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Главные новости 25 октября: СНБО обнародовал список Telegram-каналов с роспропагандой, за поездку без сертификата будут штрафовать

Главные новости 25 октября: СНБО обнародовал список Telegram-каналов с роспропагандой, за поездку без сертификата будут штрафовать

СНБО опубликовала список Telegram-каналов с российской пропагандой, за поездку без сертификата о вакцинации могут оштрафовать, "Квартал 95" старается не шутить о Зеленском - главные новости 25 октября.

СНБО опубликовал список Telegram-каналов с роспропагандой

Эти каналы, по версии СНБО, продвигают пророссийские нарративы и унижают национальное достоинство украинцев. Среди низ - Klymenko Time, Vesti, Шептун и First.

"Дію" пытались подделать ради сертификатов о вакцинации

"Тут одни умельцы для Android сделали фейковую копию приложения с документами в дизайн стиле "Дії", которая устанавливается по ссылке, не с Google Play (формат apk). Цель - создавать подделки ковидных сертификатов, фейковые паспорта для покупки алкоголя несовершеннолетним", - рассказал глава Минцифры Федоров. QR-коды в приложении не считываются, пользователи могут попасть под статью о подделке документов, предупредили в министерстве.

Штраф за отсутствие сертификата будет платить не перевозчик, а пассажиры

В автобусы и поезда, едущие за пределы области, сейчас не должны пускать без документа о вакцинации или свежего ПЦР-теста. Теперь Кабмин внес изменения, вследствие которых штраф за отсутствие сертификата будет платить не перевозчик, а сам пассажир. Сумма штрафа - от 17 до 34 тыс. грн.

Кроме этого, с 8 ноября от работы начнут отстранять чиновников и учителей, которые не сделали прививку. Исключения - те, у кого есть медицинские противопоказания. Зарплату во время отстранения выплачивать не будут.

Украина сейчас - на третьем месте в мире и на втором месте в Европе по суточной смертности от коронавируса. За сутки заболели 14 634 человека, умерли 330.

Украина получила 600 млн евро помощи от Еврокомиссии

Европейская комиссия от имени Европейского союза выплатила Украине 600 млн евро в виде макрофинансовой помощи. Деньги пойдут на финансирование бюджетных потребностей и уменьшение финансовой нагрузки.

Ресторатор Тищенко похвастался говядиной по 50 грн

Депутат и ресторатор рассказал, что покупает на Бессарабском рынке гречку по 12 и 28 гривен за килограмм, сало по 50 гривен и говядину - по 50-70 гривен.

Кум Зеленского признался, что в "Квартале 95" есть цензура

"Да, это самоцензура. Он наш товарищ, мы не можем сейчас оценивать все. Но я тебе скажу, что на самом деле изменения в стране таки происходят", - рассказал кум президента, актер "Квартала 95" Пикалов. Он также говорит, что первая леди Елена Зеленская продолжает писать шутки для "Женского квартала", а первый помощник президента Сергей Шефир - курировать юмор в "Чисто News".

Данилов рассказал, кто в Украине за Путина

"Много таких групп? Я знаю как минимум три группы, которые выясняют, кто будет представлять здесь интересы Путина. Отвалившаяся группа - это была группа Медведчука, четвертая", - рассказал секретарь СНБО.

Автор: 

вакцина (3815) Данилов Алексей (1066) Еврокомиссия (1470) Квартал-95 (224) помощь (7872) пропаганда (3696) СНБО (4440) Евросоюз (17267) Тищенко Николай (337) Дія (426) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Я не пойму одного - зачем они так требуют массовую вакханализацию? Никаких стандартных противоэпидемических мероприятий нигде не проводятся, везде очереди в поликлиниках, маршрутки переполнены, контроля за больными нет никакого, больных не лечат, кроме ковидлы никаких болячек больше нет .... А вместо них всех гонят штрыкаться. Но вакханализация не есть противоэпид.мероприятием. Она не предотвращает заболеваемость и распространение хвори. В чем смысл? Жижа одобрена для экстренного применения??? А в чем экстренность если по данным ВОЗ имунитет появляется только через месяц. Это есть экстренно? И держится до полугода - это разве ваксцина? Сцина наверное и то полезней. )))
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25.10.2021 22:16 Ответить
+3
Рабінович вже на "Українв24" хвалиться , що його канал прорекламували, гидота.... Випадково вмикнув... Нарід аплодує...
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25.10.2021 22:24 Ответить
+3
Есть такая информация, что люди с хроническими болячками рискуют получить обострение этих болячек при вакцинации от коронавируса !
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25.10.2021 22:27 Ответить
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Я не пойму одного - зачем они так требуют массовую вакханализацию? Никаких стандартных противоэпидемических мероприятий нигде не проводятся, везде очереди в поликлиниках, маршрутки переполнены, контроля за больными нет никакого, больных не лечат, кроме ковидлы никаких болячек больше нет .... А вместо них всех гонят штрыкаться. Но вакханализация не есть противоэпид.мероприятием. Она не предотвращает заболеваемость и распространение хвори. В чем смысл? Жижа одобрена для экстренного применения??? А в чем экстренность если по данным ВОЗ имунитет появляется только через месяц. Это есть экстренно? И держится до полугода - это разве ваксцина? Сцина наверное и то полезней. )))
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25.10.2021 22:16 Ответить
Смысл в том чтобы не тратить потом деньги на лечение невакцинированных в стационарах
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25.10.2021 22:20 Ответить
А смысл? Чтобы потом тратить деньги на лечение вакцинированных?
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25.10.2021 22:36 Ответить
Есть такая информация, что люди с хроническими болячками рискуют получить обострение этих болячек при вакцинации от коронавируса !
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25.10.2021 22:27 Ответить
Ну это закономерно если клетки начинают вырабатывать чуждый для организма спайк- белок который сам по себе токсичен и вызывает воспаления и тромбы
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25.10.2021 23:03 Ответить
Таки на что обратил внимание ( не знаю может именно мне не попадалось) раньше при эпидемии гриппа и ОРВИ писали хоть какие рекомендации , пить больше жидкости ,там липу с мёдом или малиной. Принимать для профилактики дибазол , тамифлю или амизон.ту же аскорбинку ,а сейчас только укол и больше ни чего из рекомендаций
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25.10.2021 22:54 Ответить
тому, що треба забезпечити продажі компніям. А не липу з медом.
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25.10.2021 23:33 Ответить
Почему нельзя не вакцинированных расстреливать на месте , или отлавливать в специальные лагеря , делать лагеря под открытым небом , только забор нужен хороший и вышки ....демократия же.... цивилизация , права и свободы человека
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25.10.2021 22:17 Ответить
Потому что, например, в быдлохарьковских трамваях 25-40%, включая кондукторов, даже не носят маски, кашляя при этом. Даже в поликлиниках, в ковидных очередях(вся "медицина" быдлохарьковского горсовета(да-да, не МОЗ) считает своим правом "барина" не лечить больных, а непременно каждого поставить в многочасовую очередь, чтоб "знал свое место") процентов 5 конченного быдла без масок или с высунутым клювом...
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25.10.2021 22:26 Ответить
Скажу больше, в троллейбусах каждый день вижу такую картину - кондуктор выйдя с одной двери троллейбуса не может зайти в другую, так как люди висят на ступеньках и двери не могут нормально закрыться ! Ношение эстетических масок примерно 80% в транспорте. Из тех кто носит - половина не прикрывают нос. Хотя вирус проникает в организм в основном через слизистую глаз, плавательные очки никто не носит !
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25.10.2021 22:37 Ответить
то есть для малярных работ маски вот эти не годятся , а для защиты от смертельного вируса годятся ....
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25.10.2021 22:42 Ответить
а для защиты от смертельного вируса годятся ....
Так утверждают уважаемые специалисты из той же ВОЗ. Но всегда найдется быдло маляр, который, конечно же, знает лучше их. Кста, запоребриковая пропаганда это всячески поощряет...
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25.10.2021 23:50 Ответить
да маляра это быдло понятно, да и дворники быдло, и штукатуры -быдло , и рабочие на хлебзаводе быдло вонючее , это с Ваших слов понятно ....
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26.10.2021 06:36 Ответить
Моя мысль неправильно понята, уточню:

пока маляр, дворник, или доктор с дипломом, как у кивы, или нардеп, или бандит типа быдлохарьковской власти за 40 последних лет, молчит и не лезет в вопросы, например
, переноса ковид, противореча признанным специалистам, он не является быдлом, но как только оно своим ламерством\религией или просто тупостью начинает решать не только за себя, но и за окружающих - безусловно, это быдло.
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26.10.2021 14:20 Ответить
то есть если ты за кого то решаешь ? .... то ... ты то ? кто ?
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26.10.2021 18:46 Ответить
У вас череп правильной формы.
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25.10.2021 22:30 Ответить
Истинный Ариец ?
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25.10.2021 22:38 Ответить
он истинный ЗЕариец...!
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25.10.2021 22:42 Ответить
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26.10.2021 18:45 Ответить
непонятка...? этот максиммыксымович истинныйЗЕариец...\именно этот...\
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26.10.2021 18:50 Ответить
А шо, не видно?
"расстреливать", "отлавливать", "в лагеря"...
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25.10.2021 22:42 Ответить
как твой дед
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25.10.2021 22:43 Ответить
У меня череп правильной формы.
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25.10.2021 22:40 Ответить
Так, а я за шо?
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25.10.2021 22:43 Ответить
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25.10.2021 22:44 Ответить
Там запоребриком сделался очередной хлопок, имхо, тоже неплохая новость можно и включить в список главных...
https://twitter.com/NORS79629247/status/1452662025885306880?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwgr%5*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F Взрыв в жилом доме в Набережных Челнах.
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25.10.2021 22:18 Ответить
красиво - но очень-очень мало этой красоты...(
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25.10.2021 22:40 Ответить
Рабінович вже на "Українв24" хвалиться , що його канал прорекламували, гидота.... Випадково вмикнув... Нарід аплодує...
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25.10.2021 22:24 Ответить
Рябиновичь это био-мусор , и тот кто с ним общается, сам становится таким !
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25.10.2021 22:42 Ответить
Клоунада с санкциями СНБО продолжается, вот тут выяснили, что перед тем как ввести санкции СНБО https://www.dymka.com.ua/suspilstvo/figurantiv-sanktsij-rnbo-zazdalegid-poperedzhaly-shhob-vony-vstygly-vyvesty-aktyvy-zmi/ контрабандистов предупреждали и давали время вывести активы , пока быдло развесив уши думало, что зеленый выродок реально санкции будет какие то вводить против таких же барыг, как он сам.
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25.10.2021 22:39 Ответить
КАЦАПИ ВСЮДИ ХОЧУТЬ ПОСПІТИ - І ЗА ВАКЦИНАЦІЮ І ПРОТИ ВАКЦИНАЦІЇ ОДНОЧАС, КГБ/ФСБ НЕ СПИТЬ
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26.10.2021 01:05 Ответить
Ау!! РНБО!! Вы где??...Разве вы не видите как ежедневно это проклятое пророссийское гнездо,, хорошо устроившихся на каналах "Украина-24" "НАШ" и "1+1" Вместе с ярыми пророссийскими телеведущими типа: Назарова и ещё 3-4 пропагандонов, приглашая на эти же каналы пророссийских Рабиновичей , ,бойко,Шуфрича, долбанного сына подводника Спивака, подхалима и недоучки Пальчевского и продолжают петь те же диферамбы этому пуйлу-***** и России. И вообще где наше СБУ и Контрразведка??Чем они занимаются?? Все эти пророссийские пропагандосы давно должны были бесплатно добывать уголёк на шахтах Волыни, а эти каналы ТВ крупно оштрафованы или лишены лиценций!! Или У нас РНБО только ..БЛА...БЛА ...БЛА???.... ВЫ посмотрите , что говорит и творит на канале "Украины-24" это безпривязное жидовское животное и ворюга Рабинович!! Он уже открыто призывает к свержени сущестующей власти.. А реакции НУЛЬ!! Что боитесь ЕС ?? ЕС сейчас сама в гавне по уши!!
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26.10.2021 10:07 Ответить
 
 