РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9920 посетителей онлайн
Новости
1 996 14

Ковид и изоляция сказались на психологическом состоянии детей и подростков, - медик Аноприенко

Ковид и изоляция сказались на психологическом состоянии детей и подростков, - медик Аноприенко

Ковид и изоляция сказались не только на образе жизни детей и подростков, но и их психологическом состоянии, считает заведующая Центром медико-психологической, социально-реабилитационной помощи детям НДСБ "Охматдет" Елена Аноприенко.

Об этом врач заявила в интервью Цензор.НЕТ, характеризуя причины суицидов у несовершеннолетних.

"Они больше времени проводят в интернете. Гиподинамия, ограничение контактов – все это приводит к определенному психологическому состоянию, которое может быть длительным. Тем более, что и сама пандемия уже длится довольно продолжительное время. Эти факторы нельзя не учитывать", - отметила Аноприенко.

По ее словам, еще одна проблема, на которую следует обратить внимание – это интернет-зависимость. Дети иногда могут заводить друзей в виртуальном пространстве, находят там поддержку и могут попадать под их негативное влияние.

"Подростковый возраст – это возраст переходный из детства к взрослой жизни, период активной социализации, познания нового, формирования новых связей взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, влюбленности и переживаний, и суицидальная попытка совершается на фоне острой аффективной реакции, которая развивается по механизму "короткого замыкания", когда порой малозначительный повод играет роль "последней капли" и провоцирует суицидальное действие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко: Вакцинировать детей от COVID-19 в Украине пока не будут

Часто суицидальные попытки у подростков обусловлены нарушением отношения в семье, в школе со сверстниками и направлены не на самоуничтожение, а на восстановление нарушенных социальных связей с окружающими, привлечения внимания, демонстрации.

Мы уже говорили о том, что идет активная социализация ребенка, он отрывается от семьи, входит в группу таких же подростков, и если эта группа находится в зоне риска по употреблению психоактивных веществ, алкоголя то подросток может попадать под негативное влияние группы. Потребление психоактивных веществ, алкоголя часто приводит к зависимости и нередко к суицидальному поведению.

Мы же неслучайно говорим о рисковом поведении в подростковом возрасте, которое требует особого внимания. Важно, чтобы были доступны службы, куда ребенок и семья могли бы обратиться, чтобы получить качественную психологическую и при необходимости психиатрическую помощь", - акцентировала она.

Также смотрите: В Киеве подросток прыгнул с крыши: "Через полчаса привели его мать. Это невозможно было смотреть без слез". ФОТОрепортаж 18+

Полный текст интерью с Еленой Аноприенко читайте тут.

Автор: 

дети (6573) подростки (460) самоубийство (1011) Аноприенко Елена (2)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
Да они и без изоляции многие из-за компов почти не вылезают.))
показать весь комментарий
25.10.2021 22:05 Ответить
+3
https://psyfactor.org/lib/behterev2.htm Академик В. М. Бехтерев "Эпидемия ковидобесия"
показать весь комментарий
25.10.2021 22:16 Ответить
+2
а ещё и читают...)))
показать весь комментарий
25.10.2021 22:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Растёт ковидное поколение.
показать весь комментарий
25.10.2021 22:00 Ответить
та пилять какие нынче дети психологически неуравновешены... ну просто пифдец трагедия...
показать весь комментарий
25.10.2021 22:04 Ответить
Да они и без изоляции многие из-за компов почти не вылезают.))
показать весь комментарий
25.10.2021 22:05 Ответить
Лет, эдак, десять назад смотрим как-то с мужем вечером телевизор. Передача, типа, "их нравы". Рассказывают о какой-то скандинавской тюрьме, где сидят приговорённые к пожизненному.
Отдельные номера (назвать это камерой язык не поворачивается), холодильник, компьютер. Постельное раз в неделю меняют. Чистое бельё ежедневно приносят. Меню можно заказывать по желанию. Еду в номер приносят прямо к компьютеру. Посуду забирают. Регулярные прогулки...
Муж, глядя в телевизор, задумчиво так: "А наш-то сын и не знает, что он на пожизненном. Только с более строгим режимом... Вообще без прогулок..."
показать весь комментарий
25.10.2021 23:16 Ответить
У нас сейчас и взрослые неуравновешенные. Посмотрите что хотя бы на этом форуме пишут.
показать весь комментарий
25.10.2021 22:23 Ответить
а ещё и читают...)))
показать весь комментарий
25.10.2021 22:34 Ответить
Это да. Тут и не поспоришь.
показать весь комментарий
25.10.2021 22:43 Ответить
это только начало ...
показать весь комментарий
25.10.2021 22:09 Ответить
https://psyfactor.org/lib/behterev2.htm Академик В. М. Бехтерев "Эпидемия ковидобесия"
показать весь комментарий
25.10.2021 22:16 Ответить
а на здоровье и порой жизни взрослых и пожилых не сказалось? интересно что заложено в название статьи? не намерелись ли интернет-хейтеры и ковид-диссиденты объединить усилия...
показать весь комментарий
25.10.2021 22:23 Ответить
Ну наконец хоть кто-то сказал про гиподинамию, от Ляшко и Кузина этого точно не дождаться.
показать весь комментарий
25.10.2021 23:53 Ответить
 
 