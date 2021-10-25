Главные новости 25 октября: СНБО обнародовал список Telegram-каналов с роспропагандой, за поездку без сертификата будут штрафовать

СНБО опубликовала список Telegram-каналов с российской пропагандой, за поездку без сертификата о вакцинации могут оштрафовать, "Квартал 95" старается не шутить о Зеленском - главные новости 25 октября.

СНБО опубликовал список Telegram-каналов с роспропагандой

Эти каналы, по версии СНБО, продвигают пророссийские нарративы и унижают национальное достоинство украинцев. Среди низ - Klymenko Time, Vesti, Шептун и First.

"Дію" пытались подделать ради сертификатов о вакцинации

"Тут одни умельцы для Android сделали фейковую копию приложения с документами в дизайн стиле "Дії", которая устанавливается по ссылке, не с Google Play (формат apk). Цель - создавать подделки ковидных сертификатов, фейковые паспорта для покупки алкоголя несовершеннолетним", - рассказал глава Минцифры Федоров. QR-коды в приложении не считываются, пользователи могут попасть под статью о подделке документов, предупредили в министерстве.

Штраф за отсутствие сертификата будет платить не перевозчик, а пассажиры

В автобусы и поезда, едущие за пределы области, сейчас не должны пускать без документа о вакцинации или свежего ПЦР-теста. Теперь Кабмин внес изменения, вследствие которых штраф за отсутствие сертификата будет платить не перевозчик, а сам пассажир. Сумма штрафа - от 17 до 34 тыс. грн.

Кроме этого, с 8 ноября от работы начнут отстранять чиновников и учителей, которые не сделали прививку. Исключения - те, у кого есть медицинские противопоказания. Зарплату во время отстранения выплачивать не будут.

Украина сейчас - на третьем месте в мире и на втором месте в Европе по суточной смертности от коронавируса. За сутки заболели 14 634 человека, умерли 330.

Украина получила 600 млн евро помощи от Еврокомиссии

Европейская комиссия от имени Европейского союза выплатила Украине 600 млн евро в виде макрофинансовой помощи. Деньги пойдут на финансирование бюджетных потребностей и уменьшение финансовой нагрузки.

Ресторатор Тищенко похвастался говядиной по 50 грн

Депутат и ресторатор рассказал, что покупает на Бессарабском рынке гречку по 12 и 28 гривен за килограмм, сало по 50 гривен и говядину - по 50-70 гривен.

Кум Зеленского признался, что в "Квартале 95" есть цензура

"Да, это самоцензура. Он наш товарищ, мы не можем сейчас оценивать все. Но я тебе скажу, что на самом деле изменения в стране таки происходят", - рассказал кум президента, актер "Квартала 95" Пикалов. Он также говорит, что первая леди Елена Зеленская продолжает писать шутки для "Женского квартала", а первый помощник президента Сергей Шефир - курировать юмор в "Чисто News".

Данилов рассказал, кто в Украине за Путина

"Много таких групп? Я знаю как минимум три группы, которые выясняют, кто будет представлять здесь интересы Путина. Отвалившаяся группа - это была группа Медведчука, четвертая", - рассказал секретарь СНБО.