Эрдоган передумал высылать 10 западных дипломатов, заявления которых посчитал неуважением к суверенитету Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не будет высылать руководителей посольств десяти стран Запада, которых он ранее обвинил во вмешательстве во внутренние дела страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Daily Sabah.

Такое заявление Эрдоган сделал после того, как 25 октября на Twitter-страницах десяти посольств появилось заявление о соблюдении ими статьи 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях. Эта статья обязывает дипломатов "уважать законы и постановления государства пребывания" и "не вмешиваться во внутренние дела этого государства".

"Мы не преследовали цель создать кризис, а эти посольства сделали шаг назад своим заявлением о соблюдении Венской конвенции. Мы ожидаем, что послы в дальнейшем будут действовать соответственно", - заявил Эрдоган после заседания правительства 25 октября.

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Комментируя предыдущее заявление о намерениях выслать десятерых западных дипломатов, президент Турции сказал: "Таков был мой долг, как главы государства - ответить на оскорбление. Заявление десяти посольств касательно предпринимателя Кавалы было нацелено на суверенитет Турции, против нашей судебной системы. Турецкий суд ни от кого не принимает указаний".

Напомним, 18 октября посольства десяти западных стран обнародовали идентичные заявления, в которых призвали Анкару освободить предпринимателя и правозащитника Османа Кавалу. В частности, они заявили, что постоянная судебная волокита по делу Кавалы "бросила тень на уважение к демократии, верховенству права и прозрачности судебной системы Турции".

После этого Министерство иностранных дел Турции вызвало к себе руководителей десяти посольств и заявило, что заявление является вмешательством во внутренние дела страны.

Осман Кавала - турецкий предприниматель, дипломат и правозащитник, информирует hromadske. Его обвиняют в причастности к неудачной попытке переворота в Турции в 2016 году. Ранее Кавалу также называли причастным к протестам 2013 года, в результате которых погибли девять человек, но в 2020 году обвинения сняли.

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Кавала отрицает обвинения в свой адрес. В 2019 году Европейский суд по правам человека заявил, что обоснованных доказательств вины предпринимателя нет, и призвал освободить его. Анкара отказалась выполнять решение ЕСПЧ, заявив, что их часто игнорируют, а повышенное внимание западных стран к делу Кавалы является "двойными стандартами".