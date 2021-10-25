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Новости Коронавирус и карантин
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На железнодорожных вокзалах с 21 октября вакцинировано 8 тыс. человек, - Укрзализныця

На железнодорожных вокзалах с 21 октября вакцинировано 8 тыс. человек, - Укрзализныця

"Укрзализныця" открыла пункты вакцинации на 19 железнодорожных вокзалах Украины, где с 21 октября прививки против COVID-19 получили более 8 тыс. человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Пункты вакцинации работают на железнодорожных вокзалах Львова, Ривне, Ковеля, Ивано-Франковска, Ужгорода, Черновцов, Одессы, Николаева, Харькова, Днепра, Кривого Рога, Каменского, Мариуполя, Краматорска, Киева (два пункта), Нежина, Коростеня, Винницы, Хмельницкого.

В ближайшее время планируется открыть пункты вакцинации в Тернополе и Херсоне.

Пассажиры, имеющие справку о получении одной или двух доз вакцины, могут свободно путешествовать железнодорожным транспортом. Пассажиры, которые по разным причинам не прививаются, могут путешествовать, предъявив отрицательный результаты ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующий 72 часа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На киевском вокзале работают два пункта вакцинации от COVID-19. ФОТО

Сейчас точки тестирования развернуты на 10 центральных железнодорожных вокзалах Киева, Львова, Харькова, Одессы, Днепра, Запорожья, Мукачево, Кривого Рога, Винницы и Полтавы (станция Полтава-Киевская). Пассажиры, имеющие билет, могут сделать тест за 350 грн. С 21 октября сделано уже более 10 тыс. тестов. 

Автор: 

вокзал (268) карантин (16729) прививка (191) Укрзализныця (2761) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
это прорыв. и удивление столько бесстрашных готовых загнуться в туалете вокзала от шока
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25.10.2021 23:16 Ответить
+2
они прямо в сральниках приходят? опорожнился, пожалуйте укол, но если шо, нас тут небыло...
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25.10.2021 23:57 Ответить
+1
В скрепной - натуральная катастрофа..Замалчивается.Люди в провинции мрут ,как мухи ,от ковида.Кислорода -острая нехватка.Даже кислород из Рвсн и военнокосмических сил не улучшает ситуации.Даже по 3му разу привитые Спутником мрут не хуже непривитых.Стариков на магистральный кислород даже по блату не пристроишь.Знаю не понаслышке.Новости от личных источников из разных регионов.Мрут семьями.
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25.10.2021 23:31 Ответить
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25.10.2021 23:11 Ответить
это прорыв. и удивление столько бесстрашных готовых загнуться в туалете вокзала от шока
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25.10.2021 23:16 Ответить
В общественных туалетах ещё начните вакцинировать! Кто хотел - уже вакцинировался в более комфортных местах.
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25.10.2021 23:17 Ответить
то проблeма тих хто досi нe вакцинувався
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25.10.2021 23:43 Ответить
В Нью-Йорке из-за протестов против обязательной вакцинации перекрыто движение по Бруклинскому мосту

Городская полиция сообщает в Твиттере, что в демонстрации принимают участие сотни людей - это пожарные, медики и сотрудники правоохранительных органов, которые не согласны с требованием вакцинироваться всем сотрудникам муниципальных служб. Первую прививку, согласно распоряжению мэра Нью-Йорка, они должны сделать к этой пятнице. В случае отказа их отправят в неоплачиваемый отпуск, а в последствии могут уволить.

По данным телеканала ABC вакцинацию предстоит пройти примерно 50 тысячам городских служащих.
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25.10.2021 23:17 Ответить
нeхай пiдписують вiдмову вiд лiжка i кисню i валять на всi 4. Дарвiн про них подбає
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25.10.2021 23:45 Ответить
В скрепной - натуральная катастрофа..Замалчивается.Люди в провинции мрут ,как мухи ,от ковида.Кислорода -острая нехватка.Даже кислород из Рвсн и военнокосмических сил не улучшает ситуации.Даже по 3му разу привитые Спутником мрут не хуже непривитых.Стариков на магистральный кислород даже по блату не пристроишь.Знаю не понаслышке.Новости от личных источников из разных регионов.Мрут семьями.
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25.10.2021 23:31 Ответить
они прямо в сральниках приходят? опорожнился, пожалуйте укол, но если шо, нас тут небыло...
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25.10.2021 23:57 Ответить
 
 