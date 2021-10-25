Обвиняемый по "Делу Семенченко" агент НАБУ Шевченко: СБУ подделала показания свидетелей. ДОКУМЕНТ
Показания двух свидетелей, допрос которых проводили разные следователи, совпадают буквально до запятой.
Об этом пишет в Фейсбуке обвиняемый по делу, агент НАБУ Евгений Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что двое свидетелей - Роланд Мелия и Эдуард Иваненко - дали двум разным следователям показания, в которых совпадает каждое слово и каждый знак препинания.
"Следователи СБУ так спешили состряпать (дело. - Ред.), что не парились с показаниями от слова совсем - просто копировали напечатанный текст с "правильным" фактажем и давали свидетелям на подпись", - пишет Шевченко.
Он считает, что прокуратура должна квалифицировать это как искусственное создание доказательств обвинения и составление заведомо поддельных официальных документов.
"Если же по сути показаний, то они меня откровенно забавляют - особенно насчет встреч с представителями наркобизнеса: оказывается, я не только террорист, но и наркобарон? Эскобар нервно курит в сторонке", - добавил Шевченко.
Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, чтоСБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.
По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.
Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.
Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.
14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.
26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО. 8 сентября голодающему Семенченко продлили арест на 2 месяца.
30 сентября Шевченко сообщил, что Семенченко "восстанавливает процесс приема пищи".
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так что не совпадают протоколы так что бы полностью до запятой.
хотя конечно абзац скопирован
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https://inforesist.org/ua/na-bukovini-do-cholovika-nagryanula-sbu-cherez-gps-treker-z-aliexpress/ Читать материал на украинском
Фото: 5 канал
В Черновицкой области мужчину оштрафовали за то, что он купил GPS-трекер на сервисе AliExpress. Об этом https://inforesist.org/goto/https://zaxid.net/meshkantsya_bukovini_oshtrafuvali_za_kupleniy_na_aliexpress_gps_treker_n1528533 сообщает издание ZAXID.NET со ссылкой на постановление суда.
Глыбоцкий районный суд оштрафовал местного жителя Валерия Кобу за то, что он купил трекер, который впоследствии не использовал. Устройство было изъято у мужчины сотрудниками СБУ в сентябре 2021 года из-за того, что правоохранители обнаружили в трекере функции отдаленной аудиозаписи.
Речь идет о трекере под названием GF-07, который можно прикрепить к автомобилю благодаря магниту. Заряд этого трекера позволяет использовать его на протяжении шести дней.
Валерий Коба рассказал, что получил данный трекер в качестве дополнения к купленным в 2020 году чехлам для телефона, воспользовавшись акционным предложением купить за 1 доллар «случайный подарок». Когда мужчина посмотрел обзоры на ютубе, то понял, что купил GPS-трекер, однако не использовал его.
В конечном итоге против Валерия Кобы было открыто дело о незаконном хранение спецсредств негласного получения информации. Суд признал мужчину виновным и постановил назначить ему минимальный штраф в 850 гривен с конфискацией устройства слежения.
Аферюга.
А сам суд в українських реаліях може бути років через 100. І головне нікому нічого за це не буде. По суті відсутня система відповідальності (закон) для так званих "правоохоронних органів".