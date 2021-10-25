Обвиняемый по "Делу Семенченко" агент НАБУ Шевченко: СБУ подделала показания свидетелей. ДОКУМЕНТ

Показания двух свидетелей, допрос которых проводили разные следователи, совпадают буквально до запятой.

Об этом пишет в Фейсбуке обвиняемый по делу, агент НАБУ Евгений Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что двое свидетелей - Роланд Мелия и Эдуард Иваненко - дали двум разным следователям показания, в которых совпадает каждое слово и каждый знак препинания.

"Следователи СБУ так спешили состряпать (дело. - Ред.), что не парились с показаниями от слова совсем - просто копировали напечатанный текст с "правильным" фактажем и давали свидетелям на подпись", - пишет Шевченко.

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Он считает, что прокуратура должна квалифицировать это как искусственное создание доказательств обвинения и составление заведомо поддельных официальных документов.

"Если же по сути показаний, то они меня откровенно забавляют - особенно насчет встреч с представителями наркобизнеса: оказывается, я не только террорист, но и наркобарон? Эскобар нервно курит в сторонке", - добавил Шевченко.

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Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, чтоСБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО. 8 сентября голодающему Семенченко продлили арест на 2 месяца.

30 сентября Шевченко сообщил, что Семенченко "восстанавливает процесс приема пищи".