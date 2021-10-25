Власть Зеленского привела Украину к ситуации, когда он будет выпрашивать у Путина не только встречу, но и энергоносители, - Сюмар

Украина стоит перед угрозой возвращения на газовую иглу Кремля, а власть пытается прикрыть свои провалы в энергетике очередными фейками против политических оппонентов.

Об этом заявила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар, информирует Цензор.НЕТ.

"Реальность на самом деле ужасная. Зима 21-22 может быть очень холодной. Она может быть очень холодной в домах украинцев. Запасов угля - в 4 раза меньше. Как бы ни убеждал Витренко, что у нас 18 млрд кубов газа в хранилищах, там 4 миллиарда кубов это технический газ, который нельзя выкачивать. Оказывается, что на 9 млрд кубов претендует Игорь Коломойский. И уже завтра в суде "Нафтогаз" должен ответить честно украинцам, сколько газа он отдаст Коломойскому и сколько останется украинцам. Коломойский выставил претензии и будет судиться за 9 млрд кубов газа", - отметила Сюмар.

"Это означает, что у нас останется 4 миллиарда для нужд страны. Это вообще ни о чем ", - предостерегает народный депутат.

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"Мы видим, что за эти 2,5 года мы пришли к ситуации, когда не дай Бог Украине придется выпрашивать у Путина не только встречу, а выпрашивать энергоносители. Все это - из-за системных хронических ошибок власти. От Газпрома предшественники ей оставили 4 миллиарда долларов на счетах украинского Нафтогаза. Мы же фактически их отсудили у Газпрома. Сколько можно было весной. когда эти деньги были на счету Нафтогаза, купить газа? Он стоил тогда 100, 150, максимум 200 долларов за тысячу кубометров", - констатирует Сюмар.