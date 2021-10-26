К уголовной ответственности будут привлекаться как продавцы, так и покупатели фальшивых COVID-сертификатов и тестов, - Венедиктова. ВИДЕО
К уголовной ответственности будут привлекаться как производители фальшивых документов о вакцинации, так и люди, которые их покупают.
Об этом в эфире телеканала ICTV сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, информирует Цензор.НЕТ.
"Это будет касаться всех. Мы привлекаем к ответственности и тех, кто продает подделки — это и сертификаты, и тесты, и тех, кто их покупает", - отметила Венедиктова.
Генеральный прокурор рассказала, что нарушителям может грозить штраф, ограничение свободы или арест. Приговор зависит от позиции суда, где-то это штраф, а где-то — ограничение свободы.
"В любом случае это привлечение к уголовной ответственности. У человека будет оставаться навсегда такая строка в биографии", - добавила Венедиктова.
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А тех кто имеет сертификат и еще попал в больницу вообще расстреливать надо без суда и следствия, т.к. не только купил сертификат!, так еще имел наглость лечится за бюджетные деньги, которых на большую стройку не хватает
У нас ведь нет военного положения, значит ВСЕ убийства должны быть расследованы и виноватые получить наказание...
Может сразу предложите пистолет и пулю каждому кто не захочет принять число имени его 666?
Дибил Гейтс просрал суды в Америке , где доказывал что все его вакцины полезны, и теперь многие люди в том числе и опытные юристы, вирусологи и биологи знают и говорять что вся ета вакцина сделает из человека ГМО!
Но вы не верте и дальше колитесь,колитесь потому-что Вам дадут покушать в отличии от не уколотых - так вот не дадут и не надейтесь на то что Ваша жизнь снова будет как и прежде !