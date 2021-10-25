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Правительство ставит перед собой задачу создавать по 350 тыс. новых рабочих мест ежегодно, - глава Минэкономики Любченко

Правительство ставит перед собой задачу создавать по 350 тыс. новых рабочих мест ежегодно, - глава Минэкономики Любченко

Ежегодно в Украине будут создавать по 350 тыс. новых рабочих мест ежегодно.

Об этом заявил в интервью "Зеркалу недели" первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Алексей Любченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

Уже создана инвестиционная карта Украины. Она проходит финальную стадию наполнения и согласования. Учтены все регионы и их задачи. Громады сами выбирают, какое производство разместить, какую инфраструктуру развивать. Узнать бизнес-потенциал украинцев поможет электронная перепись населения.

"Это не абстракция, а конкретная задача. Области в разрезе территориальных громад разбивают эти задачи, заполняют матрицу инвестиционными проектами, которые у них есть или могут быть. Мы видим объемы инвестиций по каждой области, видим ответственные министерства. Там и "Большое строительство", и другие проекты, в частности, связанные с атомной энергетикой. Это все имплементируется в одну инвестиционную карту", - сообщил Любченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительству надо создать 860 тысяч новых рабочих мест, чтобы выполнить планы поступлений по НДФЛ в Бюджете-2022, - Кулинич

Автор: 

работа (602) Министерство развития экономики (78) Любченко Алексей (80)


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Топ комментарии
+13
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25.10.2021 22:43 Ответить
+12
Чувак на самокаті вже обіцяв лохам.
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25.10.2021 22:41 Ответить
+11
Иначе 1 лярд деревьев не посадить...
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25.10.2021 22:43 Ответить
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А раб силу де візьмуть?
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25.10.2021 22:39 Ответить
на Луне!
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25.10.2021 22:40 Ответить
Фух, мля... Где ж вас столько балаболов берётся?
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25.10.2021 22:41 Ответить
Ну вот, наконец-то! Вот ведь могут же! Задачу поставить...
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25.10.2021 22:41 Ответить
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25.10.2021 22:43 Ответить
Чувак на самокаті вже обіцяв лохам.
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25.10.2021 22:41 Ответить
И всем по 4 тыс. евро в месяц.
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25.10.2021 22:41 Ответить
с окладом три копейки ?
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25.10.2021 22:42 Ответить
Верю!В зарплату в 4000 баксов верил,и в это поверю.
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25.10.2021 22:42 Ответить
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25.10.2021 22:43 Ответить
Иначе 1 лярд деревьев не посадить...
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25.10.2021 22:43 Ответить
Так они и набирают рабочих садить деревья на поле чудес...
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25.10.2021 23:01 Ответить
Интересно,Кто же нашептывает пану президенту (министру) такие странные цифры? И столько нулей. Какие дятлы!
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26.10.2021 00:10 Ответить
Ага, 500 тыс. рабочих мест Шмыгаль, как обощал, уже создал.
Теперь нужно еще 350 тыс.
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25.10.2021 22:44 Ответить
Берите выше, 500000 или миллион, кто больше. Обещальщики хреновые.
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25.10.2021 22:45 Ответить
Це який вже уряд Володимира фон Квартал-Зільонського роздає такі обіцянки?
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25.10.2021 22:47 Ответить
В проект бюджета на следующий год заложили 2,7 миллиарда гривен на «разработку инвестиционных проектов». Вот эти обещания и будут стоить 2,7 миллиарда.
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25.10.2021 22:49 Ответить
Не смішно. Більшість адекватних людей вже за границею. Скоро вже нікого буде обкрадати, панове "зелені"!
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25.10.2021 22:53 Ответить
ШмигАль обіцяв у травні 2020 зробити 500 000 робочих місць... І де вони??? Хтось бачив???
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25.10.2021 23:03 Ответить
Ти ховрашка бачиш? Ні, а він десь є.
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25.10.2021 23:08 Ответить
Якщо правильно розуміти заяви ЗЕ-кодли, то кількість безробітних зросте на 350 000.
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25.10.2021 23:05 Ответить
Дак перед этим анонсировали по тысяче смертей в день от ковида. Так за год и насобирается 350тыс. вакантных рабочих мест.
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25.10.2021 23:06 Ответить
Все задача поставлена, можно ответственным лицам и премию в 1-10 млн к новому году выписать!
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25.10.2021 23:08 Ответить
Может ошибся - сокращать...
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25.10.2021 23:14 Ответить
Рабочі місця дали б міжнародні інвестиції, але хто ж сюди інвестуватиме ? Впродовж 30 років це країна олігархічного феодалізму, податкового садізму, тотальної корупції, свавілля влади і беззаконня
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25.10.2021 23:16 Ответить
мало времени осталось вашему ЗЕ-правительству такое сделать если вьі вечно не собираетесь сидеть в своих креслах и обещать и только обещать. Где вьі там и в какой своей книге обещания регистрируете ?
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25.10.2021 23:18 Ответить
Україна і надалі буде втрачати трудові ресурси!Чому?На це питання добре відповів правозахисник Євген Захаров-"У нас існує бідність працюючих людей."
Насправді це сором для держави коли працююча людина неможе дозволити собі щось інше крім задоволення основних потреб життєдіяльності.
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26.10.2021 00:09 Ответить
Значит те 500000 рабочих мест, что давеча обещали создать с каждого утюга, уже созданы??? И где же они созданы, в какой реальности, не в той ли, где говядина по 20 гривен на базаре продается? ))
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26.10.2021 00:13 Ответить
Передайте правительству Украины привет от Бени, а то они не в курсе, что с его потужных предприятий люди пачками увольняются, не желая работать за копейки, скоро останутся одни пенсионеры и неопытные желторотые, которым деваться некуда. Это папа зелёной марионетки своим рабам не платит, а шо тогда говорить за страну в целом.
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26.10.2021 00:13 Ответить
P.S.
Працевлаштовуйте в першу чергу своїх зелебаранів.
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26.10.2021 00:39 Ответить
перше робоче місце готове
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26.10.2021 04:31 Ответить
Такое количество продавцов вам уже не найти,надо строить заводы.
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26.10.2021 06:22 Ответить
сказочные дебилы!
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26.10.2021 07:12 Ответить
це ж за які гроші вони хочуть їм з/п платити, нові станки включать. дурні, не заважайте бізнесу працювати і він сам створить робочі місця.
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26.10.2021 08:00 Ответить
Что бы создать рабочие места,нужно создать условия при которых они создаются,а условия создаются нормальным законодательством,т.е.парламентом,который абсолютно не способен к такой работе,так что количество рабочих мест у нас всегда будет со знаком минус.
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26.10.2021 08:32 Ответить
Ну дает, "студент"!
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26.10.2021 08:50 Ответить
После обещанных 4000 долларов зарплаты учителям весь ваш "свист" уже украинцам не интересен.... брехливей "слуг" Украина еще не видела...
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26.10.2021 09:30 Ответить
Там Клоун два года назад обещал снижение тарифов вдвое.... , А еще Космодром, миллиард деревьев, экономический прорыв, аэропорт в каждом городе и т.д. Брехун ещё тот...
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26.10.2021 09:32 Ответить
б что у нас ещё остались безработные??? ведь эти два звездуна базарный барыга Шмаргаль и офшорный барыга Зеленский обещали своим избирателям , что ежегодго будут созданы по 500 тыс рабочих мест! Или это опять наглая ложь этих безграмотных бездарей , клоунов, продовцов с лотка , кухарок и посудомоек, пришедших к власти!! Придурки!!
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26.10.2021 09:33 Ответить
 
 