Воевавшего на Донбассе наемника Головырцева в российском Петербурге осудили на 22 года за убийство местного курсанта
Суд в российском Санкт-Петербурге приговорил местного жителя Антона Головырцева к 22 годам лишения свободы, признав его виновным в убийстве курсанта местного университета МВД и подготовке взрыва поста ДПС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Согласно материалам уголовного дела, Головырцев совершил убийство в феврале 2014 года исходя из "радикальных взглядов" и "неприязни к сотрудникам правоохранительных органов". По данным следствия, на тот момент он нигде не работал и не учился, при этом увлекался оружием и стрельбой.
В марте 2015 года Головырцев установил взрывное устройство на ступеньке поста ДПС в Петроградском районе Петербурга, но бомбу успели обнаружить и обезвредить. В октябре его соратник установил такое же устройство у поста ГИБДД в Выборгском районе, и оно сработало. При взрыве серьезные ранения получила находившаяся рядом женщина - ей, в частности, оторвало ступню.
СМИ сообщают, что между этими событиями Головырцев успел принять участие в российско-украинской войне.
Отмечается, что вину в инкриминируемых преступлениях он признал.
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1. Маємо "-" два козломордих.
2. І це величезний "+"
P.S. Прошу повторити "на біс".
Лавров сделал все для того,чтобы на РАБссию смотрели в Мире как на опасную Шизофреничку....