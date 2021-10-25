Воевавшего на Донбассе наемника Головырцева в российском Петербурге осудили на 22 года за убийство местного курсанта

Суд в российском Санкт-Петербурге приговорил местного жителя Антона Головырцева к 22 годам лишения свободы, признав его виновным в убийстве курсанта местного университета МВД и подготовке взрыва поста ДПС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Согласно материалам уголовного дела, Головырцев совершил убийство в феврале 2014 года исходя из "радикальных взглядов" и "неприязни к сотрудникам правоохранительных органов". По данным следствия, на тот момент он нигде не работал и не учился, при этом увлекался оружием и стрельбой.

В марте 2015 года Головырцев установил взрывное устройство на ступеньке поста ДПС в Петроградском районе Петербурга, но бомбу успели обнаружить и обезвредить. В октябре его соратник установил такое же устройство у поста ГИБДД в Выборгском районе, и оно сработало. При взрыве серьезные ранения получила находившаяся рядом женщина - ей, в частности, оторвало ступню.

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СМИ сообщают, что между этими событиями Головырцев успел принять участие в российско-украинской войне.

Отмечается, что вину в инкриминируемых преступлениях он признал.