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На следующей пленарной неделе Рада рассмотрит не менее четырех кадровых вопросов, - "слуга народа" Арахамия

На следующей пленарной неделе Рада рассмотрит не менее четырех кадровых вопросов, -

На следующей пленарной неделе Верховная Рада рассмотрит не менее четырех кадровых вопросов.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.

Комментируя возможные перестановки в правительстве, Арахамия отметил: "Я скажу обтекаемо, но при этом конкретно - на следующей пленарной неделе будет не меньше, чем четыре кадровых вопроса".

"Слуга народа" подтвердил, что одно кадровое решение будет касаться министра экологии Романа Абрамовского, который уже написал заявление об отставке. На вопросы, могут ли лишиться своих должностей министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр социальной политики Марина Лазебная, нардеп ответил отрицательно. Остальные кандидатуры и должности он комментировать отказался.

"Я рассказывал, почему не стоит комментировать кадровые решения до того, как официально засланы документы. Я за свою короткую политическую карьеру видел неоднократно, когда людей сбивали волны компромата, выгоняли", - подчеркнул он.

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Арахамия добавил, что главе Нацбанка Кириллу Шевченко также не грозит увольнение. "У главы Нацбанка по закону вообще нет возможности увольнять его - только по собственному желанию", - пояснил он.

Автор: 

Кабмин (14034) кадры (615) Арахамия Давид (990)


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Топ комментарии
+6
1. Слуги Урода приймають закон, яким списують облгазам (Фірташу & Co) 100 млрд грн боргів
2. Арахамія двічі літає у Відень до Фірташа літаком Фірташа
3. Облгази піднімають тариф на транспортування газу у 2-4 рази
Питання: скільки бабла капне на офшорні рахунки Зеленського?
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26.10.2021 01:10 Ответить
+4
Слуга уродов ара ихам отвратительная особь,возглавляющая скотостадо.И вот такое вот ущербное чмо решает судьбы людей....Зазеркалье......
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26.10.2021 06:58 Ответить
+3
Скоро в министры по объявлению начнут набирать
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26.10.2021 01:07 Ответить
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Скоро в министры по объявлению начнут набирать
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26.10.2021 01:07 Ответить
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26.10.2021 01:48 Ответить
«слуги»🤡🤢🐲👹 ***** и олигархата , имеющие тупой народ во все отверстия
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26.10.2021 06:22 Ответить
1. Слуги Урода приймають закон, яким списують облгазам (Фірташу & Co) 100 млрд грн боргів
2. Арахамія двічі літає у Відень до Фірташа літаком Фірташа
3. Облгази піднімають тариф на транспортування газу у 2-4 рази
Питання: скільки бабла капне на офшорні рахунки Зеленського?
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26.10.2021 01:10 Ответить
обтекаемый паршкамия
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26.10.2021 01:21 Ответить
Тарифы на электроэнергию в Украине снова пересмотрят: реальная цена уже в три раза выше.
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26.10.2021 04:52 Ответить
Слуга уродов ара ихам отвратительная особь,возглавляющая скотостадо.И вот такое вот ущербное чмо решает судьбы людей....Зазеркалье......
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26.10.2021 06:58 Ответить
Пусть жрут 73% не подавятся ! За ,что боролись ,скоро по струнке ходить будут , АРА-ХАМ ЗАЯВЛЯЛ , что Украине подходит китайская модель управления
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26.10.2021 07:09 Ответить
Вот вы везде понаписали, что "пусть жрут". Ну а что поменялось то после выборов??? "Армия, вира, мова" как были - так и есть, еще и усилено, санкции есть и усилено, цензура усилено, свободу слова усилено давление, тарифы рост как было ранее в 5-6 раз. НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ по факту. Президент вроде бы другой, но он переобулся, а всё по факту осталось, как и было. Владимир Александрович Порошенко по факту. Был бы порох - было бы минимум так же. Уже показали, что от перестановки тел - результат не изменится, ну или нужны прям кардинальные сподвиги. Просто всё закручивается так, что в итоге может рвануть и снесут их всех, уж очень депрессивные настроения в обществе, но верхам плевать судя по всему.
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26.10.2021 09:42 Ответить
Невже ця мавпочка вважає, що ракіровка виродків з кабміну якось вплине на каналізаційний рейтинг слуг неукраїнського народу?
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26.10.2021 07:24 Ответить
Не треба казати "слуга" а реально паразити,вороги,брехуни ,шкідники народу.....так як Є!
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26.10.2021 07:56 Ответить
 
 