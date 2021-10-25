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Новости Газовая война
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Власть Зеленского привела Украину к ситуации, когда он будет выпрашивать у Путина не только встречу, но и энергоносители, - Сюмар

Власть Зеленского привела Украину к ситуации, когда он будет выпрашивать у Путина не только встречу, но и энергоносители, - Сюмар

Украина стоит перед угрозой возвращения на газовую иглу Кремля, а власть пытается прикрыть свои провалы в энергетике очередными фейками против политических оппонентов.

Об этом заявила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар, информирует Цензор.НЕТ.

"Реальность на самом деле ужасная. Зима 21-22 может быть очень холодной. Она может быть очень холодной в домах украинцев. Запасов угля - в 4 раза меньше. Как бы ни убеждал Витренко, что у нас 18 млрд кубов газа в хранилищах, там 4 миллиарда кубов это технический газ, который нельзя выкачивать. Оказывается, что на 9 млрд кубов претендует Игорь Коломойский. И уже завтра в суде "Нафтогаз" должен ответить честно украинцам, сколько газа он отдаст Коломойскому и сколько останется украинцам. Коломойский выставил претензии и будет судиться за 9 млрд кубов газа", - отметила Сюмар.

"Это означает, что у нас останется 4 миллиарда для нужд страны. Это вообще ни о чем ", - предостерегает народный депутат.

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"Мы видим, что за эти 2,5 года мы пришли к ситуации, когда не дай Бог Украине придется выпрашивать у Путина не только встречу, а выпрашивать энергоносители. Все это - из-за системных хронических ошибок власти. От Газпрома предшественники ей оставили 4 миллиарда долларов на счетах украинского Нафтогаза. Мы же фактически их отсудили у Газпрома. Сколько можно было весной. когда эти деньги были на счету Нафтогаза, купить газа? Он стоил тогда 100, 150, максимум 200 долларов за тысячу кубометров", - констатирует Сюмар.

Автор: 

Сюмар Виктория (423) Европейская Солидарность (1059)


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Топ комментарии
+29
Памагітє !!!
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25.10.2021 21:43 Ответить
+28
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25.10.2021 21:37 Ответить
+22
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25.10.2021 21:34 Ответить
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25.10.2021 21:34 Ответить
Ще віддасть коломойші половину газових запасів...і все. Побіжить хутіну чоботи лобизати.
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25.10.2021 21:37 Ответить
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25.10.2021 21:37 Ответить
Почему полиция Чернигова заставляет платить взятки, не охренела ли полиция?
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25.10.2021 21:39 Ответить
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25.10.2021 21:40 Ответить
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25.10.2021 21:40 Ответить
Памагітє !!!
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25.10.2021 21:43 Ответить
И есть же ещё не довольные ,цены на продукты низкие ,дороги гладкие и новые

Гречка по 12 гривен за килограмм, сало - за 50. Говядина - 50-70 грн, но можно купить и за 20, Источник:
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25.10.2021 21:43 Ответить
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25.10.2021 21:47 Ответить
В нього в мізках сало з гречкою, баклан кацапський.
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26.10.2021 06:40 Ответить
Вообще то эта тенденция подоражания цен на энергоносители сейчас по целой Европе. Тут от клоуна ничего не зависит и ту же аферу с северным потоком тоже не при клоуне начали. Спасибо старой кобыле меркельше. Ещё Европа сама себя загнала в угол не только с газом и северным потоком, но и с эмисными нормами и переходом на зелёную энергетику. + Германия в следующем году планирует позакрывать атомные станции.
П.С. в той же Чехии огромные энергокомпании прекращают деятельность. Т.е. кидают своих клиентов, которые заключали договора на несколько лет вперёд.
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25.10.2021 21:42 Ответить
Причем тут сейчас? Совсем не про это статья, а про весну.
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25.10.2021 21:45 Ответить
Яка тенденция? Почему Осел не закупил газ летом? Деньги были. Но Бубочка закатал их в асфальт і в свої офшори.
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25.10.2021 21:53 Ответить
Зепил, когда усрался - надо подмываться и трусы менять, а не трендеть, что все усыраются
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26.10.2021 08:53 Ответить
А шо Беня...Он всю жисть занимался махинациями. Ну будет Украина ему должна за газ 9 млрд долларов. Не в первый раз Беня натягует украинцев. Новость прям...
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25.10.2021 21:45 Ответить
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25.10.2021 21:53 Ответить
Міша Карлсон не дурак, вчасно спригнув в Грузію, там тепло і кормлять з ложечки
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25.10.2021 21:46 Ответить
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25.10.2021 21:46 Ответить
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25.10.2021 21:48 Ответить
Майя Санду послала Путлера на три буквы с его вонючим газом....Шкандаль....
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25.10.2021 21:49 Ответить
наш дурачок подпишет все не читая
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25.10.2021 21:54 Ответить
Он будет выправить газ с отвращением к кацапам. Тимошенко здорово поднялась на газе, Зеленский тоже так захотел.
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25.10.2021 21:50 Ответить
Макс,ти бачишся мені не пропаганлоном.Коли Сенька вухатий "відмовився від кацапського газу" і Україна стала "незалежною" від пуйла,заверещали про "Перемогу"...Правда трошечки замовчали,що будемо купляти той самий газ,тільки через європейських посередників...Пуйло поклав всю Європу РАКОМ.І де та газова незалежність,свідки сивочолого рятівника України???
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26.10.2021 07:12 Ответить
Зато ти бачишся тупим пропагандоном
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26.10.2021 08:55 Ответить
Крыса Путлерская потребовала от Майи Санду признать Крым РАБссиянским и скидка на газ будет 100 пудов....

Гопник конченный кидалово включил...
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25.10.2021 21:51 Ответить
пора уже сдавать ЗЕленую куклу в утиль ... вместе с ее потерявшим края шапито и с бородатым кукловодом в придачу. всю шоблу, оптом...
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25.10.2021 21:54 Ответить
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25.10.2021 21:56 Ответить
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25.10.2021 22:05 Ответить
Воїни боронили.
А чим займався у той час Петро всім відомо.
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25.10.2021 22:07 Ответить
Чим?
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25.10.2021 22:15 Ответить
крал и распихивал по офшорам!
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26.10.2021 03:03 Ответить
подробнее можно или опять выперд в лужу?
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26.10.2021 06:50 Ответить
Підривали склади з ************, і крали все що погано лежить, почерк ж2.
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26.10.2021 06:44 Ответить
гав та в кубло, щоб не выдно було?
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26.10.2021 06:51 Ответить
да да да.... вони рятували... они бегали поначалу как обосраные, не знали что и куда, а рятували ,я считаю, это те многочисленные добровольцы, которые первыми приняли удар.... я бывал в те дни рядом с передовой, армия голая и босая, и бк проблема, и ответку нужно было согласовывать с Киевом, вот если бы онпи всей командой в тот момент были возле нулевого и управляли процессом не из теплых кабинетов, тогда да, я бы сказал что они.. а так вышло - вперед орлы а я за вами, я пошутил идите сами!
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25.10.2021 22:18 Ответить
и только ты в ослепительно белых кальсонах знал точно,как и что делать...
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26.10.2021 08:36 Ответить
и ты вместе со мной в белых кольсонах знал ... я не брал на себя роль управления страной, ты немного не по адресу...я помогал исключительно в своих возможностях.. у меня не было рошена в липетске
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26.10.2021 08:47 Ответить
Да, српл ты тогда знатно, помощничек
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26.10.2021 08:59 Ответить
а ты че рожу свою подставлял, что видел как я срал? фуууу.. извращенец!
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26.10.2021 09:18 Ответить
Здрасте....
Мы же газ в Европе покупаем.
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25.10.2021 22:05 Ответить
Или народу всё хорошо или где скидальщики?
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25.10.2021 22:07 Ответить
Сьома, так ті бєдній чи шо?
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25.10.2021 22:16 Ответить
Голосом экзальтированной дамы подвывает Кремль.Всепропальщики -содержанки Кремля.
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25.10.2021 22:17 Ответить
Ванга предсказала, что Зеленский будет на посту президента Украины полсрока, потом его повесят на каштане в центре Киева вместе с Коломойским.
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25.10.2021 22:20 Ответить
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25.10.2021 22:30 Ответить
Украина добывает собственного газа достаточно для нужд населения.
Его https://biz.censor.net/news/3289531, а продают его по 8 и хотят по 30!
Где будет брать газ Ахметов не должно волновать украинцев, в принципе!
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25.10.2021 22:28 Ответить
Мы запомним что сказала эта Сюмар.И если зима пройдёт нормально то мы этой Сюмаро весной припомним
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25.10.2021 22:32 Ответить
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25.10.2021 22:54 Ответить
А если ненормально - никому не припомнишь?
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25.10.2021 22:57 Ответить
Зє блазень, під керівництвом єрмака, виконав наказ путєна...
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25.10.2021 22:35 Ответить
Тупишь как овца.
https://www.youtube.com/watch?v=_fZ3h5TJLos
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25.10.2021 22:59 Ответить
саме головне, щоб такі "шоу" не забувалися...і Харанту після виборів це відчулося..і вагнергейт, і єрмаки з сивохами і дубінськими...і посадки Патріотів....так просто...або просто так "па-пріколу".. на років два-три в Лук`янівському сізо йому б прищепили "любов до України"...
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25.10.2021 23:10 Ответить
Це опитування проводить ТК Банкової. Голосувати можна за посиланням: https://t.me/office_ua/1346?fbclid=IwAR2zl7NzJJteec_MUbL8tOgzFPk30bpiXG-7H_22Z_67xZx9qol4EhGyf-I https://t.me/office_ua/1346
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25.10.2021 23:16 Ответить
Я бы на Месте Пороха послал всех нахрен и не взваливал на себя неблагодарный скот - быдло должно страдать, должно нажраться своего выбора до кровавого поноса.
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26.10.2021 06:48 Ответить
За российский газ для тройки украинских олигархов наш верховный главнокомандующий готов абсолютно на все при встрече с Путиным. Но для особо доверительных отношений Владимир Владимирович людям всегда предпочитает собак. А Владимир Александрович хоть и готов стать раком, но еще не успел обрасти возбуждающей шерстью, как у Конни.
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25.10.2021 23:19 Ответить
У меня вопрос к Украинцам. Вы себе представляете Западных Германцев или Южных Корейцев - которые говорят или говорили - «Хай кацапы себе оставят ГДР/КНДР, один черт там проживают окацапевшии черти и нам с ними супа не сварить»?! Именно так реагирует на все попытки Зе к миру, Украинская националистически настроенная прослойка населения. Достаточно почитать Цензор.

Вы не находите странным что Вилли Брандт или Синьдзо Абэ не считали/не считают что западло говорить с русскими о воссоединении своих народов? У вас у Украинцев земли много лишней, или народа?

так как вещи протекают, вы завтра будете с Одессой и Днепром прощаться а не контроль на Крымом и Донбассом восстанавливать.
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25.10.2021 23:32 Ответить
За спиной германцев и южнокорейцев стоит вооруженный цивилизованный мир в который эти страны УЖЕ встроены. Можно требовать все. Мы же с 35 миллионами украинцев в случае войны должны будем противостоять 140 миллионам вооруженных злобных кацапов.
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25.10.2021 23:47 Ответить
В Україні багато кацапської наволочі,це нащадки окупантів, колонізаторів та окацаплених хахлів-колаборантів,євреїв-чекістів,які донедавна були правлячою окупанською адміністрацією,Українці,ще під внутрішньою окупацією,тому їм притаманний максималізм.Єдине,що потрібно Українцям , це заявити своє право на свою спадщину,свою землю,мову традиції і знищити українофобську падаль безпощадно.
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26.10.2021 01:32 Ответить
"Наші ракети зможуть дістати до Москви" - Арестович
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25.10.2021 23:49 Ответить
эта тьотя никогда не брешет.
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26.10.2021 02:39 Ответить
не находите, эта порошенковская "кадра" чем то напоминает нелю штепу, сепаратистку что они умудрились не посадить...за 5(пять) лет)))))))))))))
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26.10.2021 03:08 Ответить
Я нахожу тебя зеленым туповатым тридварастом
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26.10.2021 09:03 Ответить
ПНХ
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26.10.2021 11:38 Ответить
Так все и задумывалось.
Зеленский справился с поставленными перед ним задачами:
- разрушить внешнюю политику и внешние связи Украины,
- разрушить экономику страны и сделать Украину опять энергозависимой от Рашки...
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26.10.2021 06:46 Ответить
До обрання Зеленського і COVIDу теж не було! Догрались!
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26.10.2021 07:46 Ответить
Главное, что стало понятно, что вас , дебилов, таки до хрена. Хотя, я и так это знал
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26.10.2021 09:04 Ответить
 
 