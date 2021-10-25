На железнодорожных вокзалах с 21 октября вакцинировано 8 тыс. человек, - Укрзализныця
"Укрзализныця" открыла пункты вакцинации на 19 железнодорожных вокзалах Украины, где с 21 октября прививки против COVID-19 получили более 8 тыс. человек.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЗ.
Пункты вакцинации работают на железнодорожных вокзалах Львова, Ривне, Ковеля, Ивано-Франковска, Ужгорода, Черновцов, Одессы, Николаева, Харькова, Днепра, Кривого Рога, Каменского, Мариуполя, Краматорска, Киева (два пункта), Нежина, Коростеня, Винницы, Хмельницкого.
В ближайшее время планируется открыть пункты вакцинации в Тернополе и Херсоне.
Пассажиры, имеющие справку о получении одной или двух доз вакцины, могут свободно путешествовать железнодорожным транспортом. Пассажиры, которые по разным причинам не прививаются, могут путешествовать, предъявив отрицательный результаты ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующий 72 часа.
Сейчас точки тестирования развернуты на 10 центральных железнодорожных вокзалах Киева, Львова, Харькова, Одессы, Днепра, Запорожья, Мукачево, Кривого Рога, Винницы и Полтавы (станция Полтава-Киевская). Пассажиры, имеющие билет, могут сделать тест за 350 грн. С 21 октября сделано уже более 10 тыс. тестов.
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Городская полиция сообщает в Твиттере, что в демонстрации принимают участие сотни людей - это пожарные, медики и сотрудники правоохранительных органов, которые не согласны с требованием вакцинироваться всем сотрудникам муниципальных служб. Первую прививку, согласно распоряжению мэра Нью-Йорка, они должны сделать к этой пятнице. В случае отказа их отправят в неоплачиваемый отпуск, а в последствии могут уволить.
По данным телеканала ABC вакцинацию предстоит пройти примерно 50 тысячам городских служащих.