К уголовной ответственности будут привлекаться как продавцы, так и покупатели фальшивых COVID-сертификатов и тестов, - Венедиктова. ВИДЕО

К уголовной ответственности будут привлекаться как производители фальшивых документов о вакцинации, так и люди, которые их покупают.

Об этом в эфире телеканала ICTV сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, информирует Цензор.НЕТ.

"Это будет касаться всех. Мы привлекаем к ответственности и тех, кто продает подделки — это и сертификаты, и тесты, и тех, кто их покупает", - отметила Венедиктова.

Генеральный прокурор рассказала, что нарушителям может грозить штраф, ограничение свободы или арест. Приговор зависит от позиции суда, где-то это штраф, а где-то — ограничение свободы.

"В любом случае это привлечение к уголовной ответственности. У человека будет оставаться навсегда такая строка в биографии", - добавила Венедиктова.

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