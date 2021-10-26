Двое украинских воинов ранены на Донбассе. За сутки войска РФ четыре раза обстреляли позиции ВСУ, - штаб ООС
За прошедшие сутки, 25 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, один из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, возле Каменки враг обстрелял позиции украинских воинов из минометов калибра 82 мм.
Вблизи Песков оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.
В направлении Золотого-4 наемники совершили обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии соприкосновения.
"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение, еще один получил ранение в результате подрыва на вражеском неизвестном взрывном устройстве. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья обоих – удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что по состоянию 7 часов утра, 26 октября, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Возле Гранитного русские наемники вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.
"Чтобы заставить противника прекратить огневую активность наши защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Наши воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.
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Сьогодні, збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення не сумісні з життям. Ще один дістав осколкове поранення
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Вони застосовують заборонену мінськими угодами зброю, вбивають наших військових, а Україна дотримується мінських домовленостей. Вибачте, але якийсь абсурд. Вони порушують, то і Україна має право. Гилить їх з усієї зброї що є і перетворювати в лайно!!!