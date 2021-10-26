На следующей пленарной неделе Рада рассмотрит не менее четырех кадровых вопросов, - "слуга народа" Арахамия

На следующей пленарной неделе Верховная Рада рассмотрит не менее четырех кадровых вопросов.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.

Комментируя возможные перестановки в правительстве, Арахамия отметил: "Я скажу обтекаемо, но при этом конкретно - на следующей пленарной неделе будет не меньше, чем четыре кадровых вопроса".

"Слуга народа" подтвердил, что одно кадровое решение будет касаться министра экологии Романа Абрамовского, который уже написал заявление об отставке. На вопросы, могут ли лишиться своих должностей министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр социальной политики Марина Лазебная, нардеп ответил отрицательно. Остальные кандидатуры и должности он комментировать отказался.

"Я рассказывал, почему не стоит комментировать кадровые решения до того, как официально засланы документы. Я за свою короткую политическую карьеру видел неоднократно, когда людей сбивали волны компромата, выгоняли", - подчеркнул он.

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Арахамия добавил, что главе Нацбанка Кириллу Шевченко также не грозит увольнение. "У главы Нацбанка по закону вообще нет возможности увольнять его - только по собственному желанию", - пояснил он.