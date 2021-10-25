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Новости Борьба с коронавирусом
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Украинцам надо прекратить выбирать вакцину "получше", если она утверждена ВОЗ, то уже подходит, - глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Шахин

Украинцам надо прекратить выбирать вакцину

В ЮНИСЕФ призывают прекратить практику подбора вакцин от COVID-19. Украинцы должны делать прививки доступным препаратом, потому что подходят все утвержденные ВОЗ вакцины.

Об этом во время пресс-конференции сказал глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"То, что мы наблюдаем в Украине - многие граждане отдают предпочтение той или иной вакцине. Кому-то нравится Пфайзер, кому какая-то другая вакцина. Эту практику надо прекратить... О чем идет вообще речь, когда в Украине сверхнизкие темпы охвата вакцинацией граждан? Необходимо делать акцент на важности иммунизации. Особенно это касается людей, которым больше 65 лет, у которых есть сопутствующие заболевания. Надо чтобы люди прекратили делать выбор, ту или иную вакцину получать. Запомните: если вакцина утверждена ВОЗ, она уже подходит. Приходите и прививайтесь. Я считаю, что Минздрав в этом направлении действительно фантастически работает", - сказал Шахин.

Он напомнил, что сейчас также важно сделать прививку и от гриппа, поскольку сочетание двух заболеваний - гриппа и COVID-19 - имеет тяжелые последствия.

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Напомним, Министерство здравоохранения Украины в партнерстве с ЮНИСЕФ и при финансовой поддержке правительства США в контексте пандемии COVID-19 на проведение обновления холодового оборудования для транспортировки и временного хранения вакцин. Всего планируется доставить: 5643 термоконтейнера; 8100 термосумок; 197 730 хладоэлементов; 27 486 устройств температурного мониторинга.

Автор: 

вакцина (3815) ЮНИСЕФ (166) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+12
В Падуе у главврача взяли интервью и там среди раскладки по количеству больных сколько с какими болезнями есть такое - из 10 лежащих в реанимации 7 вакцинированных . насколько помню в Италии 70% вакцинации .так отчего же помогают эти уколы если пропорции тяжких сохраняются
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25.10.2021 23:47 Ответить
+11
Примерно означает-
Колитесь, что дадут и не выделывайтесь, а то умные нашлись, еще думаете, изучаете.
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25.10.2021 23:45 Ответить
+11
Це просто чергова брехня антиваксів. Є хоч якісь пруфи, що викликають довіру?
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25.10.2021 23:57 Ответить
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Бсконечно можно смотреть на четыре вещи:

1) Как горит огонь
2) Как течет вода
3) Как работает человек
4) Как в бессильной злобе корчится кацап-антиваксер

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26.10.2021 00:13 Ответить
шмурдячок "Жричодали"
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26.10.2021 00:03 Ответить
Винцо такое - "Минасцали".
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26.10.2021 12:00 Ответить
Давай, украинцы сами разберутся, какую вакцину колоть, колоть или не колоть!
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26.10.2021 00:08 Ответить
угу, примерно с таким же успехом как разобрались - кого президентом выбирать.
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26.10.2021 00:12 Ответить
"Борці" вже не стримуються. Одне горлає про диктатуру, це забороняє піддослідним обирати, що їм вколють. Ось так. Сказано - мусите робити саме це і саме так. Що привезли - те й ширяйте і уклінно дякуйте. Про вас уже "подбали" =благодійнички=.

Довго трималися, до речі.
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26.10.2021 00:10 Ответить
Типа вас кто-то заставлял выбирать потерпевшего вислюка и бегать от вакцинациии
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26.10.2021 00:21 Ответить
Выбор был невелик. Вор или клоун.
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26.10.2021 08:56 Ответить
И шо за вор?
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26.10.2021 09:17 Ответить
Він в слові "ілі" дві зайві букви написав.
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26.10.2021 09:37 Ответить
А де було це чортило,коли депутатів і чиновників ширяли Пфайзером ? Може люди бажали чудову вакцину CoronaVac ,чи AstraZeneca/Covishield ?
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26.10.2021 00:27 Ответить
мля, шо еще за "Багдасарян"?! в гос.органах Украины вообще есть украинцы?

или только одни нацмены?
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26.10.2021 00:51 Ответить
"Мурат Шахин" - что это вообще за хер, который указывает гражданам Украины что им делать?
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26.10.2021 00:49 Ответить
Просто ради информации.Я пенс. Модерна два укола летом. После второго два дня температура под 40. И все. Сейчас сопли, 37,отхаркиваю, лечусь крепкими настойками внутрь.
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26.10.2021 00:58 Ответить
И это у Вас с лета такое? Или только сейчас началось? И почему написали, что лечитесь?
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26.10.2021 09:45 Ответить
Это своим правнукам-калекам будете сообщать.
Что модерна, что два укола, что летом - им полегчает.
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26.10.2021 11:59 Ответить
правильно.
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26.10.2021 01:50 Ответить
все таки лучше в лагеря тех кто не хочет колоться , что это за поведение такое ? в лагеря или расстрел -вот это дело ! вот тогда порядок будет ... все гос деятели это оценят на цензоре
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26.10.2021 06:40 Ответить
Шахін - дібіл совковий звичайний . Він не розуміє що влада забезпечила вакцини - багато і різної . Люди вибирають , бо є вибір .
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26.10.2021 07:04 Ответить
піддослідні пацючки не мають права вибору
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26.10.2021 07:58 Ответить
Поки зелений ковідний сертифікат діє 180 днів
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26.10.2021 08:19 Ответить
Особенностью этого вируса является тот факт, что его жертвами в нынешней ситуации с доступностью к любым вакцинам, становяться антивакцинаторы, луддиты, сектанты, разные упоротые и т.п. Вопрос такой, в глобальном плане развития цивилизации это хорошо или плохо?
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26.10.2021 09:42 Ответить
я вакцинований короновак,вакцину обирав в часи коли на вибір була китайска чи індійська. і робив то онлі для імунітету. так нині з нею далеко не заїдеш- але здоров*я передусім! тож всі ваши понти то понти
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26.10.2021 09:57 Ответить
Подходят все утверждённые вакцины.
Подходят кому - ваксерманам ?
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26.10.2021 11:53 Ответить
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