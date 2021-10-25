Ковид и изоляция сказались на психологическом состоянии детей и подростков, - медик Аноприенко

Ковид и изоляция сказались не только на образе жизни детей и подростков, но и их психологическом состоянии, считает заведующая Центром медико-психологической, социально-реабилитационной помощи детям НДСБ "Охматдет" Елена Аноприенко.

Об этом врач заявила в интервью Цензор.НЕТ, характеризуя причины суицидов у несовершеннолетних.

"Они больше времени проводят в интернете. Гиподинамия, ограничение контактов – все это приводит к определенному психологическому состоянию, которое может быть длительным. Тем более, что и сама пандемия уже длится довольно продолжительное время. Эти факторы нельзя не учитывать", - отметила Аноприенко.

По ее словам, еще одна проблема, на которую следует обратить внимание – это интернет-зависимость. Дети иногда могут заводить друзей в виртуальном пространстве, находят там поддержку и могут попадать под их негативное влияние.

"Подростковый возраст – это возраст переходный из детства к взрослой жизни, период активной социализации, познания нового, формирования новых связей взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, влюбленности и переживаний, и суицидальная попытка совершается на фоне острой аффективной реакции, которая развивается по механизму "короткого замыкания", когда порой малозначительный повод играет роль "последней капли" и провоцирует суицидальное действие.

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Часто суицидальные попытки у подростков обусловлены нарушением отношения в семье, в школе со сверстниками и направлены не на самоуничтожение, а на восстановление нарушенных социальных связей с окружающими, привлечения внимания, демонстрации.

Мы уже говорили о том, что идет активная социализация ребенка, он отрывается от семьи, входит в группу таких же подростков, и если эта группа находится в зоне риска по употреблению психоактивных веществ, алкоголя то подросток может попадать под негативное влияние группы. Потребление психоактивных веществ, алкоголя часто приводит к зависимости и нередко к суицидальному поведению.

Мы же неслучайно говорим о рисковом поведении в подростковом возрасте, которое требует особого внимания. Важно, чтобы были доступны службы, куда ребенок и семья могли бы обратиться, чтобы получить качественную психологическую и при необходимости психиатрическую помощь", - акцентировала она.

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