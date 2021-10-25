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Новости Агрессия России против Украины Война
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Воевавшего на Донбассе наемника Головырцева в российском Петербурге осудили на 22 года за убийство местного курсанта

Воевавшего на Донбассе наемника Головырцева в российском Петербурге осудили на 22 года за убийство местного курсанта

Суд в российском Санкт-Петербурге приговорил местного жителя Антона Головырцева к 22 годам лишения свободы, признав его виновным в убийстве курсанта местного университета МВД и подготовке взрыва поста ДПС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Согласно материалам уголовного дела, Головырцев совершил убийство в феврале 2014 года исходя из "радикальных взглядов" и "неприязни к сотрудникам правоохранительных органов". По данным следствия, на тот момент он нигде не работал и не учился, при этом увлекался оружием и стрельбой.

В марте 2015 года Головырцев установил взрывное устройство на ступеньке поста ДПС в Петроградском районе Петербурга, но бомбу успели обнаружить и обезвредить. В октябре его соратник установил такое же устройство у поста ГИБДД в Выборгском районе, и оно сработало. При взрыве серьезные ранения получила находившаяся рядом женщина - ей, в частности, оторвало ступню.

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СМИ сообщают, что между этими событиями Головырцев успел принять участие в российско-украинской войне.

Отмечается, что вину в инкриминируемых преступлениях он признал.

Автор: 

Санкт-Петербург (488) суд (25139) наемники рф (2092)


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Топ комментарии
+22
Я с 2014 года им этого и желал, чтобы и к ним в Москву и Питер (и в более мелкие гадюшники) пришли "ДНР" и "ЛНР".
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26.10.2021 00:01 Ответить
+20
Говорили русским в 2014 - все это зверье, которое вы отправляете в Украину, вернется к вам, поселится по соседству, и в какой-то момент у него сорвет крышу. И вашим же женам придется с ними познакомиться вплотную. Жрите, суки, не обляпайтесь.
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26.10.2021 00:40 Ответить
+15
С нынешнего Лугандона ( будущего снова нашего Донбасса) надо выдавливать весь подобный криминальный биомусор на Рашу, пусть там орудуют
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26.10.2021 00:07 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
этот голодранцев даже на мордовии нашустрил. за это его удмурты в зиндан да 20 ку отправили. на сайберию елки валить.
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26.10.2021 00:00 Ответить
Я с 2014 года им этого и желал, чтобы и к ним в Москву и Питер (и в более мелкие гадюшники) пришли "ДНР" и "ЛНР".
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26.10.2021 00:01 Ответить
С нынешнего Лугандона ( будущего снова нашего Донбасса) надо выдавливать весь подобный криминальный биомусор на Рашу, пусть там орудуют
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26.10.2021 00:07 Ответить
так они там в самых верхушках власти уже очень давно
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26.10.2021 00:10 Ответить
вот дурак, надо было не курсанта мочить а с Ху#ла начинать !
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26.10.2021 00:04 Ответить
Говорили русским в 2014 - все это зверье, которое вы отправляете в Украину, вернется к вам, поселится по соседству, и в какой-то момент у него сорвет крышу. И вашим же женам придется с ними познакомиться вплотную. Жрите, суки, не обляпайтесь.
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26.10.2021 00:40 Ответить
Макс! Те що вони готували нам - до них і повернулося! Гарантія що цей придурок пройшов перед Донбасом вишкіл у якомусь таборі по підготовці диверсантів-підривників під Ростовом!

"Зло до зла завжди повертається,

І запалює твій-таки, дім.

Лиш добро до добра всміхається

Руку братню протягує всім."

(С Гайдамака "Колискова")
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26.10.2021 08:04 Ответить
Головырцев просто бандит. Но, поверьте, мы им поможем в деле разрушения России.
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26.10.2021 00:49 Ответить
Проста математика:
1. Маємо "-" два козломордих.
2. І це величезний "+"

P.S. Прошу повторити "на біс".
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26.10.2021 00:50 Ответить
Точняк. Мінус два кацарилих.
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26.10.2021 01:06 Ответить
Буде значно корисніше, якщо українські специ будуть знищувати цю наволоч,а не надіятись,що всіх ворогів України покарає карма.
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26.10.2021 01:13 Ответить
За одного омбиенного кенгуруху двух кроликов дают. Привет, аборигенские друзья из Австралии!
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26.10.2021 02:12 Ответить
психопатология. кому суждено быть повешенным, тот не утонет.
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26.10.2021 02:53 Ответить
Эпично
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26.10.2021 04:17 Ответить
https://youtu.be/EK2vIxH2bnA
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26.10.2021 06:09 Ответить
Александр Глебыч Невзоров.

Лавров сделал все для того,чтобы на РАБссию смотрели в Мире как на опасную Шизофреничку....
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26.10.2021 06:12 Ответить
Они привыкли к беспределу в ДЫРЕ, привыкли безнаказанно убивать....
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26.10.2021 06:38 Ответить


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26.10.2021 06:41 Ответить
Ех , такого павстанца засудили . Апалчєнца . Новороса . Шкода , міг би ще багато російських фашистів знищити , прямо у лігві ворога . Ну , добре хоч фашистського поліцая встиг знищити .
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26.10.2021 06:59 Ответить
Просто начал строить Петербургскую Народную Республику.
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26.10.2021 07:24 Ответить
да..... писал я уже не раз, рашка щедрая на приговоры суда.....всем дают +-20 лет поголовно! и должны признать что во многих приговорах преступникам нам нужно у них поучиться... сажают так сажают по взрослому...а тут никак никая власть совсем никому не давала таких и близко сроков ни убийцам ни маньякам ни сепаратистам ни боевикам с донбасса и россии.... ни корупционерам миллиардным .то домашний арест, то магнитный браслет, то условный срок а если и дают реальный срок так понты а не срок ... +-3 года ....
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26.10.2021 08:18 Ответить
Добро пожаловать на швабру, *****.
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26.10.2021 08:37 Ответить
типа есть монгольский и гондурасский питербург
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26.10.2021 08:55 Ответить
срусскый мир вернулся в "культурную столицу" бумерангом
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26.10.2021 10:01 Ответить
В Україні максимум років 8 цей вояка отримав би...
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26.10.2021 11:51 Ответить
 
 