 21:21 Ответить
Сто двадцать восьмое китайское предупреждение от агрессивного Байдена.
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25.10.2021 21:28 Ответить
Агрессивно снимут последние санкции с Северного потока...
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25.10.2021 22:31 Ответить
Кажется им никогда не надоест зомбировать американцев этой чушью про "русских хакеров".
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25.10.2021 23:30 Ответить
 
 