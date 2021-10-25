Правительство ставит перед собой задачу создавать по 350 тыс. новых рабочих мест ежегодно, - глава Минэкономики Любченко

Ежегодно в Украине будут создавать по 350 тыс. новых рабочих мест ежегодно.

Об этом заявил в интервью "Зеркалу недели" первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Алексей Любченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

Уже создана инвестиционная карта Украины. Она проходит финальную стадию наполнения и согласования. Учтены все регионы и их задачи. Громады сами выбирают, какое производство разместить, какую инфраструктуру развивать. Узнать бизнес-потенциал украинцев поможет электронная перепись населения.

"Это не абстракция, а конкретная задача. Области в разрезе территориальных громад разбивают эти задачи, заполняют матрицу инвестиционными проектами, которые у них есть или могут быть. Мы видим объемы инвестиций по каждой области, видим ответственные министерства. Там и "Большое строительство", и другие проекты, в частности, связанные с атомной энергетикой. Это все имплементируется в одну инвестиционную карту", - сообщил Любченко.

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