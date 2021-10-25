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Новости Дело Семенченко и Шевченко
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Обвиняемый по "Делу Семенченко" агент НАБУ Шевченко: СБУ подделала показания свидетелей. ДОКУМЕНТ

Обвиняемый по

Показания двух свидетелей, допрос которых проводили разные следователи, совпадают буквально до запятой.

Об этом пишет в Фейсбуке обвиняемый по делу, агент НАБУ Евгений Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что двое свидетелей - Роланд Мелия и Эдуард Иваненко - дали двум разным следователям показания, в которых совпадает каждое слово и каждый знак препинания.

"Следователи СБУ так спешили состряпать (дело. - Ред.), что не парились с показаниями от слова совсем - просто копировали напечатанный текст с "правильным" фактажем и давали свидетелям на подпись", - пишет Шевченко.

Читайте: СБУ заявила о завершении расследования по "делу Семенченко": в уголовном производстве фигурируют девять человек

Он считает, что прокуратура должна квалифицировать это как искусственное создание доказательств обвинения и составление заведомо поддельных официальных документов.

"Если же по сути показаний, то они меня откровенно забавляют - особенно насчет встреч с представителями наркобизнеса: оказывается, я не только террорист, но и наркобарон? Эскобар нервно курит в сторонке", - добавил Шевченко.

Также читайте: Семенченко перевели в Лукьяновское СИЗО, он "восстанавливает процесс приема пищи", - Шевченко

Обвиняемый по Делу Семенченко агент НАБУ Шевченко: СБУ подделала показания свидетелей 01
Обвиняемый по Делу Семенченко агент НАБУ Шевченко: СБУ подделала показания свидетелей 02

Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, чтоСБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО. 8 сентября голодающему Семенченко продлили арест на 2 месяца.

30 сентября Шевченко сообщил, что Семенченко "восстанавливает процесс приема пищи".

Автор: 

подделка (440) СБУ (20033) свидетель (147) Шевченко Евгений (143)


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Топ комментарии
+11
В СБУ пригласили сценариста, который дерьмосценарии пишет для циркоквартала?
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25.10.2021 21:21 Ответить
+8
По сведениям СБУ агент японской сигуранцы С. Семенченко должен был встретиться в тонеле между Сингапуром и Исландией с международным агент-обершпионом полковником аргентинской МИ-5 унд майором корейской МИ-6 украинцем Шевченко.
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25.10.2021 23:02 Ответить
+5
Про це і йде мова, що абзац - копія. Ви ще скажіть, що Шевченко каже неправду, тому що папір різного відтінку 😁
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26.10.2021 06:52 Ответить
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ну вообще то на одном фото 4 страница а на другом 8
так что не совпадают протоколы так что бы полностью до запятой.
хотя конечно абзац скопирован
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25.10.2021 21:06 Ответить
Про це і йде мова, що абзац - копія. Ви ще скажіть, що Шевченко каже неправду, тому що папір різного відтінку 😁
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26.10.2021 06:52 Ответить
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25.10.2021 21:19 Ответить
В СБУ пригласили сценариста, который дерьмосценарии пишет для циркоквартала?
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25.10.2021 21:21 Ответить
Не пригласили , а 🤢🤡главшут назначил 💯%😈👹 черта баканова танцевать под его дудку
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25.10.2021 23:42 Ответить
Перекатать под копирку показания 2 баранов просто....это почти ксерокс...,а с сегодняшними технологиями проще пареной Мавзолейной РЕПЫ...
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25.10.2021 21:23 Ответить
У кацапов страна ментовская, а мы превращаемся в воровскую.
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25.10.2021 21:55 Ответить
у кацапов страна гэбэшная. а Украина как раз ментовская (единственная в пост-совке, все остальные - гэбэшные)
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26.10.2021 01:10 Ответить
Свободу Семену Семенченко!!!Негодяи!
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25.10.2021 22:24 Ответить
FREE SEMEN!!!
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26.10.2021 06:31 Ответить
На Буковине к мужчине нагрянула СБУ из-за GPS-трекера с Aliexpress

https://inforesist.org/goto/https://inforesist.org/ InfoResist

https://inforesist.org/ua/na-bukovini-do-cholovika-nagryanula-sbu-cherez-gps-treker-z-aliexpress/ Читать материал на украинском

Фото: 5 канал

В Черновицкой области мужчину оштрафовали за то, что он купил GPS-трекер на сервисе AliExpress. Об этом https://inforesist.org/goto/https://zaxid.net/meshkantsya_bukovini_oshtrafuvali_za_kupleniy_na_aliexpress_gps_treker_n1528533 сообщает издание ZAXID.NET со ссылкой на постановление суда.

Глыбоцкий районный суд оштрафовал местного жителя Валерия Кобу за то, что он купил трекер, который впоследствии не использовал. Устройство было изъято у мужчины сотрудниками СБУ в сентябре 2021 года из-за того, что правоохранители обнаружили в трекере функции отдаленной аудиозаписи.

Речь идет о трекере под названием GF-07, который можно прикрепить к автомобилю благодаря магниту. Заряд этого трекера позволяет использовать его на протяжении шести дней.

Валерий Коба рассказал, что получил данный трекер в качестве дополнения к купленным в 2020 году чехлам для телефона, воспользовавшись акционным предложением купить за 1 доллар «случайный подарок». Когда мужчина посмотрел обзоры на ютубе, то понял, что купил GPS-трекер, однако не использовал его.

В конечном итоге против Валерия Кобы было открыто дело о незаконном хранение спецсредств негласного получения информации. Суд признал мужчину виновным и постановил назначить ему минимальный штраф в 850 гривен с конфискацией устройства слежения.
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25.10.2021 22:51 Ответить
Країна може спати спокійно.
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26.10.2021 11:09 Ответить
По сведениям СБУ агент японской сигуранцы С. Семенченко должен был встретиться в тонеле между Сингапуром и Исландией с международным агент-обершпионом полковником аргентинской МИ-5 унд майором корейской МИ-6 украинцем Шевченко.
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25.10.2021 23:02 Ответить
Так більшості пєтєботів саме це і подобається.
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26.10.2021 10:04 Ответить
А сема быстро сообразил, что на ЧВК можно хорошо прибарахлиться)))
Аферюга.
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26.10.2021 00:32 Ответить
ну так быканов жи ж ссынарыст... вот и придумывает...
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26.10.2021 05:57 Ответить
Гавкатня не допоможе. Мужньо відповідай на обвинувачення і не мели дурниць. Протоколи допиту взагалі до суду не надають. Є такий принцип - безпосередього сприйняття доказів суддею. Тобто суддя має особисто допитати свідків під час розгляду справи по суті.
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26.10.2021 08:15 Ответить
На основі цих допитиів людей тримають в тюрмах без суду.

А сам суд в українських реаліях може бути років через 100. І головне нікому нічого за це не буде. По суті відсутня система відповідальності (закон) для так званих "правоохоронних органів".
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26.10.2021 09:44 Ответить
Ти шо, довбойоб? На що мені "мужньо відповідати"? На закиди про організацію наркотрафіку з Афганістану?) Відповім, коли перестану реготати з рівня деградації цих недоумків-слідчих)))
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26.10.2021 10:16 Ответить
Злослів'я не робить вам шани. Впевнений, що вашу вину буде доведено у суді. Ви трохи загрались і будите покарані. Чекаємо вистав з полосатими ковдрами.
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26.10.2021 15:27 Ответить
Питання про довбойоба зняте, бо відповідь очевидна🤷🏻‍♂️ Хай щастить😄😄
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26.10.2021 23:45 Ответить
 
 